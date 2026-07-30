Hiệu ứng từ “The Odyssey” giúp doanh số sách sử thi và thần thoại tăng mạnh

Bộ phim chuyển thể từ tác phẩm sử thi "The Odyssey" của đạo diễn Christopher Nolan không chỉ thu hút đông đảo người hâm mộ đến rạp mà còn tạo nên sức hút mạnh mẽ đối với sử thi của Homer cùng các tác phẩm về thần thoại Hy Lạp và La Mã tại Vương quốc Anh.

Theo số liệu của Công ty nghiên cứu thị trường NielsenIQ, bộ phim được công chiếu vào giữa tháng Bảy đã góp phần giúp doanh số bán các ấn bản in của "The Odyssey" tại Anh tăng tới 1.400% trong 4 tuần tính đến ngày 25/7 so với cùng kỳ năm ngoái.

Bản dịch tác phẩm thần thoại hàng nghìn năm tuổi do nhà nghiên cứu cổ điển người Anh-Mỹ Emily Wilson thực hiện vào năm 2017 cũng đang được tiêu thụ số lượng lớn.

Chuỗi nhà sách lớn nhất Anh Waterstones cho biết doanh số bán bản dịch của Emily Wilson đã tăng hơn 1.000% so với cùng kỳ năm 2025 và tăng lên theo từng tuần, cùng với sự gia tăng doanh số của tất cả các bản dịch khác hiện có, theo người phát ngôn của chuỗi nhà sách này.

Trong khi đó, NielsenIQ cho biết nhiều tác phẩm liên quan khác như sử thi "The Iliad" (Anh hùng ca Iliad) của Homer, "Circe" (Tiểu thuyết thần thoại viết lại, xoay quanh cuộc đời của nữ thần kiêm phù thủy Circe - con gái Thần Mặt Trời Helios) của Madeline Miller và "The Penelopiad" (Nàng Penelope) của Margaret Atwood cũng ghi nhận doanh số tăng đáng kể.

Tác phẩm kể lại "The Odyssey" của diễn viên kiêm nhà văn Stephen Fry hiện đứng đầu danh sách sách lịch sử bán chạy nhất trên trang Amazon tại Anh.

Hai cuốn sách khác của ông về văn học cổ điển là "Mythos" và "Troy" lần lượt xếp ở vị trí thứ 2 và thứ 5 trong bảng xếp hạng của trang thương mại điện tử này. Sách nói cũng được hưởng lợi từ làn sóng quan tâm mới.

Spotify cho biết số lượt tìm kiếm các bản dịch của "The Odyssey" đã tăng vọt tới 310%.

Giới chuyên gia đánh giá cao việc bộ phim của đạo diễn Nolan đã tạo nên sức hút lớn, khiến nhiều nhà văn cũng như độc giả tìm đến những câu chuyện hấp dẫn về lịch sử, thần thoại, nhân vật cũng như các sự kiện trong thế giới Hy Lạp và La Mã cổ đại.

Một số học giả trong lĩnh vực nghiên cứu cổ điển kỳ vọng thành công của bộ phim bom tấn này cùng sức ảnh hưởng văn hóa rộng lớn của nó sẽ khuyến khích nhiều bạn trẻ theo học ngành này

Được chuyển thể từ thiên sử thi bất hủ của Homer, "The Odyssey" đưa khán giả đồng hành cùng người anh hùng Odysseus trên hành trình trở về quê hương sau cuộc chiến thành Troy, nơi mỗi chặng đường đều là một thử thách khắc nghiệt hơn chặng trước.

Đây cũng là bộ phim đầu tiên trong lịch sử sử dụng máy quay phim IMAX trong suốt quá trình ghi hình, qua đó đạo diễn Christopher Nolan muốn tôn vinh nghệ thuật điện ảnh truyền thống khi tái hiện một trong những câu chuyện cổ xưa nhất của nhân loại bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại.

Trong phim, Matt Damon và Anne Hathaway đảm nhận hai vai chính Odysseus và Penelope, trong khi Tom Holland vào vai Telemachus - con trai cặp đôi chính.

Là bộ phim đầu tiên của đạo diễn Nolan kể từ sau khi "Oppenheimer" đoạt giải Oscar năm 2023, phim gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả và giới phê bình, đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ trong 2 tuần liên tiếp và thu về tổng cộng 640 triệu USD trên toàn cầu./.

Câu chuyện điện ảnh: Bom tấn "The Odyssey" giữ vững ngôi vương phòng vé Tại thị trường quốc tế, bộ phim "The Odyssey" thu về thêm 353 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 640 triệu USD sau hai tuần ra rạp.