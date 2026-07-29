Du lịch Nhật Bản quảng bá các “ẩn số” hấp dẫn tới thị trường Việt Nam

Ngoài “cung đường vàng” quen thuộc (Tokyo, núi Phú Sĩ, Kyoto, Osaka), Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam vừa tổ chức hội thảo thúc đẩy du lịch các địa phương nhằm mang đến những lựa chọn mới mẻ hơn cho thị trường du khách Việt Nam.

Trưởng đại diện Cơ quan Xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO) văn phòng Việt Nam, bà Fumi Matsumoto nhận định môi trường du lịch quốc tế đang chịu tác động từ nhiều yếu tố khó lường như sự thay đổi về chính sách thị thực, chính sách thuế, giá cả leo thang cùng với biến động của tình hình thế giới.

Tuy nhiên, Nhật Bản ghi nhận 80% lượng khách Việt Nam đến xứ sở Mặt Trời mọc du lịch lần đầu là khám phá “cung đường vàng.” Đây đều là những điểm du lịch tiêu biểu nhưng ngoài những nơi đó, bà Fumi Matsumoto khẳng định Nhật Bản vẫn còn rất nhiều “ẩn số” hấp dẫn.

Theo đó, hai trong số những điểm đến nổi bật được đại diện JNTO giới thiệu dịp này là tỉnh Shimane (thuộc khu vực San'in/Chugoku) và Shizuoka (thuộc khu vực Chubu).

Shimane nổi tiếng với những câu chuyện thần thoại, lịch sử, văn hóa độc đáo hay văn hóa trà. Đại diện Cơ quan Xúc tiến du lịch tỉnh Shimane cho biết địa phương là vùng đất của các vị thần với ngôi đền thờ 8 triệu vị thần - Izumo Taisha, các di sản thế giới như mỏ bạc Iwami Ginzan, Công viên địa chất toàn cầu quần đảo Oki hay khu vườn đẹp nhất Nhật Bản Yuushien…

Sắc màu ẩm thực đến từ xứ sở Mặt Trời mọc. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Còn tỉnh Shizuoka (nằm giữa Tokyo và Osaka), nơi có ngọn núi Phú Sĩ nổi tiếng lại hút khách bởi nhiều chính sách hỗ trợ cho du khách Việt, như trợ cấp khoảng 163.000 đồng/khách tham gia tour du lịch của công ty lữ hành Việt Nam có lưu trú từ 1 đêm trở lên và tham quan các cơ sở du lịch trong tỉnh.

Môi trường tiếp đón khách Việt cũng đang được thúc đẩy cải thiện bằng cách bố trí nhân viên người Việt hay phục vụ các bữa ăn phù hợp với người Việt Nam. Tháng 4/2026, đường bay thẳng kết nối Hà Nội-Shizuoka đã đi vào hoạt động, giúp việc di chuyển được cải thiện đáng kể.

Thống kê của JNTO cho thấy lượng du khách từ Việt Nam đi Nhật Bản năm 2025 đạt 678.500 khách (năm thứ 3 liên tiếp đạt kỷ lục số khách cao nhất). Riêng 6 tháng đầu năm 2026 đã có 396.500 khách Việt đến Nhật. Hiện Việt Nam được đánh giá là thị trường khách lớn thứ 9 của Nhật Bản, và đứng thứ 3 trong các thị trường ở khu vực Đông Nam Á.

Khách Việt Nam thường đến Nhật Bản vào hai mùa chính là mùa hoa anh đào (tháng 3-4 hằng năm), mùa lá đỏ (từ tháng 10-11 hằng năm), và thường chọn lưu trú ở các thành phố có đường bay thẳng như Tokyo, Osaka, Aichi, Shizuoka…

Đáng chú ý, khách Việt Nam xếp thứ 11 trong danh sách mức độ chi tiêu du lịch của khách nước ngoài phân theo quốc gia tại Nhật, và chủ yếu chi tiêu cho mua sắm thời trang, thuốc, cửa hàng tiện lợi. Sau đại dịch COVID-19, nhu cầu với những sản phẩm liên quan đến chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, thể thao (golf) có xu hướng tăng.

Du khách Việt trải nghiệm pha trà matcha kiểu Nhật. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Chúng tôi mong muốn có thêm nhiều du khách Việt Nam ghé thăm và khám phá các vùng địa phương của Nhật Bản. Không phải các địa phương khác của Nhật Bản thiếu sức hấp dẫn, mà các điểm đến đó chưa được biết đến đầy đủ,” bà Fumi Matsumoto chia sẻ.

Do đó, trong kế hoạch năm 2026, JNTO sẽ tập trung các hoạt động quảng bá nhằm gia tăng số khách lần đầu đến Nhật với mục đích du lịch, đồng thời thúc đẩy tham quan/ lưu trú tại những địa phương mới hơn như Kyushu, Chugoku, Hokkaido, Chubu… và kích cầu du lịch mùa thấp điểm.

Tại Việt Nam, JNTO sẽ triển khai nhiều hoạt động xúc tiến đa dạng như tham gia hội chợ, tổ chức các sự kiện kết nối doanh nghiệp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và lần đầu tiên mở rộng hội thảo du lịch khen thưởng (Incentive) đến Hải Phòng, Cần Thơ. Bên cạnh đó là các chuyến famtrip dành cho KOL, doanh nghiệp; hợp tác quảng cáo và tặng quà cho du khách đi du lịch tự túc./.

Lữ hành mở rộng hành trình khám phá Nhật Bản chuyên sâu cho du khách Việt Với điểm đến Nhật Bản, hiện nhóm khách đã từng đến xứ sở Mặt trời mọc có xu hướng tìm kiếm những vùng đất mới, ít đông đúc hơn, có chiều sâu về văn hóa, thiên nhiên và giàu trải nghiệm bản địa.