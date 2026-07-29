Người dân Thành phố Hồ Chí Minh được hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại cơ sở

Những ca phẫu thuật phức tạp, các kỹ thuật chuyên sâu từng chỉ có thể thực hiện tại các bệnh viện tuyến cuối nay đã được triển khai thành công ngay tại các cơ sở y tế địa phương ở những địa bàn mới sáp nhập.

Chương trình hỗ trợ chuyên môn từ các bệnh viện tuyến cuối của ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang tạo nên bước chuyển rõ nét cho y tế cơ sở; đồng thời thêm niềm tin cho người dân với y tế tuyến dưới.

Tuyến trên giúp tuyến dưới làm chủ kỹ thuật chuyên sâu

Một bệnh nhân bị di chứng liệt hai chi dưới nhiều năm sau phẫu thuật cột sống dẫn đến loét tỳ đè nghiêm trọng vùng cùng-cụt đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Dù đã được điều trị bằng nhiều biện pháp chăm sóc thông thường nhưng tổn thương không cải thiện, người bệnh đứng trước nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.

Với sự hỗ trợ của các bác sỹ đầu ngành từ Bệnh viện Nhân dân 115, bệnh nhân được phẫu thuật tạo hình bằng vạt da-cân, kết hợp một phần cơ mông lớn có cuống mạch nuôi để che phủ hoàn toàn vùng khuyết hổng.

Ca phẫu thuật do các bác sỹ Bệnh viện Nhân dân 115 trực tiếp hướng dẫn ngay tại phòng mổ của Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa theo phương thức chuyển giao kỹ thuật “cầm tay chỉ việc.”

Sau phẫu thuật, vạt da chuyển sống tốt, tưới máu ổn định, bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu.

Thành công không chỉ mang ý nghĩa của một ca phẫu thuật mà đánh dấu bước tiến nâng cao năng lực chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Đây là kết quả từ chương trình hỗ trợ chuyên môn thường xuyên giữa Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa với mục tiêu giúp đội ngũ y tế địa phương từng bước tiếp nhận, làm chủ các kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu để triển khai thường xuyên.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, việc đưa các kỹ thuật phức tạp về triển khai tại đơn vị mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân. Thay vì phải chuyển lên các bệnh viện tuyến cuối, người bệnh có thể được điều trị ngay tại địa phương, giảm chi phí đi lại, thời gian chờ đợi, thuận lợi cho gia đình trong việc chăm sóc.

Hoạt động hỗ trợ từ tuyến trên cho tuyến dưới được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh triển khai từ giữa năm 2025 đến nay đang tiếp tục khẳng định hiệu quả. Trong đó, đáng chú ý là việc triển khai tại đặc khu Côn Đảo, địa bàn xa trung tâm thành phố nhất và cũng là nơi còn nhiều khó khăn về điều kiện khám chữa bệnh, đặc biệt về điều trị chuyên sâu.

Từ tháng 9/2025, Sở Y tế đã liên tục luân phiên cử bác sỹ từ các bệnh viện tuyến trên hỗ trợ cho Trung tâm Y tế Côn Đảo. Cùng với đó, nhiều kỹ thuật y tế chuyên sâu cũng được triển khai tại đây nhằm kịp thời cứu chữa các trường hợp người dân và khách du lịch trong tình trạng nguy cấp.

Hàng loạt kỹ thuật vốn chỉ thực hiện tại bệnh viện lớn nay đã được triển khai tại Côn Đảo như phẫu thuật nội soi cắt u xơ tử cung, nội soi tiêu hóa, xử lý tổn thương mạch thần kinh phức tạp, sốc điện chuyển nhịp, tiêu sợi huyết điều trị đột quỵ hay chụp cắt lớp vi tính kết nối PACS...

Bác sỹ khám cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá mô hình chuyển giao kỹ thuật theo hình thức “cầm tay chỉ việc” đang phát huy hiệu quả rõ rệt khi chuyên gia tuyến cuối không chỉ thực hiện kỹ thuật mà còn trực tiếp hướng dẫn, đào tạo ngay trên người bệnh thực tế.

