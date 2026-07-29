Chấm dứt những tranh cãi xung quanh vị trí người đứng đầu cộng đồng tình báo Mỹ

Thượng viện Mỹ ngày 28/7 đã phê chuẩn ông Jay Clayton, ứng cử viên do Tổng thống Donald Trump đề cử, giữ chức Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI), chấm dứt nhiều tuần tranh cãi xung quanh vị trí người đứng đầu cộng đồng tình báo Mỹ và mở đường cho Quốc hội nối lại các cuộc thảo luận việc gia hạn Điều 702 của Đạo luật Giám sát Tình báo Nước ngoài (FISA).

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ông Clayton được Thượng viện thông qua sau khi vượt qua cuộc bỏ phiếu thủ tục trước đó với tỷ lệ 51 phiếu thuận và 43 phiếu chống, chủ yếu theo đường lối đảng phái. Trước đó, Ủy ban Tình báo Thượng viện đã bỏ phiếu với tỷ lệ 9-8 để chuyển đề cử của ông lên toàn thể Thượng viện xem xét.

Ông Jay Clayton, cựu Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và gần đây là Công tố viên Liên bang khu vực Nam New York, sẽ thay thế quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia Bill Pulte và chính thức kế nhiệm bà Tulsi Gabbard, người rời cương vị này hồi tháng 6 vừa qua. Ông sẽ phụ trách điều phối hoạt động của 18 cơ quan tình báo trong cộng đồng tình báo Mỹ.

Quá trình phê chuẩn ông Clayton diễn ra trong bối cảnh gây nhiều tranh luận. Tại phiên điều trần trước Thượng viện, các nghị sỹ thuộc đảng Dân chủ chỉ trích ông vì từ chối khẳng định rõ ràng kết quả bầu cử Tổng thống năm 2020 và chất vấn về việc ban hành trát triệu tập đối với các nhà báo của tờ The New York Times liên quan đến các bài viết về an ninh của chuyên cơ Không lực Một. Tất cả các thành viên đảng Dân chủ trong Ủy ban Tình báo đều bỏ phiếu phản đối đề cử này.

Trong khi đó, các nghị sỹ đảng Cộng hòa cho rằng việc sớm kiện toàn vị trí Giám đốc Tình báo Quốc gia là cần thiết trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế diễn biến phức tạp.

Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện John Thune và Chủ tịch Ủy ban Tình báo Tom Cotton đều đánh giá ông Clayton có năng lực lãnh đạo và kinh nghiệm xử lý các vấn đề an ninh quốc gia.

Theo giới quan sát, việc ông Clayton được phê chuẩn nhiều khả năng sẽ tạo điều kiện để Quốc hội nối lại đàm phán về việc gia hạn Điều 702 của FISA-cơ sở pháp lý cho phép các cơ quan tình báo Mỹ thu thập thông tin liên lạc của các đối tượng nước ngoài phục vụ chống khủng bố và phản gián.

Tuy nhiên, bất đồng giữa hai đảng về phạm vi quyền giám sát và các biện pháp cải cách vẫn có thể tiếp tục làm chậm tiến trình thông qua dự luật./.

Tổng thống Mỹ bổ nhiệm chuyên gia tài chính làm giám đốc tình báo quốc gia Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump ca ngợi ông Bill Pulte có kinh nghiệm dày dặn trong việc quản lý sự an toàn và lành mạnh của các thị trường tài chính Mỹ.