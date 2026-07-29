Trung Quốc tiếp tục ghi nhận chất lượng không khí và nước cải thiện

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, tại cuộc họp báo ngày 28/7, Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc cho biết chất lượng không khí và nước mặt của nước này tiếp tục được cải thiện trong nửa đầu năm nay.

Theo bộ trên, từ tháng 1 đến tháng 6, nồng độ trung bình PM2.5-các hạt bụi có đường kính 2,5 micromet trở xuống tại 339 thành phố cấp tỉnh trở lên ở nước này đã giảm xuống 29,9 microgram/m3, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Nồng độ trung bình PM10-các hạt bụi có đường kính 10 micrometer trở xuống đã giảm 7,4% xuống 50 microgram/m3.

Tỷ lệ ngày có chất lượng không khí tốt hoặc rất tốt ở các thành phố đó đạt 82,8%, tăng 4,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tỷ lệ ngày ô nhiễm nặng hoặc nghiêm trọng giảm xuống 1%, giảm 0,5 điểm phần trăm.

Đối với nước mặt, 87,4% các đoạn được giám sát đạt cấp độ 1 đến 3, tăng 3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc phân loại chất lượng nước mặt thành 5 cấp độ, trong đó cấp độ 1 là cao nhất. Tỷ lệ các đoạn được giám sát có chất lượng kém hơn cấp độ 5 giảm xuống 0,9%, giảm 1,2 điểm phần trăm so với một năm trước đó.

Trên khắp 7 lưu vực sông lớn của Trung Quốc, bao gồm cả sông Dương Tử và sông Hoàng Hà-cũng như các hệ thống sông phía Tây Bắc, Tây Nam và Chiết Giang-Phúc Kiến, 88,1% các đoạn được giám sát đạt chất lượng cấp độ 1 đến 3, tăng 3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ các đoạn được đánh giá kém hơn cấp độ 5 giảm 1,2 điểm phần trăm, xuống 0,8%.

Trong số 145 hồ và hồ chứa quan trọng được giám sát, 75,9% đạt tiêu chuẩn cấp 1 đến 3, tăng 3,5 điểm phần trăm so với một năm trước đó, trong khi tỷ lệ được đánh giá kém hơn cấp 5 giảm 0,7 điểm phần trăm, xuống còn 3,4%./.

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