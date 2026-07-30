Sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên) sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm cấp quốc gia nhân 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Chương trình bắt đầu lúc 20 giờ, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

Lễ kỷ niệm là sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tôn vinh thân thế, cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn đối với nền văn hóa, khoa học và giáo dục của dân tộc.

Đây cũng là dịp lan tỏa truyền thống hiếu học, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản, quảng bá hình ảnh, con người và tiềm năng phát triển của tỉnh Hưng Yên.

Chương trình gồm hai phần chính: Lễ kỷ niệm và công bố, trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn; chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Rạng rỡ văn hiến Việt Nam."

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại kết hợp các giá trị văn hóa truyền thống, chương trình sẽ tái hiện cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng học thuật và những đóng góp nổi bật của nhà bác học Lê Quý Đôn đối với lịch sử dân tộc.

Theo Ban Tổ chức, lễ kỷ niệm có quy mô khoảng 6.000 đại biểu và nhân dân tham dự. Trước đó, từ 14 giờ ngày 31/7 sẽ diễn ra lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Từ đường dòng họ Lê Quý; đến 19 giờ là lễ dâng hương tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.

Nhằm chuẩn bị chu đáo cho sự kiện, tỉnh Hưng Yên đã thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành nhiều kế hoạch và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về nội dung, hậu cần, an ninh, y tế, giao thông, thông tin tuyên truyền. Tối 29/7, Ban Tổ chức đã tiến hành tổng duyệt toàn bộ chương trình tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn để rà soát các khâu tổ chức, bảo đảm lễ kỷ niệm diễn ra trang trọng, an toàn và thành công.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn do Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Bên cạnh lễ kỷ niệm cấp quốc gia còn có nhiều hoạt động ý nghĩa như Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề "Nhà bác học, Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn: Di sản tinh thần và giá trị thời đại;" tổng kết, trao giải cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Lê Quý Đôn do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phát động; các hoạt động trưng bày, triển lãm, tuần lễ đọc sách và ngoại khóa về danh nhân.

Dự kiến trong tháng 10, tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức triển lãm di sản văn hóa về Lê Quý Đôn tại trụ sở UNESCO ở Pháp.

Không dừng lại ở các hoạt động kỷ niệm, tỉnh Hưng Yên cũng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm phát huy giá trị di sản của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn trong giai đoạn mới. Trong đó có việc xây dựng Giải thưởng Lê Quý Đôn về khoa học và công nghệ; đưa nội dung về thân thế, sự nghiệp và tư tưởng của ông vào chương trình giáo dục địa phương; tiếp tục đầu tư, tôn tạo các di tích gắn với cuộc đời và sự nghiệp của nhà bác học.

Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, tên thuở nhỏ là Lê Danh Phương, tự Doãn Hậu, hiệu Quế Đường, sinh năm 1726 tại làng Diên Hà, nay thuộc xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên. Ông là nhà bác học lớn của Việt Nam thế kỷ 18, để lại gần 40 bộ trước tác trên nhiều lĩnh vực như lịch sử, triết học, địa lý, văn học, giáo dục, khoa học...

Với học vấn uyên thâm, tinh thần học tập suốt đời và tư tưởng trọng dụng nhân tài, Lê Quý Đôn đã trở thành biểu tượng của trí tuệ Việt Nam, để lại di sản có giá trị lâu bền đối với nền văn hiến dân tộc./.

Làm sâu sắc thêm nhiều nhận thức khoa học về danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn Việc UNESCO thông qua Nghị quyết cùng tham gia kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn là cơ hội quan trọng để quảng bá trí tuệ, bản sắc, truyền thống văn hiến của Việt Nam ra thế giới.