Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong đêm và rạng sáng tại Huế và Gia Lai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 3-6 giờ tới, khu vực thành phố Huế và tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực này.

Từ 20 giờ 30 phút ngày 29/7 đến 1 giờ 30 phút ngày 30/7, khu vực trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như Huế từ 10-20mm, có nơi trên 50mm; Gia Lai từ 15-25mm, có nơi trên 60mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các xã, phường: A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, Phong Điền (thành phố Huế).

Đối với tỉnh Gia Lai gồm các xã, phường: Hra, Ia Hiao, Ia Pa, Ia Rbol, Ia RSai, Ia Tul, KBang, Krong, Ayun Pa, Phú Thiện.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 16 giờ đến 19 giờ ngày 29/7, khu vực các tỉnh, thành phố Huế và Gia Lai đã có mưa vừa, mưa to như: thị trấn A Lưới 88,6mm, Hồ A Lá 71,6mm (Huế); Chư RCăm 63,4mm, Krông 52mm (Gia Lai)./.

7 tỉnh miền núi phía Bắc chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La cần khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó đợt mưa lớn từ ngày 27-28/7, chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm.