Liên kết Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An thành một hành trình du lịch xanh hấp dẫn

Ngành Du lịch 3 địa phương Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An cần phát huy giá trị văn hóa, sinh thái để tạo ra những sản phẩm kết nối, gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Đây là ý kiến định hướng phát triển du lịch của Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu tại Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch với chủ đề “Nghệ An-Thanh Hóa-Ninh Bình: Hành trình du lịch Xanh” diễn ra chiều 10/4, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế-VITM Hà Nội 2025.

Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình là các tỉnh có tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng. Khu vực này hội tụ đầy đủ các loại hình du lịch với nhiều di tích lịch sử văn hóa có giá trị, danh lam thắng cảnh nổi tiếng, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp như Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), Vườn Quốc gia Bến En (Thanh Hóa), Vườn Quốc gia Pù Mát (Nghệ An)…; nhiều di tích lịch sử văn hóa quốc gia và cấp quốc gia đặc biệt như: Khu di tích Kim Liên-Nam Đàn (Nghệ An), Khu di tích lịch sử Truông Bồn (Nghệ An), Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình), Khu di tích lịch sử Lam Kinh (Thanh Hóa)...

Cùng với đó, đây là khu vực có nhiều Di sản thế giới đã được UNESCO công nhận như Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An (Ninh Bình), Di sản Văn hóa Thế giới thành nhà Hồ (Thanh Hóa), Di sản phi vật thể thế giới Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.

Dấu tích Thành nhà Hồ tại Thanh Hóa - công trình kiến ​​trúc độc lập bằng đá có quy mô lớn hiếm hoi ở Việt Nam, có giá trị và độc nhất, duy nhất còn lại ở Đông Nam Á và là một trong số rất ít những thành tựu bằng đá còn lại trên thế giới, đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. (Ảnh: TTXVN)

Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An cũng là những vùng đất giàu giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống, đậm bản sắc văn hóa dân tộc, giàu sắc thái riêng.

Với tiềm năng, lợi thế về tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn đa dạng, 3 địa phương đang đóng vai trò là cầu nối giữa các vùng du lịch trong cả nước, thúc đẩy ngành "công nghiệp không khói' cả nước cùng phát triển theo hướng xanh, bền vững.

Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, du lịch 3 tỉnh thu hút lượng lớn khách, tuy nhiên thời gian lưu trú của du khách lại ngắn, vì vậy các doanh nghiệp cần tận dụng những góp ý, đóng góp sáng kiến để xây dựng được sản phẩm mới, sáng tạo, đặc biệt chú trọng đến các sản phẩm du lịch về đêm bởi đây là sản phẩm tăng thời gian lưu trú của khách tại địa phương.

Do 3 tỉnh có nhiều điểm tương đồng nên khi xây dựng tour, tuyến, điểm cần chọn được sản phẩm du lịch độc đáo riêng biệt, mang tính bổ trợ lẫn nhau để tạo hứng khởi, hấp dẫn cho du khách.

Trong đó, 3 tỉnh khai thác yếu tố xanh không chỉ ở góc độ môi trường tự nhiên mà còn ở góc độ “văn hóa xanh” hướng tới việc khơi gợi tình cảm của du khách, người dân địa phương đối với các điểm đến du lịch.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa Vương Thị Hải Yến cho biết du lịch bền vững, du lịch xanh đang trở thành xu hướng tất yếu trên toàn cầu. Loại hình này không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn mang lại những giá trị kinh tế-xã hội lâu dài.

Ba địa phương đã xây dựng được nhiều tour kết nối như chương trình du lịch khám phá cộng đồng miền Tây Nghệ An, Vườn Quốc gia Pù Mát-kết nối với Vườn Quốc gia Bến En Thanh Hóa-du lịch Ninh Bình-Hà Nội-các tỉnh Tây Bắc; kết nối du lịch Tây Bắc với Nghệ An qua đường mòn Hồ Chí Minh và Quốc lộ 1A; tour du lịch đặc trưng riêng có của vùng kết nối qua các kinh đô Việt cổ (Di tích Cố đô Hoa Lư, Thành nhà Hồ và Đền thờ Vua Quang Trung)…

Để đẩy mạnh khai thác các tour du lịch liên kết của các tỉnh, góp phần định vị thương hiệu du lịch và thu hút khách trong nước và quốc tế, năm 2025, ba địa phương tiếp tục phối hợp tổ chức các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch.

Du khách về với Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An khẳng định với phương châm "muốn nhanh thì đi một mình, muốn bền vững phải đi cùng với nhau," ngành du lịch 3 địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới để nâng tầm chất lượng du lịch, tạo ra những sản phẩm du lịch kết nối có lợi thế cạnh tranh, gia tăng nguồn khách và giá trị cho ngành du lịch của cả 3 tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến xây dựng hình ảnh du lịch 3 tỉnh thông qua liên kết thành một hành trình du lịch xanh; đẩy mạnh hoạt động hợp tác, liên kết quảng bá, xây dựng, định vị thị trường.

Để du lịch của 3 tỉnh tiếp tục phát triển, trở thành vùng du lịch trọng tâm của cả nước, lãnh đạo ngành Du lịch 3 địa phương cũng kêu gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp lữ hành và du khách đến tham quan tìm hiểu, nghiên cứu và đầu tư, cũng như xây dựng các chương trình du lịch độc đáo, hấp dẫn với các thông điệp “Nghệ An - Hành trình xanh,” “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa,” “Ninh Bình - Điểm đến thân thiện hàng đầu thế giới”./.

Ninh Bình sẽ phục dựng bối cảnh cho phim cổ trang để trở thành điểm đến điện ảnh Ninh Bình là địa phương có nhiều kinh nghiệm đón tiếp các đoàn phim quốc tế tới quay phim, từ đó góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến. Ninh Bình đang có kế hoạch phục dựng bối cảnh cho phim cổ trang.