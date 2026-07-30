Đồng Tháp tăng tốc chuẩn hóa dữ liệu sức khỏe trên VNeID

Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Văn Dương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho biết: Để thực hiện Kế hoạch số 1124/KH-UBND của Ủy ban nhân tỉnh về triển khai Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID thông qua liên thông dữ liệu khám sức khỏe và dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh đạt hiệu quả, Sở đã tích cực chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh rà soát, hoàn thiện các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và dữ liệu, bảo đảm đáp ứng yêu cầu kết nối, liên thông dữ liệu khám sức khỏe với Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đồng thời, Sở thực hiện thu thập, cập nhật, chuẩn hóa và liên thông dữ liệu khám sức khỏe lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế theo đúng quy định, bảo đảm dữ liệu 5 theo yêu cầu của Bộ Y tế, phục vụ tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Các cơ sở khám, chữa bệnh thường xuyên kiểm tra, rà soát, đối chiếu và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu trước khi thực hiện kết nối, chia sẻ; bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Tại Trung tâm Y tế khu vực Chợ Gạo, hoạt động tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID thông qua liên thông dữ liệu đã được đơn vị triển khai thực hiện bài bản, đồng bộ từ trung tâm cho đến các trạm y tế các xã.

Trung tâm Y tế khu vực Chợ Gạo đã bố trí nhân viên y tế thực hiện tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID cho người dân khi đến Khoa Khám bệnh. Nhân viên y tế sẽ tư vấn cho người bệnh về lợi ích của Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID cũng như hướng dẫn thao tác.

Người bệnh làm thủ tục đăng ký khám bệnh trực tuyến. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Anh Võ Minh Kha, xã Bình Ninh, đến khám sức khỏe để làm thủ tục cấp giấy phép lái xe, được nhân viên y tế hướng dẫn thủ tục tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Anh Kha cho biết: Nhân viên y tế rất nhiệt tình khi hướng dẫn anh cùng nhiều người đến khám bệnh thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào ứng dụng VNeID và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trong khám, chữa bệnh. Điều này giúp cho anh biết được lợi ích của Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Ở xã Mỹ An Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lê Minh Trung cho hay: Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo triển khai kế hoạch trên địa bàn, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cũng như hướng dẫn người dân tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử và tích hợp thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp với Công an cấp xã, các cơ sở khám, chữa bệnh và các đơn vị liên quan thực hiện thu thập, cập nhật, chuẩn hóa, kết nối và chia sẻ dữ liệu khám sức khỏe, phục vụ quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử và các tiện ích y tế số trên ứng dụng VNeID theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Căn cước công dân đã được tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, giúp thủ tục khám bệnh được đơn giản, nhanh chóng. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Mục tiêu của tỉnh Đồng Tháp là phấn đấu trên 90% người dân được tạo lập và cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Trong đó, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, nhân viên y tế và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị từ tỉnh đến cấp xã gương mẫu, đi đầu trong việc tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID; đồng thời tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và nhân dân cùng tham gia thực hiện từ nay đến hết ngày 20/10/2026.

Theo Sở Y tế tỉnh, thực hiện chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số, hướng tới nền y tế thông minh, đến nay toàn bộ các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn đã triển khai phần mềm quản lý bệnh viện, kết nối liên thông dữ liệu với Hệ thống giám định bảo hiểm y tế; thực hiện kê đơn thuốc điện tử và đáp ứng các tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Y tế.

Song song đó, Sở Y tế đang triển khai các thủ tục đầu tư dự án Bệnh án điện tử trên phạm vi toàn tỉnh, đồng thời xây dựng hai dự án trọng điểm gồm Hệ thống thông tin điều hành y tế thông minh và Hệ thống thông tin quản lý chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hướng đến hình thành cơ sở dữ liệu y tế tập trung, đồng bộ và liên thông.

Nhân viên Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp hướng dẫn người bệnh làm thủ tục đăng ký khám bệnh trực tuyến. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Đến nay, 100% cơ sở khám, chữa bệnh đã thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp; thực hiện liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh và giấy báo tử theo quy định. Bên cạnh đó, toàn bộ 41 cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt bằng nhiều hình thức như quét mã QR, máy POS và chuyển khoản ngân hàng, góp phần tạo thuận lợi cho người dân khi sử dụng dịch vụ y tế./.

Phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID thành siêu ứng dụng Dự án phát triển VNeID từ 2026-2030 hướng tới trở thành nền tảng số trung tâm, tích hợp tiện ích, dịch vụ công và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.