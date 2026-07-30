Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm việc về trọng tâm thông tin-tuyên truyền

Chiều 30/7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết làm việc với các cơ quan báo chí về trọng tâm công tác thông tin, tuyên truyền.

Dự buổi làm việc có: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Tổng Biên tập, Tổng Giám đốc, Giám đốc các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

"Tinh, sắc, nhanh, đi trước đón đầu"

Phát biểu mở đầu cuộc làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh cuộc làm việc là dịp để Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương cùng các cơ quan báo chí đánh giá kết quả công tác thông tin, tuyên truyền trong 6 tháng đầu năm; tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc; đề xuất các giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trong 6 tháng cuối năm 2026, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 và Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết trong bối cảnh mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ, thông tin có thể được tạo ra và lan truyền trong thời gian rất ngắn mà không qua kiểm chứng, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với các cơ quan báo chí. Nếu chúng ta không tinh, không sắc, không nhanh và không đi trước đón đầu sẽ không kịp với yêu cầu của thực tiễn.

Do đó, các cơ quan báo chí cần tăng cường hiện diện và phát huy vai trò của báo chí trên không gian số, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân một cách hiệu quả.

Báo chí tiếp tục phát huy vai trò là nguồn cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, chính xác, giúp người dân nhận diện, phân biệt thông tin đúng-sai, góp phần đấu tranh với tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng.

"Khi nhân dân thấu hiểu, tin tưởng, đồng thuận với chủ trương của Đảng, tạo sự thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân sẽ hình thành sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước, hướng tới mốc 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước" - đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, để truyền thông chính sách đạt hiệu quả, các bộ, ngành, cơ quan xây dựng và hoạch định chính sách phải chủ động phối hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho các cơ quan thông tấn, báo chí.

Vì vậy, cần xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các cơ quan báo chí trong quá trình xây dựng, ban hành và triển khai chính sách.

Dẫn chứng từ các đợt tuyên truyền quy mô lớn thời gian qua, đồng chí Trịnh Văn Quyết cho rằng, khi được tổ chức bài bản, đồng bộ và có sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan liên quan, truyền thông sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng của nhân dân và góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Các cơ quan báo chí cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ cơ chế phối hợp, từ đó đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, góp ý về các nhóm vấn đề lớn. Đó là tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, bảo đảm nội dung tuyên truyền thực sự đi vào cuộc sống, đến được với người dân.

Nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ đưa tin sự kiện sang truyền thông, phân tích và kiến giải chính sách, đồng chí Trịnh Văn Quyết yêu cầu, báo chí không chỉ phản ánh diễn biến các cuộc họp, hội nghị mà cần làm rõ ý nghĩa, mục tiêu, tác động và lợi ích của các chủ trương, chính sách đối với người dân và sự phát triển của đất nước; tiếp cận vấn đề theo nhiều góc độ để giúp công chúng hiểu đúng, hiểu sâu và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Ghi nhận thời gian qua các cơ quan báo chí đã có bước chuyển tích cực theo hướng tăng cường phân tích, kiến giải chính sách, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương thức thể hiện, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan chỉ đạo, quản lý và từng cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền.

Cùng với đó, đại diện các cơ quan báo chí nghiên cứu, cho ý kiến về việc đổi mới phương thức đánh giá hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền; không chỉ qua số lượng tin, bài mà quan trọng hơn là việc đo lường tác động đến nhận thức, niềm tin, khát vọng cống hiến và sự đồng thuận xã hội. Đây là vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện trong thời gian tới.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết nêu rõ báo chí có đóng góp quan trọng trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số; trước hết là cổ vũ, lan tỏa tinh thần lao động, sản xuất, kinh doanh, góp phần củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp, khơi dậy khát vọng cống hiến, làm giàu chính đáng và phát triển đất nước; đồng thời thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách, qua đó góp phần hoàn thiện chính sách.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu đánh giá kết quả sau hơn một năm thực hiện mô hình tổ chức mới của hệ thống chính trị, nhất là việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan báo chí; làm rõ những kết quả đạt được, các điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc cũng như mô hình, cách làm hiệu quả cần được nhân rộng.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh báo chí phải tiếp tục khẳng định vai trò là dòng chảy thông tin chủ lưu, góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước và lan tỏa các giá trị nhân văn trong xã hội.

Các cơ quan báo chí tiếp tục nghiên cứu, đổi mới cách làm để có thêm nhiều tác phẩm báo chí và chương trình truyền thông giàu cảm xúc, có sức lay động, phản ánh sinh động thực tiễn cuộc sống, đặc biệt ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, qua đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp và truyền cảm hứng cống hiến trong xã hội.

Đổi mới công tác chỉ đạo, định hướng thông tin

Trước đó, báo cáo tại cuộc làm việc, đồng chí Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí-Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết từ đầu năm 2026 đến nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền phục vụ Đại hội XIV của Đảng; đổi mới công tác chỉ đạo, định hướng thông tin; tăng cường cơ chế báo cáo nhanh, kịp thời tham mưu chỉ đạo, định hướng, xử lý những vấn đề quan trọng phức tạp nhạy cảm; duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm nguyên tắc "một đầu mối"; định kỳ tổ chức các hội nghị giao ban báo chí hằng tuần.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Cùng với đó là tập trung sửa đổi quy định của Đảng, Nhà nước về báo chí, truyền thông; tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy cơ quan báo chí, trong đó, tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) sau khi chuyển đổi thành đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm được tăng cường; công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực người làm báo được thực hiện thường xuyên. Việc thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép hoạt động; công tác hiệp y bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí được triển khai nghiêm túc và bài bản, khách quan, công tâm.

