Nạn nhân tử vong tại chung cư cao cấp nghi là TikToker nổi tiếng

Tối ngày 29/7, Công an phường Tây Mỗ (Hà Nội) đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong bất thường của một nam thanh niên tại căn hộ chung cư tầng 20 trên địa bàn.

Bản tin 60s ngày 30/7/2026 gồm những nội dung sau:

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