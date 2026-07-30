Hơn 300 doanh nghiệp tham gia Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược

Ngày 30/7, Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược lần thứ 24 - Vietnam Medi-Pharm Expo 2026 do Công ty VINEXAD phối hợp cùng Hội Thiết bị Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (HMEA) tổ chức, đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 300 doanh nghiệp đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang đến bức tranh toàn diện về ngành y dược.

Vietnam Medi-Pharm Expo 2026 có 380 gian hàng. Các đơn vị tham gia triển lãm trưng bày hàng nghìn sản phẩm, công nghệ và giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực dược phẩm, thiết bị y tế, nha khoa, phục hồi chức năng, công nghệ chăm sóc sức khỏe, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm, nguyên liệu và máy móc sản xuất dược phẩm…

Triển lãm năm nay tiếp tục ghi dấu ấn với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp Việt Nam như Công ty Lavitec, Semeco, Dược phẩm 3/2, Wecare 247… Đây đều là những doanh nghiệp không ngừng đầu tư vào nghiên cứu, đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần khẳng định vị thế của ngành y dược Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Điểm nhấn của Vietnam Medi-Pharm Expo 2026 là khu gian hàng chuyên đề WPE & WHPE (nguyên liệu dược phẩm) và PE-Tech (công nghệ và thiết bị chế biến dược phẩm). Những khu gian hàng này mang lại nền tảng kết nối nhà cung cấp toàn cầu và thị trường mới nổi trong những lĩnh vực sản xuất dược chất trung gian và chiết xuất tự nhiên.

Theo cộng đồng doanh nghiệp, sự phát triển nhanh của thị trường chăm sóc sức khỏe, xu hướng già hóa dân số, chuyển đổi số trong y tế cùng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn quản trị và phát triển bền vững đang mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với doanh nghiệp ngành y dược.

Trong bối cảnh đó, Vietnam Medi-Pharm Expo 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là nơi doanh nghiệp cập nhật xu hướng mới, tiếp cận công nghệ tiên tiến, mở rộng quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế.

Còn ông Hứa Phú Doãn, Chủ tịch Hội Thiết bị Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm và công nghệ, Vietnam Medi-Pharm Expo 2026 góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng và mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đồng thời, triển lãm là cầu nối giúp doanh nghiệp quốc tế tiếp cận thị trường Việt Nam, mở rộng mạng lưới phân phối và đối tác trong khu vực.

Người mua tìm kiếm nguồn cung thiết bị y tế mới tại triển lãm. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Trong khuôn khổ Vietnam Medi-Pharm Expo 2026 diễn ra từ nay đến ngày 1/8, Ban tổ chức còn triển khai chuỗi hoạt động chuyên môn, chương trình giao thương B2B và kết nối doanh nghiệp sẽ diễn.

Cùng với đó, doanh nghiệp và khách tham quan có thể tham gia chuỗi hội thảo chuyên ngành như "Phát huy giá trị đa dụng của dược liệu Việt Nam gắn với phát triển công nghiệp dược liệu và kinh tế-xã hội bền vững," "Quản trị rủi ro pháp lý theo Nghị định 90/2026/NĐ-CP và thực hành ESG trong lĩnh vực dược phẩm và thiết bị y tế"…

Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế Nguyễn Toàn Thắng đánh giá Vietnam Medi-Pharm Expo được tổ chức tại trung tâm kinh tế năng động bậc nhất cả nước đã khẳng định vai trò trong việc thúc đẩy một thị trường y tế hiện đại, hội nhập và phát triển bền vững.

Triển lãm tiếp tục là cầu nối hiệu quả, được kỳ vọng sẽ là kênh xúc tiến thương mại cốt lõi, không chỉ thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam, mà còn giúp các doanh nghiệp trong nước chủ động nâng cao năng lực, mở rộng thị trường ra khu vực và quốc tế./.

Ứng dụng thực tiễn kinh tế dược nhằm đảm bảo tính bền vững của hệ thống y tế Việc ứng dụng kinh tế dược không chỉ giúp lựa chọn thuốc, xây dựng danh mục thuốc hợp lý mà còn là tiền đề để xây dựng những phác đồ điều trị có tính ứng dụng cao cho cộng đồng.

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