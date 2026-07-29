Dòng chảy văn hóa truyền thống trong 'Lý Ngựa ô Huế' phiên bản 'vượt chông gai"

Những tiết mục mang màu sắc văn hóa truyền thống là một “đặc sản” được khán giả vô cùng yêu thích của chương trình truyền hình thực tế “Anh trai vượt ngàn chông gai” do YeaH1 sản xuất.

Năm nay, dòng chảy văn hóa truyền thống đó đã trở lại, với tiết mục đầu tiên bùng nổ là “Lý Ngựa ô Huế” do 3 anh tài Jun Phạm, Thanh Duy và Mew Amazing thể hiện.

“Lý Ngựa ô Huế” được mở rộng từ bản gốc, kết hợp với X-part và những đoạn rap, cùng với thiết kế sân khấu, concept, phục trang, vũ đạo và âm nhạc, đã mang đến một tác phẩm “mãn nhãn, mãn nhĩ” cho khán giả không chỉ tại trường quay mà còn trên truyền hình và trên các nền tảng số.

Sân khấu được dàn dựng nhiều lớp lang với những hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng, như những tấm lụa xanh biểu thị cho núi Ngự Bình nhấp nhô bên dưới mặt trời đỏ chói trên dòng Hương Giang, đẹp như một bức tranh.

Những ai đã từng nghe bản gốc “Lý Ngựa ô Huế” đều biết nội dung của bài dân ca này rất ngắn, lặp lại và đệm thêm nhiều từ đưa đẩy. Đó cũng chính là thử thách đối với ba anh tài Jun Phạm, Thanh Duy và Mew Amazing để làm sao cho ra được một tác phẩm vừa phù hợp với trình diễn trên sân khấu lớn, vừa hiện đại, bắt tai, hấp dẫn với khán giả trẻ, nhưng vẫn phải giữ nguyên được hồn cốt của yếu tố dân gian, truyền thống.

Ba nghệ sỹ đã cùng nhau thổi vào “Lý Ngựa ô Huế” một sức sống mới, tươi trẻ rộn ràng và trở thành điểm nhấn đầu tiên của chương văn hóa năm nay. Với concept xanh lam, đỏ, đen và vàng kim, các nghệ sỹ đã khiến khán giả đã hết sức ngỡ ngàng tại Công diễn 1 “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.”

Cùng với phong cảnh, những nét đặc sắc nhất của văn hóa Huế, văn hóa truyền thống Việt Nam được các nghệ sỹ đưa vào tiết mục, như kể một câu chuyện cổ tích thật đẹp về một người con trai lên đường xây dựng sự nghiệp, khi thành danh thì trở về quê hương vinh quy bái tổ và làm lễ vu quy với người con gái mình yêu.

Màn trình diễn này đã trở thành điểm nhấn độc đáo, được đông đảo khán giả yêu thích ở tiết mục này, và cũng cho thấy sự sáng tạo, lao động nghệ thuật miệt mài của các nghệ sỹ. (Ảnh: Yeah1)

Ở một lớp sân khấu khác, phía sau tấm màn mang biểu tượng rối bóng truyền thống, Jun Phạm bước ra và trình diễn một màn vũ đạo cực kỳ đặc biệt mà anh cùng người đồng đội mùa trước, võ sỹ Nguyễn Trần Duy Nhất đã dày công chuẩn bị. Được biết, đây là đoạn trích được biên đạo theo bài đại đao “Siêu Xung Thiên,” một trong 10 bài võ cổ truyền Việt Nam.

Tiết mục mang tính liền mạch từ phần nhìn đến phần nghe. Những sắc màu chủ đạo xanh lam, đỏ, đen, vàng kim đóng góp một phần không nhỏ trong việc kể câu chuyện của chàng trai, từ khi lên đường lập thân cho đến lúc trở về quê hương “vinh quy bái tổ.”

Giọng cao của Mew Amazing và Thanh Duy giống như dải lụa đào.

Sắc xanh và đỏ tượng trưng cho phong cảnh xứ Huế, những dải lụa đỏ tạo nên sắc màu lễ hội rực rỡ của ngày vui đón chàng trai trở về. Sắc áo đen thêu kim tuyến vàng vừa mang ý nghĩa thân trai vượt ngàn gió bụi, đem vinh quang trở về, vừa khéo léo giới thiệu những nét đẹp độc đáo của vân kiên, một mô típ trang trí truyền thống của Việt Nam.

“Lý Ngựa ô Huế” đã vượt ra khỏi tầm một tiết mục nghệ thuật trong khuôn khổ một chương trình giải trí thông thường, mà trở thành lý do cho sự lan tỏa về kiến thức, về văn hóa truyền thống do chính những người trẻ thực hiện. Điều đó cho thấy, tri thức dân gian không phải là những gì cũ kỹ, già nua, nằm trong viện bảo tàng hay công trình nghiên cứu mà đã thực sự tồn tại và chảy trong dòng chảy tri thức hiện đại của những người trẻ yêu văn hóa truyền thống ngày nay./.

NSND Tự Long đọc vang “Nam quốc sơn hà” trong “Anh trai vượt ngàn chông gai” Tối 26/4, đêm diễn thứ 9 của chương trình "Anh trai vượt ngàn chông" gai diễn ra tại Hưng Yên, thu hút gần 50.000 khán giả, khép lại hành trình của mùa đầu tiên sau hai năm tổ chức.