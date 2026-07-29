Giá dầu áp sát mốc 90 USD/thùng sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ

Giá dầu thô đã tăng mạnh trong phiên giao dịch 29/7, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ giáng đòn mạnh vào Iran để đáp trả một cuộc tấn công bất ngờ không thành công nhắm vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông.

Cụ thể, giá dầu thô Brent kỳ hạn đã tăng khoảng 7%, lên mức 89,94 USD/thùng. Giá dầu WTI (West Texas Intermediate) của Mỹ cũng tăng khoảng 6,9%, lên mức 84,69 USD/thùng.

Phát biểu trên kênh Fox News, Tổng thống Trump cảnh báo Iran "sẽ phải hứng chịu một đòn giáng mạnh" sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phóng tên lửa đạn đạo vào lực lượng Mỹ.

Theo một báo cáo từ trang tin Axios, Iran đã tấn công bằng tên lửa vào một căn cứ của Mỹ tại Jordan. Tuy nhiên, Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các tên lửa này đã bị đánh chặn thành công.

Trong khi đó, Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết lực lượng Mỹ và Saudi Arabia đã tấn công "nhiều địa điểm hậu cần và kho vũ khí của khủng bố" ở miền Đông Iraq vào hôm 28/7, nhằm đáp trả hơn 30 vụ tấn công bằng máy bay không người lái trong ba ngày qua do "các nhóm khủng bố thân Iran" thực hiện.

Nỗ lực tấn công của Iran đã phá vỡ khoảng lặng ngắn ngủi trong giao tranh. Đầu tuần này, giá dầu từng giảm mạnh khi xung đột có vẻ đang trên đà hạ nhiệt.

Phát biểu với báo giới hôm 28/7, bà Helima Croft, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại RBC Capital Markets, nhận định: “Chúng tôi vẫn hết sức hoài nghi về khả năng chúng ta đang đứng trước một đột phá ngoại giao lớn giúp giải quyết bế tắc hạt nhân vốn đã khơi mào cuộc chiến 5 tháng trước, hay giúp bình thường hóa tuyến vận tải hàng hải.”

Iran và lực lượng Houthi tại Yemen đang tìm cách kiểm soát giao thông hàng hải đi qua eo biển Hormuz và khu vực phía nam Biển Đỏ-hai điểm nghẽn huyết mạch đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ tại Trung Đông./.

Giá dầu thô lao dốc 5% nhờ tín hiệu Mỹ-Iran tạm ngừng giao tranh Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 4,27 USD (tương đương 4,8%) và chốt phiên ở mức 84,09 USD/thùng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 3,35 USD (4,1%) xuống mức 79,26 USD/thùng.