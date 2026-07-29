Đã quy tập được 150 hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng

Tính từ ngày 23/6 đến 16 giờ ngày 29/7, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác minh thông tin hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh) đã phát hiện, quy tập được 150 bộ hài cốt liệt sỹ.

Trong đó, 128 bộ hài cốt liệt sỹ riêng lẻ; 4 vị trí mộ tập thể, quy tập được 22 bộ hài cốt và một số bộ di vật.

Thông tin từ Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong ngày 29/7, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại vị trí tìm kiếm thứ 2 (Khu B) trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng. Đồng thời, các lực lượng đã mở rộng phạm vi tìm kiếm với hơn 30 m3 đất tại rãnh mộ thứ nhất (Khu A) và 20 m3 đất tại rãnh mộ Khu B để tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sỹ.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Thành phố đã lắp đặt nhà bạt lớn tại rãnh mộ Khu B để che chắn, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm an toàn trong quá trình khai quật, tìm kiếm và đưa hài cốt các anh hùng liệt sỹ lên mặt đất một cách trang nghiêm, trân trọng.

Kết quả trong ngày 29/7, tại Khu B của Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và quy tập được 6 bộ hài cốt liệt sỹ, trong đó 4 bộ có di vật kèm theo.

Hiện nay, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để di dời bia tưởng niệm tại khu vực tìm kiếm, tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật ở Khu A, với quyết tâm sớm tìm kiếm, quy tập đầy đủ hài cốt các anh hùng liệt sỹ, đưa các anh trở về trong sự tri ân, tôn kính và nghĩa tình sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thành phố./.

Những câu chuyện nghĩa tình xúc động ở Công viên Lê Thị Riêng Hình ảnh dòng người kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng là một minh chứng sống động về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.