Nổi bật, các cơ quan báo chí đều quán triệt sâu sắc công tác tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng, Hội nghị Trung ương 2, Hội nghị Trung ương 3 và đưa Nghị quyết vào cuộc sống; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt quan trọng, tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai tuyên truyền bài bản với nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt hiệu quả cao.

Báo Nhân Dân xây dựng và vận hành Trang thông tin “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV”, ghi nhận hàng triệu lượt xem/ngày.

TTXVN phát hành chuyên trang 6 ngôn ngữ, xây dựng mục “dành cho báo chí” để cung cấp thông tin, hình ảnh về Đại hội cho 238 cơ quan báo chí đăng ký với hơn 11.000 lượt khai thác.

VTV duy trì 50 tin, phóng sự/tuần trên bản tin 19 giờ và Chào buổi sáng; phát sóng 16 chương trình tọa đàm chuyên sâu trong 3 tháng; bản tin “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” tiếp cận 3 triệu người.

Báo và Phát thanh-Truyền hình Hải Phòng có 678 tin, bài, phóng sự; Báo và Phát thanh-Truyền hình Quảng Ngãi có 1.209 tin, bài, phóng sự; Báo và Phát thanh-Truyền hình Điện Biên có 1.500 lượt tin, bài…

Việc tuyên truyền Bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026- 2031 và Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI được triển khai chủ động, bài bản, tạo không khí vui tươi, phấn khởi với Ngày hội non sông.

Báo Đại biểu Nhân dân đăng tải 3.016 tin, bài; đạt 45 triệu lượt xem trên báo điện tử. TTXVN khai trương chuyên trang baucuquochoi.vn (ngày 3/2/2026) bằng 6 ngôn ngữ.

Các cơ quan báo chí bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các báo và phát thanh truyền hình địa phương đồng loạt tăng thời lượng, dung lượng phát sóng, mở chuyên trang, chuyên mục, tiểu mục tuyên truyền không khí cử tri đi bầu cử; đăng tải hàng nghìn video ngắn, infographic hướng dẫn quy trình bầu cử, giới thiệu tiểu sử ứng cử viên Hội đồng Nhân dân các cấp.

Tuyên truyền các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị được các cơ quan báo chí triển khai thường xuyên, liên tục, tạo điểm nhấn và sức lan tỏa cao; đồng thời tập trung tuyên truyền kết quả 1 năm vận hành bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp; chủ động xây dựng chiến dịch truyền thông quy mô lớn về các chuyến công tác nước ngoài của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt; lan tỏa các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Đồng chí Tống Văn Thanh nhấn mạnh: “Đáng chú ý, nội dung, hình thức thông tin đã có sự thay đổi đáng kể, chuyển từ đưa tin hoạt động, đăng toàn văn bài viết, bài phát biểu sang khai thác, phân tích sâu, làm nổi bật những thông điệp, chỉ đạo cốt lõi với những minh chứng thuyết phục từ thực tiễn.”

Bên cạnh đó, tuyên truyền kinh tế-xã hội và mục tiêu tăng trưởng “2 con số” được các cơ quan báo chí đặc biệt quan tâm, triển khai, tuyên truyền nổi bật, đậm nét công tác điều hành của Chính phủ, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an ninh năng lượng và hạ tầng. Đồng thời chủ động xuất bản các tuyến bài chuyên sâu phân tích từng ngành, lĩnh vực, đề xuất, kiến giải nhiều giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số”; xác định nhiệm vụ trọng tâm của báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Song song với việc tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến và phong trào thi đua yêu nước, các cơ quan báo chí duy trì các chuyên mục trọng điểm về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, thù địch.

Nội dung tập trung làm rõ nền tảng lý luận và thực tiễn của đường lối phát triển đất nước; nhận diện âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, tổ chức bộ máy, đấu tranh phòng, chống tham nhũng và những khó khăn trong phát triển để xuyên tạc, kích động, chia rẽ.

Cùng với các kết quả cơ bản, khá toàn diện, công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hoạt động của các cấp, ngành, địa phương tại một số thời điểm còn nặng về phản ánh, liệt kê, lễ tân, sự kiện, chưa có nhiều các bài viết, chương trình phân tích chuyên sâu, lý giải sâu sắc các thông điệp, quyết sách được nêu ra.

Việc đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, bôi nhọ hình ảnh, danh dự, uy tín của lãnh đạo đôi khi còn chậm, chưa nhiều bài viết, chương trình chất lượng để định hướng dư luận một cách kịp thời, thuyết phục. Còn tồn tại tư duy thụ động, né tránh, tâm lý “an toàn” trong quy trình biên tập, xuất bản tin, bài, chương trình của các cơ quan báo chí về hoạt động có tính chính trị cao, vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm.

Tại cuộc làm việc, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã trao đổi, thảo luận, đánh giá kết quả công tác thông tin, tuyên truyền thời gian qua; phân tích khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong hoạt động báo chí; đồng thời đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách, phát huy vai trò của báo chí trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước./.

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Phủ kín thông tin tuyên truyền tới cử tri vùng lõm sóng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi) Nguyễn Viết Thanh cho biết, phường thành lập 14 tổ bầu cử ở 14 khu vực bỏ phiếu tại 13 tổ dân phố.

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