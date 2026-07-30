Quảng bá di sản văn hóa của đồng bào Khmer miền Tây ngay tại Hà Nội

Chuỗi hoạt động với chủ đề “Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer” sẽ diễn ra từ ngày 1-28/8, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội).

Hơn 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc đến từ 11 địa phương, đang hoạt động thường xuyên tại Làng; cùng khoảng 30 nghệ nhân, diễn viên đồng bào Kinh và Khmer thành phố Cần Thơ sẽ mang đến những lát cắt chân thực nhất về đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số miền Tây ngay tại Thủ đô.

Sáng 23/8 chính là tâm điểm của chuỗi sự kiện với hoạt động tái hiện Lễ hội Thắk côn - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của đồng bào Khmer thành phố Cần Thơ, mang đến cái nhìn sâu sắc về tín ngưỡng cầu an, ước nguyện mùa màng bội thu của người dân Nam Bộ. Qua đó, du khách được tìm hiểu giá trị văn hóa, tín ngưỡng và đời sống tinh thần của đồng bào Khmer, đồng thời góp phần quảng bá di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trong hai ngày 22-23/8, giao lưu “Về miền Tây” sẽ diễn ra tại không gian bãi cỏ chùa Khmer. Chương trình giới thiệu không gian văn hóa đặc trưng miền Tây Nam Bộ thông qua các tiết mục nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer và nghệ thuật Đờn ca tài tử, trình diễn dàn nhạc ngũ âm, trống Sa dăm, múa Rom vông, trải nghiệm giã cốm dẹt, giới thiệu ẩm thực miền Tây như bánh xèo, bánh cống, trưng bày hình ảnh và quảng bá du lịch thành phố Cần Thơ…

Đặc biệt, xuyên suốt tháng Tám, không gian làng Khmer và quần thể chùa Khmer sẽ mở rộng cửa để du khách khám phá kiến trúc và đời sống văn hóa gắn với ngôi chùa Khmer Nam tông, tìm hiểu nghệ thuật Rô băm, Rom Vông, các làn điệu dân ca Khmer, trải nghiệm trang phục truyền thống, nghề thủ công, sản vật đặc trưng và không gian văn hóa Nam Bộ…

Không khí tại Làng sẽ sôi động với nghệ thuật diễn xướng dân gian. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, vào mỗi dịp cuối tuần, không khí tại Làng sẽ sôi động với nghệ thuật diễn xướng dân gian, từ chương trình dân ca dân vũ “Điệu xòe thương nhau” của các dân tộc phía Bắc tại làng dân tộc Thái (ngày 1 và 2/8), cho đến không gian sử thi hào hùng của “Buôn làng kể chuyện,” “Giấc mơ đại ngàn” và thực cảnh “Vườn tượng biết kể chuyện” tại làng Tà Ôi và Vườn tượng Tây Nguyên (ngày 8-9/8).

Chuỗi biểu diễn khép lại với chương trình “Giấc mơ đại ngàn” tại làng Raglai (vào ngày 15-168), mang đến những tiết mục dân ca, dân vũ và tấu nhạc cụ đậm chất đại ngàn...

Như vậy, trong suốt thời gian diễn ra sự kiện tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, các nhóm đồng bào sẽ tái hiện đời sống sinh hoạt hằng ngày, giới thiệu nghề thủ công truyền thống, trình diễn nhạc cụ dân tộc, dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, trải nghiệm ẩm thực vùng miền, tạo nên không gian giao lưu văn hóa sống động.

Du khách còn có thể tham gia các tour trải nghiệm theo chủ đề, các hoạt động giáo dục văn hóa dành cho gia đình và học sinh, không gian trò chơi dân gian, trải nghiệm trang phục dân tộc và nhiều dịch vụ du lịch khác…/.

Du khách còn có thể tham gia các tour trải nghiệm theo chủ đề, các hoạt động giáo dục văn hóa dành cho gia đình và học sinh. (Ảnh: CTV/Vietnam+)