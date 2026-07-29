Diễn đàn Truyền thông ASEAN lần thứ 10: Báo chí đồng hành vì Cộng đồng ASEAN 2045

Ngày 29/7, Diễn đàn Truyền thông ASEAN lần thứ 10 đã khai mạc tại thủ đô Manila của Philippines.

Đây là sự kiện thường niên cung cấp nền tảng để truyền tải những thông điệp quan trọng về mục tiêu, thành tựu và thách thức đến các cơ quan truyền thông hàng đầu của khu vực, đồng thời tạo không gian để các nhà báo trao đổi, thảo luận về các vấn đề quốc tế, khu vực đang được quan tâm.

Diễn đàn quy tụ đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông hàng đầu ASEAN, các quan chức cấp cao của các nước thành viên, học giả, chuyên gia, doanh nghiệp và các đối tác phát triển của ASEAN.

Sự kiện diễn ra trong 2 ngày, do Ban Thư ký ASEAN tổ chức, với sự hợp tác của dự án nâng cao năng lực cho Ban Thư ký ASEAN (CAPACITIES4ASEC) do Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) triển khai theo tài trợ của Bộ Ngoại giao Liên bang Đức.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Tổng Thư ký ASEAN, Tiến sỹ Kao Kim Hourn, cho rằng truyền thông ngày nay cũng bị ảnh hưởng bởi căng thẳng địa chính trị, bất ổn kinh tế và gián đoạn công nghệ. Những diễn biến này tác động đến dư luận, có thể tạo ra những câu chuyện trái chiều, che khuất sự thật hoặc khắc sâu hơn sự chia rẽ.

Tiến sỹ Cao Kim Hourn Tổng thư ký ASEAN, phát biểu khai mạc diễn đàn. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Trong bối cảnh đó, công việc của báo chí chuyên nghiệp đòi hỏi vượt xa các thông lệ. Ngoài việc phản ánh các sự kiện và các diễn biến, truyền thông còn có vai trò giúp người dân hiểu rõ hơn về các chính sách của ASEAN, qua đó trở thành đối tác quan trọng trong thúc đẩy hội nhập khu vực.

Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Philippines Andreas Michael Pfaffernoschke và Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Leo M. Herrera-Lim cùng khẳng định các nước sẵn sàng tiếp tục đồng hành và hợp tác với các mục tiêu phát triển của ASEAN trong bối cảnh mới.

Điểm nhấn của Diễn đàn Truyền thông ASEAN năm nay là phiên đặc biệt đối thoại trực tiếp với Tổng Thư ký ASEAN. Các đại biểu đã chia sẻ những quan điểm, ý kiến và nêu câu hỏi về nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có các vấn đề mới nổi và các xu hướng lớn đang phát triển mà ASEAN phải đối mặt.

Trả lời phóng viên TTXVN, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhấn mạnh Trí tuệ Nhân tạo (AI) là một công cụ mang lại nhiều cơ hội phát triển, song cũng đặt ra thách thức lớn về tình trạng lan truyền thông tin sai lệch.

Tiến sỹ Cao Kim Hourn, Tổng thư ký ASEAN, đối thoại trực tiếp với đại diện các hãng truyền thông. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

ASEAN cùng các tổ chức quốc tế đang xây dựng các hướng dẫn, tiêu chuẩn đạo đức và chính sách nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của Trí tuệ Nhân tạo, đồng thời bảo đảm các quy định không cản trở đổi mới sáng tạo, yếu tố được xem là động lực quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế.

Tổng Thư ký ASEAN cho rằng chống tin giả là trách nhiệm chung của các chính phủ và cơ quan truyền thông. Chính phủ cần xây dựng khung pháp lý phù hợp, trong khi truyền thông có vai trò nâng cao nhận thức của công chúng, khuyến khích người dân kiểm chứng nguồn tin.

Ông Kao Kim Hourn cho biết Ban Thư ký ASEAN cùng các nước thành viên đang đẩy mạnh quảng bá những thành tựu cũng như phản ánh những thách thức của ASEAN thông qua website, mạng xã hội và nhiều kênh truyền thông khác.

Trong khuôn khổ ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu cũng tham dự 2 phiên thảo luận chuyên đề: “Một thập kỷ đối thoại: Suy ngẫm về 10 năm Diễn đàn Truyền thông ASEAN” và “Địa chính trị và An ninh năng lượng: Đảm bảo tương lai của ASEAN trong bối cảnh biến động toàn cầu”./.

Việt Nam tiên phong cụ thể hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 Việt Nam đang đóng góp xây dựng kế hoạch triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, tham gia xây dựng cơ chế đánh giá thực thi, nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành và liên trụ cột trong ASEAN.