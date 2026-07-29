Apple lên kế hoạch cho thuê iPhone với giá từ 17,99 USD/tháng

Hãng công nghệ Apple mới đây thông báo khách hàng tại Mỹ sẽ sớm có cơ hội thuê iPhone với thời hạn lên tới hai năm, mức giá khởi điểm chỉ từ 17,99 USD/tháng.

Chương trình này mang tên "Upgrade," là kết quả của sự hợp tác giữa Apple và nhà cung cấp dịch vụ cho vay mua trước-trả sau Klarna. Dịch vụ sẽ được triển khai đồng loạt tại các cửa hàng bán lẻ truyền thống và hệ thống trực tuyến của Apple.

Thông báo cho hay sau khi vượt qua bước kiểm tra tín dụng cơ bản, khách hàng có thể chọn thuê iPhone hoặc Apple Watch với thời hạn 1-2 năm. Riêng với các dòng máy tính Mac và iPad, thời gian tùy chọn thuê có thể lên tới 2-3 năm.

Mức phí thuê sẽ có sự chênh lệch lớn tùy thuộc vào phân khúc thiết bị. Ví dụ, một chiếc iPhone 17 Pro bản quốc tế sẽ có giá thuê là 31,99 USD/tháng cho gói 2 năm, hoặc 45,99 USD/tháng cho gói 1 năm. Tuy nhiên, một số thiết bị phổ thông như iPhone 16 và MacBook Neo sẽ không được áp dụng trong chương trình này.

Chương trình sẽ không yêu cầu khách hàng đặt cọc. Dù đối tác Klarna không thu phí trả chậm, nhưng hợp đồng thuê sẽ bị chấm dứt nếu khách hàng trễ hạn thanh toán trong 3 tháng. Khi kết thúc hợp đồng kéo dài 24 tháng, người dùng phải hoàn trả thiết bị hoặc có thể đóng thêm tiền để mua đứt hay nâng cấp lên máy mới.

Động thái tung ra dịch vụ cho thuê này diễn ra chỉ một tháng sau khi Apple quyết định tăng giá khởi điểm của các dòng iPad và Mac thêm ít nhất 100 USD (thậm chí có mẫu tăng hơn 1.000 USD) do khủng hoảng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu.

Giới phân tích dự báo các dòng iPhone ra mắt năm nay cũng khó tránh khỏi làn sóng tăng giá này. Theo ước tính của ngân hàng Morgan Stanley, Apple có thể phải tăng giá iPhone 18 Pro thêm khoảng 200 USD để bảo toàn biên lợi nhuận.

Trong khi đó, báo cáo bóc tách linh kiện của công ty nghiên cứu thị trường bán dẫn TechInsights chỉ ra chi phí chip nhớ và các linh kiện khác có thể đẩy chi phí vật liệu của một chiếc iPhone lên thêm tới 300 USD. Không chỉ vậy, Apple còn đang nỗ lực đẩy mạnh phân khúc cao cấp khi được đồn đoán sẽ trình làng một chiếc điện thoại màn hình gập có giá khoảng 2.500 USD cùng với dòng iPhone 18 Pro vào tháng 9 tới.

Những chuyển động chiến lược này được đưa ra ngay trước thềm báo cáo thu nhập quý 3 của Apple dự kiến diễn ra vào ngày 30/7 (giờ địa phương). Đây cũng sẽ là báo cáo tài chính cuối cùng dưới thời Giám đốc điều hành (CEO) Tim Cook trước khi ông chuyển sang đảm nhận vị trí Chủ tịch Điều hành Hội đồng Quản trị của tập đoàn./.

Apple là công ty thứ 2 trong lịch sử chạm mốc vốn hóa thị trường 5.000 tỷ USD Giá cổ phiếu của Apple đã tăng khoảng 24% từ đầu năm đến nay và tăng gần 60% trong 12 tháng qua, nhờ doanh số bán iPhone cao.

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