Trải nghiệm Tràm Chim - Chạm vào nhịp sống vùng đất ngập nước

Du khách len lỏi giữa rừng tràm, lướt qua những đồng năn, đồng sen, ngắm những loài hoa chỉ nở khi mùa nước nổi, rồi phóng tầm mắt từ đài quan sát để cảm nhận vẻ đẹp mênh mang của vùng đất ngập nước.

Cuối tuần, thay vì tìm đến những quán càphê hay khu vui chơi quen thuộc, nhiều bạn trẻ lại chọn Vườn Quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp) để "đổi gió." Chỉ cần bước lên chiếc xuồng nhỏ, rời xa phố thị ồn ào, cả một không gian xanh mát của Đồng Tháp Mười đã mở ra trước mắt.

Ở Tràm Chim, thiên nhiên không chỉ để ngắm mà còn để chạm, để cảm nhận. Du khách len lỏi giữa rừng tràm, lướt qua những đồng năn, đồng sen, ngắm những loài hoa chỉ nở khi mùa nước nổi về, rồi phóng tầm mắt từ đài quan sát để cảm nhận vẻ đẹp mênh mang của vùng đất ngập nước.

Điều khiến nhiều bạn trẻ thích thú nhất lại không nằm ở những góc "check-in", mà ở những trải nghiệm rất đỗi đời thường. Đó là theo chân người dân vùng đệm dỡ chà cá, dỡ chà chuột, hay chèo xuồng thu hoạch lúa trời - một giống lúa dại đã tồn tại hàng trăm năm trên vùng đất này.

Mỗi trải nghiệm không chỉ mang đến cảm giác mới lạ mà còn giúp người trẻ hiểu rằng, giữa thiên nhiên và con người luôn tồn tại một mối gắn kết bền chặt./.