Cao Bằng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Quốc khánh

Tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và chương trình nghệ thuật quy mô lớn từ ngày 28/8-2/9/2026, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh.

Các sự kiện diễn ra tại Quảng trường Pác Bó, Phố đi bộ Kim Đồng và Phố đi bộ ven sông Bằng, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách một không gian lễ hội sôi động, giàu bản sắc.

Điểm nhấn nổi bật là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Cao Bằng Concert - Non nước ngàn năm” vào tối 1/9 tại Quảng trường Pác Bó với thời lượng 120 phút gồm phần lễ, ba chương nghệ thuật và màn pháo hoa tầm cao.

Chương trình tái hiện chặng đường đấu tranh giành độc lập, tri ân sự hy sinh của các thế hệ đi trước; đồng thời khắc họa diện mạo đổi mới của quê hương và khát vọng vươn lên của đất nước. Các nghệ sỹ hàng đầu như Tùng Dương, Quân A.P, Tiến Hưng cùng nhiều ca sỹ, vũ đoàn và lực lượng Công an sẽ mang đến những tiết mục giàu cảm xúc, từ giai điệu tri ân sâu lắng đến không khí trẻ trung, hiện đại.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên tỉnh Cao Bằng tổ chức bắn pháo hoa tầm cao, tạo nên điểm nhấn rực rỡ trên bầu trời non nước miền biên viễn. Toàn bộ kinh phí chương trình được xã hội hóa, không sử dụng ngân sách Nhà nước, thể hiện sự chung tay của cộng đồng và doanh nghiệp trong việc xây dựng hình ảnh Cao Bằng năng động, thân thiện, mến khách và giàu bản sắc.

Song song với đó, tại phố đi bộ Kim Đồng và ven sông Bằng sẽ diễn ra chuỗi chương trình nghệ thuật, giao lưu văn hóa dân tộc, trình diễn nghệ thuật truyền thống với các chủ đề “Hào khí Sông Bằng,” “Vũ điệu đoàn kết,” “Hội tụ sắc màu - tỏa sáng đam mê” và “Giai điệu hội tụ.”

Các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian như kéo co, đua mảng, đan lồng gà sẽ tạo sân chơi hấp dẫn cho cộng đồng. Không gian quảng bá văn hóa, du lịch và sản phẩm OCOP sẽ giới thiệu đặc sản địa phương, ẩm thực truyền thống, nghề thủ công, làng nghề.

Tỉnh cũng tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá điểm đến, giới thiệu tour, tuyến du lịch, kết nối doanh nghiệp nhằm kích cầu thương mại, dịch vụ, phát triển kinh tế đêm và thu hút du khách.

Theo Sở văn hóa Thể Thao và Du lịch Cao Bằng, chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và chương trình nghệ thuật không chỉ là hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh mà còn là dịp quan trọng để quảng bá hình ảnh du lịch Cao Bằng, khẳng định vị thế quê hương cội nguồn cách mạng trong lịch sử dân tộc.

Cùng với việc khai thác hiệu quả tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và lịch sử, Cao Bằng đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Bên cạnh việc đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, nhiều cơ sở kinh doanh du lịch còn chủ động duy trì giá cả hợp lý, niêm yết công khai, minh bạch. Đây không chỉ là cách tạo dựng niềm tin đối với du khách mà còn góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện, từng bước nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Cao Bằng.

Sáu tháng đầu năm 2026, tỉnh Cao Bằng ước đón trên 1,6 triệu lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 57,4% kế hoạch năm. Trong số đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 68.337 lượt, tăng 34,1% so với cùng kỳ; khách du lịch nội địa ước đạt 1.538.730 lượt, tăng 13,4% so với cùng kỳ./.

Tôn vinh nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị Công viên địa chất Non Nước Cao Bằng Việc Công viên địa chất Non nước Cao Bằng tiếp tục được UNESCO vinh danh là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của tỉnh Cao Bằng trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị địa chất.