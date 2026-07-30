Đồng Nai: Bé trai 4 tuổi suy đa tạng sau thời gian dài chỉ uống sữa tươi

Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết đến ngày 30/7, bé trai 4 tuổi, trú tại phường Long Hưng (thành phố Đồng Nai), đã qua cơn nguy kịch sau khi bị suy đa cơ quan do nhiều năm chỉ uống hơn 1 lít sữa tươi mỗi ngày và không ăn cơm.

Hiện bệnh nhi tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, ăn uống khá, đã cai máy thở và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Trước đó, ngày 20/7, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng lơ mơ, suy hô hấp nặng. Khi đến Khoa Cấp cứu, bé rơi vào hôn mê, gan lách to, tim giãn và phải đặt nội khí quản, thở máy.

Người nhà bệnh nhi cho biết từ khi được 1 tháng tuổi đến nay, bé chỉ uống sữa tươi, mỗi ngày uống hơn 1 lít sữa và không chịu ăn các thực phẩm thô hay bữa ăn chính.

Kết quả xét nghiệm máu cho thấy chỉ số huyết sắc tố (Hb) của bệnh nhi rơi xuống mức nguy hiểm, chỉ đạt dưới 2 g/dL (mức bình thường ở trẻ cùng lứa tuổi là trên 10-12 g/dL). Lượng máu của bé chỉ bằng 1/6 so với trẻ bình thường, chỉ số sắt trong máu tụt giảm rất thấp. Bệnh nhi lập tức được chỉ định lọc máu liên tục, thở máy và truyền máu khẩn cấp.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhi được sử dụng kháng sinh kiểm soát nhiễm trùng, hỗ trợ tim mạch và tiếp tục lọc máu.

Sau hai ngày, chức năng gan, thận bắt đầu cải thiện; đến ngày thứ năm, bé tỉnh táo, được rút máy thở, ăn uống khá hơn. Hiện bệnh nhi vẫn tiếp tục điều trị suy tim, bổ sung sắt và điều chỉnh chế độ dinh dưỡng.

Trực tiếp điều trị cho bệnh nhi, bác sỹ Nguyễn Thị Phương Linh, khoa Hồi sức tích cực-chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, cho biết bệnh nhi bị thiếu máu thiếu sắt mạn tính kéo dài khiến tim của bé phải hoạt động quá sức để bù đắp tình trạng thiếu oxy, dẫn đến suy tim nặng, tim giãn to và sức co bóp giảm còn chưa bằng 1/2 bình thường.

Bác sỹ Nguyễn Thị Phương Linh cho biết đợt nhiễm trùng máu kéo dài đã khiến cơ thể bệnh nhi bị rơi vào trạng thái "mất bù," từ đó kéo theo hàng loạt biến chứng đe dọa tính mạng như toan chuyển hóa rất nặng, suy gan, suy thận cấp. Trường hợp này nếu không được cấp cứu kịp thời, nguy cơ tử vong rất cao.

Các bác sỹ khuyến cáo nhiều phụ huynh vẫn lầm tưởng sữa tươi là bổ dưỡng, uống càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, việc cho trẻ dưới 5 tuổi uống quá nhiều sữa tươi (trên 500 ml/ngày) thay cho bữa ăn chính sẽ dẫn đến tình trạng thiếu máu do thiếu sắt nghiêm trọng.

Phụ huynh cần theo dõi sát chế độ ăn của trẻ, khi phát hiện trẻ có các biểu hiện như biếng ăn, da xanh xao, niêm mạc nhợt nhạt, chậm phát triển... cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế uy tín để được khám, xét nghiệm và tư vấn dinh dưỡng kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng./.

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