TP. Hồ Chí Minh chi gần 228 tỷ đồng xây dựng 89 công trình phòng chống thiên tai

Ngày 29/7, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa thống nhất chủ trương đầu tư 227,9 tỷ đồng để thực hiện tu sửa, xử lý, xây dựng cấp bách 89 công trình phòng, chống thiên tai xung yếu trên địa bàn thành phố.

Nguồn kinh phí được trích từ Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc hỗ trợ kinh phí được thực hiện theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh nhằm cấp bách tu sửa, xử lý, xây dựng các công trình phòng, chống thiên tai xung yếu trên địa bàn 21 xã, phường của thành phố.

11 phường là Bến Cát, Bình Cơ, Thủ Dầu Một, Thới Hòa, Phú An, Bình Hòa, Long Nguyên, Gò Vấp, An Hội Đông, Phú Thuận, Bình Đông và 10 xã: Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Trừ Văn Thố, Thái Mỹ, Củ Chi, Hiệp Phước, An Thới Đông, Bình Lợi, Tân Nhựt, Hưng Long.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, các công trình này sau khi được hoàn thành sẽ phát huy hiệu quả phòng, chống sạt lở, triều cường, ngập úng, tiêu thoát nước bảo vệ cho các khu vực có tổng diện tích khoảng 9.114ha và bảo vệ cho khoảng 10.144 hộ dân, tại các địa bàn thuộc khu vực Gò Vấp, Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi (trước đây) và Bình Dương (cũ).

Để việc hỗ trợ kinh phí triển khai đạt kết quả và yêu cầu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các phường, xã thực hiện tu sửa, xử lý và xây dựng các công trình phòng, chống thiên tai đảm bảo tiến độ, chất lượng; sớm đưa công trình vào sử dụng theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các địa phương việc quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí từ nguồn Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố đảm bảo đúng quy định; giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo quy định.

Phó Chủ tịch Bùi Minh Thạnh cũng chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 21 phường, xã được hỗ trợ kinh phí có trách nhiệm tổ chức rà soát, khảo sát, lập hồ sơ, xây dựng dự toán, kinh phí, trình tự thủ tục thực hiện xây dựng các công trình theo đúng quy định hiện hành.

Cùng với đó, triển khai thi công, hoàn thành công trình đưa vào sử dụng để phát huy hiệu quả phòng, chống sạt lở, triều cường, ngập úng, tiêu thoát nước, bảo vệ an toàn đời sống, sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu thực hiện công trình theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo tiến độ, khối lượng, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm và thực hiện thanh, quyết toán công trình theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, các địa phương này cũng chịu trách nhiệm kiểm tra hiện trạng các công trình trên địa bàn, đảm bảo an toàn, chủ động thực hiện các biện pháp xử lý những vị trí xung yếu, đảm bảo phòng, chống sạt lở, ngập úng, triều cường, tiêu thoát nước theo phương châm “bốn tại chỗ," đặc biệt là trong các đợt triều cường, mưa lũ từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027./.

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