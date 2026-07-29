Cà Mau: Công bố quyết định thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Chiều 29/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đại tá Võ Thành Lê, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Cà Mau dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Quốc Thái, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau đã công bố các quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 về việc thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (lâm thời); điều động, bổ nhiệm cán bộ của Đội; đồng thời công bố quyết định của Đảng ủy Quân sự tỉnh thành lập Chi bộ cơ sở Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (lâm thời).

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Võ Thành Lê, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau nhấn mạnh việc thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá Võ Thành Lê yêu cầu Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (lâm thời) nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng ý chí quyết tâm, phát huy vai trò lãnh đạo của Chi bộ, xác định rõ phương châm “tìm kiếm đồng đội như tìm người thân của chính mình."

Đồng thời, Đội chủ động phối hợp với các ngành, địa phương, Hội Cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân để rà soát, xác minh thông tin, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ bảo đảm chặt chẽ, khoa học, đúng quy định.

Bên cạnh đó, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ cần thực hiện tốt công tác dân vận, phối hợp lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, chuẩn hóa hồ sơ xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, phương tiện, trang thiết bị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, bảo đảm mọi điều kiện để Đội hoàn thành nhiệm vụ.

Đại tá Võ Thành Lê tin tưởng với truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh Cà Mau cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch “500 ngày đêm” đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ.

Thay mặt Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, Trung tá Lê Quang Thái, Đội trưởng, tiếp thu ý kiến chỉ đạo và bày tỏ quyết tâm cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ của Đội sẽ phát huy truyền thống, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ," đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, bám sát địa bàn, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, chạy đua với thời gian để tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sỹ, đưa các anh trở về với quê hương, gia đình và đất mẹ./.

Cà Mau: Để những người nằm lại không còn vô danh Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau đang tập trung tối đa lực lượng, đẩy nhanh tiến độ thu thập mẫu sinh phẩm, quyết tâm sớm "trả lại tên" cho các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.