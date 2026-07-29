Tăng kết nối doanh nghiệp để khai thác dư địa thương mại Việt Nam-Indonesia

Thương mại Việt Nam-Indonesia đã vượt mốc 17,2 tỷ USD trong năm 2025, song quy mô này vẫn được đánh giá chưa tương xứng với tiềm năng của hai nền kinh tế có tổng dân số hơn 380 triệu người.

Trong bối cảnh đó, việc tăng cường kết nối trực tiếp giữa hai cộng đồng doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới để mở rộng hợp tác, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do và chuyển hóa cơ hội thành các hợp đồng cụ thể.

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, khoảng 40 doanh nghiệp nước này đã trực tiếp tìm hiểu sản phẩm và trao đổi cơ hội hợp tác với gần 20 doanh nghiệp Việt Nam tại Hội nghị kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Indonesia diễn ra ngày 29/7 ở thủ đô Jakarta.

Sự kiện do Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (thuộc Bộ Công Thương Việt Nam) phối hợp với Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia và Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia (KADIN) tổ chức bên lề Ngày hàng Việt Nam tại Indonesia, thu hút hơn 100 đại biểu.

Các doanh nghiệp Việt Nam mang đến nhiều nhóm sản phẩm như nông sản, thủy sản, đồ uống, hàng tiêu dùng, dệt may, đồ gia dụng, đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ. Hoạt động trưng bày, dùng thử sản phẩm và kết nối giao thương diễn ra sôi nổi, giúp doanh nghiệp hai nước trực tiếp trao đổi về nhu cầu thị trường và khả năng hợp tác.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông cho biết việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025 đã tạo nền tảng thuận lợi để thúc đẩy thương mại và đầu tư. Theo ông, dù kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 17,2 tỷ USD trong năm ngoái nhưng dư địa hợp tác vẫn còn rất lớn nếu doanh nghiệp hai bên tăng cường kết nối và mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Phan Thị Diệu Linh-Phó Trưởng phòng Đông Nam Á, Nam Á và Hợp tác khu vực thuộc Vụ Phát triển thị trường nước ngoài cho rằng các hiệp định như Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đã tạo lợi thế đáng kể về thuế quan. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả những ưu đãi này, doanh nghiệp cần tìm được đối tác phù hợp, hiểu rõ tiêu chuẩn kỹ thuật, thị hiếu tiêu dùng cũng như hệ thống phân phối của nhau.

Theo bà Phan Thị Diệu Linh, hai nền kinh tế có nhiều thế mạnh mang tính bổ trợ. Indonesia sở hữu nguồn nguyên liệu phong phú, trong khi Việt Nam có lợi thế về năng lực sản xuất và chế biến. Hội nghị lần này cũng giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp xúc trực tiếp với các nhà nhập khẩu và phân phối Indonesia, tiếp nhận phản hồi về chất lượng sản phẩm, bao bì, khẩu vị, giá cả, đồng thời tìm hiểu các yêu cầu về chứng nhận và phân phối sản phẩm Halal. Bộ Công Thương kỳ vọng các cuộc tiếp xúc sẽ từng bước được chuyển hóa thành các thỏa thuận hợp tác và hợp đồng thương mại cụ thể, với sự hỗ trợ tiếp tục từ Thương vụ Việt Nam tại Indonesia.

Về phía Indonesia, bà Damayanti Siahaan-Phó Chủ tịch Ủy ban song phương Việt Nam-Indonesia thuộc KADIN-đánh giá triển vọng hợp tác kinh doanh giữa hai nước rất tích cực nhờ sự bổ trợ về cơ cấu kinh tế.

Theo bà, hai bên còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực như xe điện, nông nghiệp, thủy sản, điện tử và bán dẫn. Bà cũng cho rằng doanh nghiệp hai nước không nên nhìn nhau như đối thủ cạnh tranh mà cần kết hợp thế mạnh của mỗi bên để mở rộng quy mô thị trường và tạo thêm động lực tăng trưởng.

Các phiên kết nối trực tiếp tại hội nghị đã mở thêm nhiều đầu mối hợp tác, tạo nền tảng để doanh nghiệp Việt Nam và Indonesia tiếp tục trao đổi, tìm kiếm đối tác và mở rộng hoạt động kinh doanh trong thời gian tới./.

Việt Nam-Indonesia thống nhất định hướng hợp tác chiến lược trong giai đoạn mới Kim ngạch thương mại Việt Nam-Indonesia đạt 17,2 tỷ USD năm 2025, tăng 3,2% so với năm 2024; trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 6 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ.