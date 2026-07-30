Phát hành bộ tem Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

Ngày 30/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên (phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên phối hợp tổ chức Công bố phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).”

Tại lễ công bố phát hành, các đồng chí: Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Lê Văn Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long cùng thực hiện nghi thức ký Bìa phát hành đặc biệt bộ tem, ký lưu niệm trên tranh tem.

Ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, phát biểu tại lễ phát hành bộ tem. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long nhấn mạnh, Lê Quý Đôn là một trong những danh nhân kiệt xuất của dân tộc Việt Nam ở thế kỷ 18. Ông không chỉ là nhà bác học uyên thâm mà còn là nhà thơ, nhà sử học, nhà tư tưởng, nhà giáo dục và nhà ngoại giao xuất sắc. Với khối lượng trước tác đồ sộ, tư tưởng tiến bộ và những đóng góp to lớn trên nhiều lĩnh vực, ông đã để lại một di sản học thuật quý báu, có giá trị bền vững đối với nền văn hóa, khoa học và giáo dục nước nhà.

Những tư tưởng của ông về học tập, trọng dụng nhân tài, phát triển tri thức và xây dựng quốc gia vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong thời đại mới, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, Bộ tem bưu chính được phát hành đặc biệt nhằm tuyên truyền sâu rộng đến toàn dân và bạn bè quốc tế, để tưởng nhớ công ơn, tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của Lê Quý Đôn đối với nền văn hóa, lịch sử, giáo dục và học thuật Việt Nam, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống hiếu học, tinh thần trọng tri thức, khơi dậy khát vọng học tập, sáng tạo và cống hiến vì sự phát triển của đất nước.

Phát hành bộ tem bưu chính Kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026). (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Bộ tem được thiết kế theo phong cách đồ họa hiện đại, lấy hình ảnh tượng chân dung Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn tại Khu lưu niệm làm hình ảnh trung tâm mẫu tem. Hình nền là không gian kiến trúc Khu lưu niệm được xử lý cô đọng, hài hòa, tạo chiều sâu thị giác và làm nổi bật hình tượng nhân vật.

Ngôn ngữ tạo hình giản lược nhưng giàu tính biểu cảm, màu sắc trang nhã, bố cục chặt chẽ, góp phần khắc họa thần thái điềm tĩnh, uyên bác và cốt cách của một bậc đại trí thức Việt Nam.

Mẫu tem không chỉ tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp của Lê Quý Đôn mà còn gửi gắm thông điệp về truyền thống hiếu học, tinh thần trọng tri thức và khát vọng sáng tạo-những giá trị luôn có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của đất nước./.

Khánh thành tuyến đường dịp kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân Lê Quý Đôn Tuyến đường kết nối Khu Di tích Lịch sử Quốc gia Đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần đến Khu lưu niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn có chiều dài 2,6km.

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