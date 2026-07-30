Thanh Hóa: Nâng tầm du lịch nhờ dòng sản phẩm mới độc đáo

Nhiều xã, phường trong tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện hướng đi mới trong phát triển du lịch bằng việc tạo ra những không gian trải nghiệm hấp dẫn, từ du lịch sinh thái đến khám phá đời sống văn hóa cộng đồng, ẩm thực của người dân địa phương.

Sự xuất hiện của dòng sản phẩm du lịch mới này không chỉ gia tăng sức hút mà còn để lại dấu ấn khó quên trong lòng du khách, tạo sức hút để nâng tầm du lịch xứ Thanh.

Tại khu vực miền núi của tỉnh Thanh Hóa, thời gian gần đây, nhiều xã đang tích cực đổi mới các loại hình du lịch trải nghiệm nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước.

Ngoài lợi thế về cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ với núi rừng, thác nước và các khu bảo tồn sinh thái, Ủy ban Nhân dân các xã miền núi đã khai thác hiệu quả những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc.

Tại xã miền núi Pù Luông, du khách đến đây không chỉ được tham quan danh lam thắng cảnh mà còn được trải nghiệm cuộc sống bản địa của người dân tộc Thái địa phương, thông qua việc ở homestay, ăn món truyền thống, tham gia lễ hội, khám phá các điệu múa, làn điệu dân ca đặc sắc, hiện xã đang hướng tới phát triển du lịch bền vững nhằm tăng thêm thu nhập cho người dân tộc thiểu số tại địa phương.

Chị Nguyễn Thị Hiền, đến từ tỉnh Bắc Ninh, cho biết những năm trước đây chị hay đi du lịch vùng ven biển, những nơi nhộn nhịp. Nhưng đợt này, chị quyết định đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, vì muốn được trải nghiệm nét văn hóa mới của dân tộc Thái, được thưởng thức những món ăn người người dân tộc sống tại địa phương, đây là điều khá là thú vị, mới mẻ đối với khách du lịch khi đến đây tham quan, nghỉ dưỡng.

Chị Hà Ánh Tuyết, xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa cho biết việc đa dạng hóa loại hình du lịch tại xã Pù Luông, xã Bá Thước và các xã lân cận, không chỉ góp phần nâng cao sức hấp dẫn của miền núi xứ Thanh mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương; đồng thời gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, hướng tới phát triển du lịch bền vững tại địa phương.

Du khách tham quan, nghỉ dưỡng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, xã Pù Luông. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Tại Khu du lịch cộng đồng Pù Luông, xu hướng tham gia du lịch trải nghiệm bản sắc văn hóa của du khách khi đến tham quan, nghỉ dưỡng càng nhiều. Du khách nước ngoài khi tới đây đã dành phần lớn thời gian để tham gia các hoạt động gắn với đời sống của đồng bào dân tộc Thái, như cùng người dân xay lúa, giã gạo, chế biến các món ăn truyền thống và tìm hiểu những nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc. Đây là những trải nghiệm mới lạ, tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình khám phá vùng đất xứ Thanh.

Bà Bùi Thị Hoa, Bí thư Đảng ủy xã Pù Luông, cho hay xã đã xây dựng phương án phát triển du lịch gắn với giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Du khách tới đây được trải nghiệm những bản sắc văn hóa, thưởng thức đặc sản, hòa mình vào thiên nhiên, tham quan các làng nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, làm rượu cần.

Thời gian tới, xã tiếp tục phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Thái, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, giữ gìn cảnh quan, thiên nhiên môi trường để thu hút khách du lịch.

Không chỉ vậy, loại hình du lịch văn hóa lịch sử cũng đang có những bước chuyển mình mới tại các địa phương, điển hình là tại Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ.

Cách đây vài năm, du khách chủ yếu đến tham quan những bức tường thành cổ, chụp những bức ảnh lưu niệm; giờ đây, du lịch du khách sẽ có cơ hội tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo, các tour, tuyến du lịch kết nối với các di tích lịch sử khác xung quanh Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ, có những khoảnh khắc khó quên.

Chị Đỗ Thị Thanh thuộc Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và Các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, cho biết mỗi du khách về đây tham quan đều rất thích thú với những di tích gắn liền với lịch sử phát triển của địa phương. Đặc biệt, khi đến tham quan Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ, họ cũng được tham gia các tour xung quanh để cảm nhận được hết giá trị lịch sử của di tích, từ đó quảng bá đến nhiều người khác.

Thác Hiêu, thuộc bản Hiêu, xã Cổ Lũng. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Ngoài phát triển du lịch cộng đồng ở khu vực miền núi xứ Thanh, các khu du lịch biển như Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa, cũng đang không ngừng đổi mới, đa dạng hóa trải nghiệm, nhằm nâng cao sức hấp dẫn đối với du khách.

Nhiều sản phẩm du lịch mới đã được khai thác, như chèo thuyền kayak, tour khám phá Nghi Sơn-đảo Mê, tour tham quan đảo Nẹ, các lễ hội đường phố cuối tuần tại Hải Tiến, tham quan và tắm biển Sầm Sơn và tham gia lễ hội Tropical Carnival… Các hoạt động này không chỉ góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch biển của tỉnh mà còn tạo thêm nhiều lựa chọn cho du khách.

Ông Lê Văn Dũng, Phó Trưởng phòng Quản lý du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, cho biết với những bản làng miền núi còn lưu giữ nguyên vẹn bản sắc văn hóa dân tộc, những bãi biển sôi động ngập tràn sức sống, các di sản văn hóa mang tầm vóc quốc tế, tỉnh Thanh Hóa đã và đang từng bước nâng tầm sức hút, xây dựng hình ảnh một điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn.

Ngành du lịch tỉnh đang phối với các địa phương thực hiện hiệu quả Đề án phát triển du lịch Thanh Hóa, huy động nguồn lực tạo đột phá trong xúc tiến, phát triển du lịch, đồng thời tổ chức quảng bá tới các thị trường du lịch./.

Làng dệt thổ cẩm ở Pù Luông và câu chuyện giữ nghề người Thái Nằm sâu trong vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (Thanh Hóa), làng dệt thổ cẩm bản Lặn từ lâu được xem là cái nôi của nghề dệt truyền thống của người Thái.