Cách làm này giúp rút ngắn thời gian đào tạo, nâng cao tay nghề đội ngũ bác sĩ địa phương, đồng thời bảo đảm người bệnh vẫn được hưởng chất lượng điều trị tương đương tuyến chuyên sâu.

Bác sỹ giỏi về cơ sở, tạo niềm tin cho người dân

Ngày 18/7 vừa qua, Trung tâm Y tế Bắc Tân Uyên chính thức được chuyển thành cơ sở 2 của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Không dừng lại ở việc duy trì hoạt động khám, chữa bệnh cơ bản, đơn vị còn trở thành bệnh viện đa khoa có năng lực điều trị toàn diện cho khu vực Bắc Tân Uyên và các địa phương lân cận.

Giải pháp này được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân ở những địa bàn xa khu vực nội thành. Nếu như trước đây, người dân khu vực Bắc Tân Uyên phải di chuyển khoảng 35km để về Bệnh viện Đa khoa Bình Dương và khoảng 55km để về các bệnh viện trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh điều trị thì nay đã không phải đi lại nhiều, giảm chi phí và yên tâm hơn khi khám chữa bệnh ngay tại chỗ.

Y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương khám bệnh cho người dân xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Hiện có 7 trung tâm y tế khu vực Bình Dương (cũ) được sự hỗ trợ gắn kết với các bệnh viện lớn ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi bệnh viện sẽ hỗ trợ Trung tâm y tế khu vực từ quản trị bệnh viện, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo liên tục, chuyển giao kỹ thuật, quản lý chất lượng, cải tiến quy trình khám chữa bệnh đến triển khai bệnh án điện tử, chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học và xây dựng văn hóa chất lượng.

Sở Y tế kỳ vọng chương trình đồng hành sẽ tạo nền tảng để các Trung tâm y tế khu vực từng bước hoàn thiện năng lực quản trị, nguồn nhân lực và chuyên môn, hướng tới phát triển thành các bệnh viện đa khoa cấp cơ bản phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trong khu vực.

Sau một thời gian nhận được sự hỗ trợ chuyên môn từ các bệnh viện tuyến cuối, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cũng đã có những bước chuyển biến tích cực về chuyên môn.

Thạc sĩ, bác sỹ Trần Thiện Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, chia sẻ thông qua sự hỗ trợ của tuyến trên, đội ngũ y, bác sỹ của bệnh viện được đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ hội chẩn trực tiếp và từ xa, nhờ đó từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, đủ khả năng xử trí hiệu quả các ca bệnh phức tạp mà trước đây buộc phải chuyển tuyến. Cùng với đó, các quy trình chuyên môn được chuẩn hóa, đồng bộ theo phác đồ của tuyến trên.

Trong thời gian tới, với sự đồng hành của các bệnh viện tuyến cuối, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu sẽ xây dựng trung tâm cấp cứu hoàn chỉnh, phát triển các phẫu thuật nội soi, nội soi can thiệp và kỹ thuật can thiệp mạch. Sự hỗ trợ về quản trị bệnh viện, chuyển đổi số và quản lý chất lượng cũng sẽ là nền tảng giúp đơn vị phát triển bền vững.

Theo Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng, trong định hướng phát triển mạng lưới y tế theo hướng liên kết, chia sẻ và phát triển đồng đều năng lực chuyên môn, Sở Y tế luôn khuyến khích các bệnh viện tuyến cuối phát huy vai trò hạt nhân chuyên môn, tăng cường hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện trong khu vực.

Mục tiêu là hướng đến xây dựng mạng lưới chăm sóc sức khỏe đồng đều trên toàn địa bàn thành phố sau hợp nhất. Người dân tại các khu vực xa trung tâm cần được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương, giảm nhu cầu chuyển tuyến không cần thiết và giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối.

Mỗi kỹ thuật được chuyển giao thành công không chỉ giúp một cơ sở y tế nâng cao năng lực điều trị mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay gần nơi sinh sống./.

Chuyển đổi số y tế toàn diện, đưa kỹ thuật điều trị chuyên sâu về cơ sở Nếu trước đây, người dân muốn tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu thường phải chuyển lên bệnh viện tuyến Trung ương thì nay, nhiều kỹ thuật hiện đại đã được triển khai ngay tại địa phương.