Xây dựng Cổng Thông tin điện tử Hà Nội thành nguồn thông tin nhanh, tin cậy

Ngày 30/7, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt Nền tảng dùng chung Cổng Thông tin điện tử thành phố và các trang thông tin điện tử thành phần.

Đây là bước chuyển quan trọng trong quản trị thông tin của chính quyền Thủ đô, hướng tới cung cấp thông tin nhanh, chính xác, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Nền tảng được xây dựng theo định hướng “quản trị tập trung-dữ liệu liên thông” với hạt nhân là Cổng Thông tin điện tử thành phố Hà Nội và hệ thống 140 trang thông tin điện tử thành phần, gồm 126 trang của các xã, phường; 12 trang của các sở, ngành; Trang thông tin điện tử Cải cách hành chính và Trang thông tin điện tử Chuyển đổi số thành phố.

Thay đổi cách quản trị thông tin

Tại lễ ra mắt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định việc đưa nền tảng dùng chung vào vận hành không đơn thuần là thay đổi Cổng Thông tin điện tử thành phố hay các trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Điều quan trọng hơn là thay đổi cách quản trị hệ thống thông tin của chính quyền thành phố.

Trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phương thức quản lý, điều hành phải được đổi mới. Thông tin cần cập nhật nhanh, đầy đủ và thống nhất; những vấn đề phát sinh từ cơ sở phải được nắm bắt kịp thời; phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp phải được tiếp nhận, theo dõi và phản hồi rõ trách nhiệm.

Từ khi nền tảng đi vào hoạt động, Cổng Thông tin điện tử thành phố cùng các trang thông tin điện tử của sở, ngành, xã, phường được vận hành trên một hệ thống thống nhất. Thông tin được quản trị đồng bộ; việc cập nhật, chia sẻ và khai thác thuận lợi hơn, khắc phục tình trạng mỗi cơ quan sử dụng một hệ thống riêng lẻ.

“Giá trị của nền tảng này sẽ không được đánh giá bằng số lượng trang thông tin điện tử được xây dựng hay số lượng tin, bài được đăng tải. Giá trị của nền tảng phải được thể hiện ở chất lượng phục vụ công tác quản lý nhà nước; ở việc thông tin đến với người dân nhanh hơn, chính xác hơn; ở việc các phản ánh, kiến nghị được xử lý kịp thời hơn," Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng, nền tảng phải giúp lãnh đạo các cấp nắm chắc tình hình, có thêm căn cứ phân tích, đánh giá và đưa ra quyết định sát thực tiễn. Đặc biệt, xã, phường là cấp gần dân nhất, trực tiếp tiếp nhận các vấn đề phát sinh hằng ngày. Nếu thông tin từ cơ sở được cập nhật đầy đủ, kết nối kịp thời với các sở, ngành và thành phố, nhiều vấn đề có thể được phát hiện sớm và xử lý ngay từ cơ sở.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân các xã, phường xác định quản trị thông tin là một phần của công tác quản lý nhà nước, không phải nhiệm vụ riêng của bộ phận công nghệ thông tin hoặc truyền thông. Người đứng đầu mỗi cơ quan phải chịu trách nhiệm về chất lượng thông tin thuộc phạm vi quản lý; việc công khai, minh bạch chủ trương, chính sách và tiến độ tiếp nhận, phản hồi những vấn đề người dân, doanh nghiệp quan tâm.

“Nền tảng có thể hỗ trợ công việc nhanh hơn, nhưng không thể thay thế trách nhiệm của người thực thi công vụ," Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nêu rõ.

Thành phố yêu cầu ưu tiên những chức năng trực tiếp phục vụ chỉ đạo, điều hành và nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, không chạy theo số lượng tính năng hoặc hình thức thể hiện. Việc đánh giá hiệu quả phải dựa trên kết quả thực chất như chất lượng thông tin, thời gian cập nhật, khả năng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Hơn 20 triệu lượt truy cập mỗi tháng

Thông tin về kết quả bước đầu, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết cho biết nền tảng đánh dấu bước phát triển mới trong xây dựng chính quyền số, đổi mới phương thức truyền thông trên môi trường số, góp phần nâng cao hiệu lực chỉ đạo, điều hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đến nay, nền tảng đã hình thành hệ thống thông tin điện tử thống nhất, đồng bộ, duy trì tổng lượng truy cập hơn 20 triệu lượt mỗi tháng. Riêng trong tháng 7/2026, Cổng Thông tin điện tử thành phố đạt hơn 6,2 triệu lượt truy cập, trở thành một trong những kênh thông tin chính thống có sức lan tỏa lớn của Hà Nội.

