Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét tại Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy, mây đối lưu gây mưa trên khu vực tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên đang có xu hướng di chuyển về phía Tây và Tây Bắc, hướng về phía khu vực nội thành thành phố Hà Nội.

Dự báo, từ nay đến khoảng 17 giờ 40 phút ngày 29/7, vùng mây đối lưu này sẽ gây ra mưa rào và dông cho các khu vực: Phúc Lợi, Việt Hưng, Bồ Đề, Long Biên, Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Bạch Mai, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Yên Sở, Ô Chợ Dừa, Phương Liệt, Kim Liên.

Sau đó, vùng mưa dông mở rộng sang các phường, xã khác thuộc trung tâm thành phố Hà Nội. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Lâm Đồng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này.

Từ 15 giờ 30 phút đến 20 giờ 30 phút ngày 29/7, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến như sau: Bắc Bộ từ 10-30mm, có nơi trên 70mm; Lâm Đồng từ 5-20mm, có nơi trên 50mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Bình Lư, Dào San, Hồng Thu, Khổng Lào, Đoàn Kết, Tân Phong, Pa Tần, Phong Thổ, Sin Suối Hồ (tỉnh Lai Châu).

Tại tỉnh Điện Biên là các xã, phường: Mường Nhé, Mường Phăng, Na Son, Pu Nhi, Xa Dung.

Đối với tỉnh Sơn La gồm các xã, phường: Chiềng Khoong, Chiềng Mai, Kim Bon, Lóng Sập, Mường Chanh, Mường Cơi, Song Khủa, Tân Phong, Vân Hồ.

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có các xã, phường: Lương Sơn, Nật Sơn, Kỳ Sơn, Tân Mai; An Bình, An Nghĩa, Bao La, Cẩm Khê, Cao Dương, Chân Mộng, Chí Tiên, Đà Bắc, Đoan Hùng, Dũng Tiến, Hoàng Cương, Hợp Kim, Hương Cần, Lạc Lương, Liên Sơn, Long Cốc, Mai Châu, Mai Hạ, Minh Hòa, Mường Bi, Mường Hoa, Hòa Bình, Phong Châu, Thống Nhất, Pà Cò, Phú Khê, Quảng Yên, Sơn Lương, Tam Đảo, Tân Lạc, Tây Cốc, Thanh Ba, Thịnh Minh, Toàn Thắng, Trạm Thản, Trung Sơn, Tu Vũ, Văn Miếu, Vân Sơn, Yên Sơn, Yên Trị.

Các đơn vị khẩn trương huy động máy xúc khắc phục các tuyến đường sạt lở ở xã Lao Chải. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Các xã, phường thuộc tỉnh Lào Cai có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm Bát Xát, Chấn Thịnh, Mỏ Vàng, Tân Hợp, Trịnh Tường, Xuân Ái; A Mú Sung, Bản Xèo, Bảo Hà, Bảo Nhai, Bảo Yên, Châu Quế, Cốc Lầu, Cốc San, Dền Sáng, Đông Cuông, Gia Phú, Hưng Khánh, Lâm Giang, Mường Hum, Cam Đường, Phong Dụ Hạ, Quy Mông, Thượng Hà, Xuân Quang; Bắc Hà, Bản Hồ, Bản Lầu, Bản Liền, Bảo Thắng, Cao Sơn, Chiềng Ken, Hợp Thành, Khánh Hòa, Khánh Yên, Lương Thịnh, Mậu A, Mường Khương, Nghĩa Tâm, Ngũ Chỉ Sơn, Âu Lâu, Cầu Thia, Lào Cai, Nam Cường, Sa Pa, Phình Hồ, Phong Dụ Thượng, Phong Hải, Phúc Khánh, Phúc Lợi, Sơn Lương, Tả Phìn, Tả Van, Tà Xi Láng, Tằng Loỏng, Thượng Bằng La, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Việt Hồng, Xuân Hòa, Y Tý.

Cùng với đó, tỉnh Tuyên Quang có các xã, phường: Đồng Tâm, Linh Hồ; Bản Máy, Cao Bồ, Hồ Thầu, Hoàng Su Phì, Lao Chải, Nấm Dẩn, Nậm Dịch, P. Mỹ Lâm, Pờ Ly Ngài, Tân An, Tân Quang, Tân Tiến, Thàng Tín, Thanh Thủy, Thượng Nông, Thượng Sơn, Trung Thịnh, Vị Xuyên, Việt Lâm, Xín Mần, Xuân Giang.

Tỉnh Thái Nguyên có các xã, phường: Quân Chu; Chợ Mới, Đại Từ, La Bằng, Lam Vỹ, Nam Hòa, Ngân Sơn, Phúc Thuận, Phượng Tiến, Thanh Thịnh, Vạn Phú, Yên Phong, Yên Trạch.

Tỉnh Quảng Ninh có các xã, phường: Hoành Bồ; Bình Liêu, Đầm Hà, Điền Xá, Đường Hoa, Lục Hồn, Lương Minh, Đông Mai, Quảng La, Thống Nhất, Tiên Yên.Tỉnh Lâm Đồng gồm các xã, phường: Đồng Kho; Đạ Tẻh, Nghị Đức, Quảng Tín; Bảo Lâm 4, Đạ Huoai, Đạ Huoai 2, Đạ Huoai 3, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3, Đam Rông 1, Đam Rông 2, Đam Rông 3, Đam Rông 4, Đinh Trang Thượng, Đơn Dương, D'Ran, Đức Linh, Hiệp Thạnh, Ka Đô, Kiến Đức, La Dạ, Lạc Dương, Nam Đà, Nam Thành, phường 3 Bảo Lộc, Lâm Viên-Đà Lạt, Lang Biang-Đà Lạt, Xuân Hương-Đà Lạt, Xuân Trường-Đà Lạt, Quảng Lập, Suối Kiết, Tánh Linh.

Tỉnh Quảng Ngãi có các xã, phường: Ba Tơ, Ba Vinh; Ba Động, Ba Tô, Sơn Linh, Sơn Tây Thượng, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng.

Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa có các xã, phường: Lâm Sơn; Bác Ái Tây, Bắc Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 14 giờ ngày 28/7 đến 14 giờ ngày 29/7, khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Sơn Bình2 87,6mm (Lai Châu); Na Son1 86,8mm (Điện Biên); Mường Men 81,2mm (Sơn La); Ba Khan 99mm (Phú Thọ); Chấn Thịnh 148,6mm, Phìn Ngan 145,8mm (Lào Cai); Đồng Tâm 99,4mm (Tuyên Quang); Quân Chu 132,2mm (Thái Nguyên); Hoành Bồ 99,6mm (Quảng Ninh); Đức Phú 123,4mm (Lâm Đồng);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Liên quan đến tình hình lũ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin trong 24 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai tiếp tục xuống chậm và dao động ở mức báo động 1.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, sạt lở bờ sông, suối trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc tỉnh Đồng Nai (Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội.

Hiện lũ trên sông Đồng Nai ở trạm Tà Lài đã lên mức xấp xỉ báo động 2 và hiện đang xuống chậm. Lúc 13 giờ ngày 29/7, mực nước tại trạm Tà Lài là 112,30m, dưới báo động 2 là 0,20m./.

Mưa lớn kéo dài, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở nhiều khu vực của 7 tỉnh, thành Dự báo trong 6 giờ tới, nhiều xã, phường các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở trên sườn dốc.