Mỹ nối lại không kích Iran, áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt

Ngày 29/7, quân đội Mỹ đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào Iran, đánh dấu lần đầu tiên Washington tấn công lãnh thổ Iran trở lại sau gần 1 tuần tạm dừng các hoạt động quân sự để tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các cuộc không kích là phản ứng trước vụ Iran phóng tên lửa nhằm vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông hôm 28/7.

Trong thông báo trên mạng xã hội, CENTCOM cho biết đây là "phản ứng mạnh mẽ" trước các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ, song chưa công bố địa điểm hoặc mục tiêu cụ thể của các đợt không kích.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ đáp trả "mạnh mẽ" sau vụ Iran phóng tên lửa nhằm vào căn cứ không quân Muwaffaq Salti của Mỹ tại Jordan. Theo phía Mỹ và Jordan, toàn bộ số tên lửa đã bị đánh chặn và không gây thương vong.

Đợt không kích mới diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump quyết định tạm dừng chiến dịch quân sự nhằm tạo cơ hội nối lại đối thoại với Tehran.

Theo CENTCOM, toàn bộ số tên lửa này đã bị đánh chặn thành công. (Ảnh: IRNA/TTXVN phát)

Tuy nhiên, vụ tấn công tên lửa của Iran cùng các diễn biến quân sự mới đã làm gia tăng nguy cơ xung đột leo thang trở lại trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao vẫn chưa đạt tiến triển đáng kể.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào một số tổ chức và doanh nghiệp mà Washington cho là có liên quan tới Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Theo phía Mỹ, các thực thể này tham gia cung cấp dịch vụ hàng hải và hỗ trợ Iran thu phí đối với tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz cũng như giúp Tehran né tránh các lệnh trừng phạt hiện hành.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các biện pháp trừng phạt cũng nhằm vào 8 công ty vận tải biển, mà Washington cho là một phần của "hạm đội bóng tối", được Iran sử dụng để duy trì hoạt động xuất khẩu năng lượng.

Tình hình an ninh tại Trung Đông cũng tiếp tục diễn biến phức tạp khi Mỹ và Saudi Arabia tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các địa điểm, được cho là của các lực lượng được Iran hậu thuẫn tại Iraq.

Theo các nguồn tin Iraq, các cuộc tấn công khiến nhiều tay súng thiệt mạng. Chính phủ Iraq lên án các cuộc không kích là hành động vi phạm chủ quyền, trong khi phía Mỹ cho biết đây là phản ứng trước các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào các cơ sở năng lượng của Saudi Arabia.



Giới quan sát nhận định việc các bên đồng thời gia tăng hoạt động quân sự trong khi các nỗ lực ngoại giao tiếp tục bế tắc cho thấy triển vọng hạ nhiệt căng thẳng trong ngắn hạn vẫn còn nhiều thách thức.

Nhà máy lọc dầu Phillips 66 Bayway tại Linden, bang New Jersey (Mỹ), ngày 29/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Xung đột kéo dài cũng làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, nhất là trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải trung chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới trước khi xung đột bùng phát - tiếp tục bị ảnh hưởng. Giá dầu thế giới đã tăng trở lại sau các diễn biến quân sự mới nhất./.

Mỹ và Iran tiến gần bước đột phá ngoại giao nhằm khôi phục bản ghi nhớ Các nhà trung gian quốc tế cho biết Mỹ và Iran đang tiến gần bước đột phá nhằm khôi phục Bản ghi nhớ, tuy nhiên quyết định cuối cùng phụ thuộc vào cuộc gặp giữa ông Trump và Thủ tướng Israel.