Việt Nam cùng bảng với Thái Lan tại giải FIFA ASEAN Cup 2026

Theo thông tin chính thức từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), đội tuyển Việt Nam sẽ góp mặt tại Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo công bố của FIFA, giải đấu được chia thành hai hạng đấu gồm Division 1 và Division 2. Các trận đấu của Division 1 sẽ diễn ra tại Indonesia, trong khi Division 2 được tổ chức tại Hong Kong (Trung Quốc).

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B Division 1 cùng với các đội tuyển Pakistan, Thái Lan và Philippines. Bảng A Division 1 có sự góp mặt của đội chủ nhà Indonesia, Ấn Độ, Malaysia và Singapore.

Tại Division 2, bảng A có sự góp mặt của Hong Kong (Trung Quốc), Myanmar và Brunei; trong khi bảng B gồm Campuchia, Lào và Timor-Leste.

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu bóng đá quốc tế quy mô khu vực lần đầu tiên do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) trực tiếp quản lý và điều hành, tách biệt với giải vô địch Đông Nam Á truyền thống (ASEAN Championship).

Một điểm mới đáng chú ý của FIFA ASEAN Cup là quy mô được mở rộng vượt ra ngoài phạm vi 11 Liên đoàn thành viên Đông Nam Á.

Bên cạnh các đội tuyển thuộc AFF, giải đấu năm nay có thêm ba đội khách mời là Ấn Độ, Pakistan và Hong Kong (Trung Quốc), qua đó mở rộng tính cạnh tranh và tăng thêm cơ hội cọ xát quốc tế cho các đội tuyển trong khu vực.

Giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra từ 24/9 đến 3/10/2026 trong khuôn khổ FIFA Days, tạo điều kiện để các đội tuyển triệu tập lực lượng mạnh nhất, bao gồm cả những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài.

Đáng chú ý, toàn bộ các trận đấu đều được tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA với hệ số áp dụng cho các trận đấu thuộc FIFA Days.

Việc áp dụng mô hình hai hạng đấu được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao tính cạnh tranh của giải đấu khi các đội tuyển có trình độ tương đồng được đối đầu thường xuyên hơn, qua đó nâng cao chất lượng chuyên môn và hạn chế những trận đấu có sự chênh lệch lớn về đẳng cấp.

Mô hình này cũng được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để các đội tuyển nỗ lực duy trì vị trí hoặc hướng tới mục tiêu thăng hạng trong các mùa giải tiếp theo.

Bên cạnh đó, việc thi đấu với các đối thủ có trình độ tương đồng được kỳ vọng sẽ giúp các đội tuyển tối ưu cơ hội tích lũy điểm số trên Bảng xếp hạng FIFA.

Đối với các đội thuộc Division 2, đây cũng là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, từng bước thu hẹp khoảng cách chuyên môn và hướng tới mục tiêu cạnh tranh suất thăng hạng.

Trong khi đó, những cuộc đối đầu giữa các đội tuyển hàng đầu khu vực như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia hay Malaysia hứa hẹn sẽ gia tăng sức hấp dẫn của giải đấu đối với người hâm mộ và giới truyền thông.

Theo thông báo của FIFA, lịch thi đấu chính thức và Điều lệ giải sẽ được công bố trong thời gian tới. Hiện các Liên đoàn thành viên đang triển khai các thủ tục đăng ký tham dự theo hướng dẫn của FIFA để hoàn tất công tác chuẩn bị trước khi giải đấu khởi tranh./.

Đội tuyển Trung Quốc rút khỏi giải FIFA ASEAN Cup 2026 Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) quyết định không tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 nhằm tập trung chuẩn bị cho Vòng chung kết ASEAN Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030.