Đông Nam Á "dậy sóng" vì FIFA ASEAN Cup: Tuyển Việt Nam sẽ nhận hàng chục tỷ đồng?

Giải đấu FIFA ASEAN Cup đang nổi lên như một bước ngoặt lớn của bóng đá Đông Nam Á khi lần đầu tiên FIFA trực tiếp đứng ra tổ chức một sân chơi dành riêng cho các đội tuyển trong khu vực.

FIFA ASEAN Cup mang dấu ấn toàn cầu khi được bảo trợ bởi FIFA, đồng nghĩa với việc mọi trận đấu đều có giá trị chính thức trong hệ thống tính điểm quốc tế, tạo ra sức hút rất lớn đối với các đội tuyển. Chính yếu tố này đã khiến giải đấu ngay từ khi được công bố đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các nền bóng đá như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia hay Malaysia.

Điểm đáng chú ý nhất và cũng là yếu tố tạo nên sức hút cực mạnh của FIFA ASEAN Cup chính là tiền thưởng. Theo những thông tin được công bố, đội vô địch giải đấu có thể nhận tới 1 triệu USD, tương đương khoảng 26 tỷ đồng, một con số vượt xa mọi giải đấu cấp khu vực trước đây. Để dễ hình dung, mức thưởng này cao gấp hơn ba lần so với AFF Cup, nơi đội vô địch chỉ nhận khoảng 300.000 USD. Tuy nhiên, tiền thưởng chỉ là một phần của câu chuyện./.