Nền tảng góp phần bảo đảm 100% văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Nhân dân Thành phố được công khai trên Cổng Thông tin điện tử trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi phát hành chính thức. Bản tin điều hành thành phố được xuất bản thường xuyên, cung cấp kịp thời thông tin tới các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

Hệ thống cũng được kết nối, chia sẻ dữ liệu với các nền tảng số như iHanoi, HanoiWork; đồng thời lan tỏa thông tin qua các cơ quan báo chí và hệ sinh thái mạng xã hội “Thủ đô Hà Nội-Việt Nam” trên Facebook, YouTube, Zalo cùng các nền tảng khác. Nhiều sản phẩm, tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp đã được triển khai như Cẩm nang điện tử 126 xã, phường; chuyên mục “Cải cách hành chính-Chuyển đổi số-Đề án 06”; kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị; trả lời kiến nghị cử tri; lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và từng bước công bố dữ liệu mở.

Theo Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, trong giai đoạn tiếp theo, Hà Nội sẽ mở rộng nền tảng tới toàn bộ các cơ quan, đơn vị; tiếp tục kết nối, chia sẻ dữ liệu và đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, dữ liệu mở cùng các công nghệ số tiên tiến.

Xây dựng nguồn thông tin chính thống, tin cậy

Đánh giá cao nền tảng được Hà Nội đưa vào vận hành, ông Nguyễn Hồng Sâm, Cục trưởng Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ, Văn phòng Chính phủ cho rằng đây là hệ thống hiện đại, thể hiện sự quan tâm của Thành phố đối với công tác truyền thông, truyền thông chính sách và công khai hoạt động chỉ đạo, điều hành.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ và Báo Điện tử Chính phủ đã phối hợp với Hà Nội ngay từ khi hình thành ý tưởng, xây dựng nền tảng và phát triển các tính năng.

Theo ông Nguyễn Hồng Sâm, nền tảng được đưa vào vận hành là hạ tầng cốt lõi. Hà Nội cần tiếp tục phát triển thành hệ sinh thái truyền thông số, nơi cung cấp nhanh nhất, chính xác nhất thông tin về hoạt động của chính quyền và công tác chỉ đạo, điều hành. Thông tin đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử thành phố và các trang của sở, ngành, địa phương phải trở thành nguồn tin cốt lõi để người dân tiếp cận, đồng thời là nguồn chính thống để các cơ quan báo chí khai thác, sử dụng.

Ông Nguyễn Hồng Sâm đề xuất Hà Nội tổ chức sơ kết, tổng kết hoặc các cuộc thi dành cho đội ngũ làm công tác truyền thông tại sở, ngành, địa phương nhằm biểu dương những đơn vị, cá nhân có cách làm hiệu quả và sản phẩm truyền thông chất lượng.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ sẵn sàng tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm; hỗ trợ lan tỏa những thông tin tích cực, có giá trị của Hà Nội tới người dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Theo ông Nguyễn Hồng Sâm, khi thông tin được cung cấp chuẩn mực, có giá trị và đáp ứng đúng nhu cầu xã hội, Cổng Thông tin điện tử thành phố cùng các trang thông tin điện tử thành phần sẽ trở thành địa chỉ tin cậy để người dân tìm kiếm thông tin chính thống, qua đó củng cố niềm tin và tăng cường kết nối giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp./.

Chuyển đổi số - nền tảng cho tăng trưởng kinh tế mới của Thủ đô Hà Nội Thủ đô Hà Nội đang từng bước chuyển từ tư duy "ứng dụng công nghệ" sang "quản trị bằng dữ liệu," tạo tiền đề để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.