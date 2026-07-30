Việt Nam và Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á hợp tác phát triển hệ sinh thái bán dẫn

Sáng 30/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp bà Linda Tan, Chủ tịch Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA) cùng các thành viên của Hiệp hội.

Chào mừng bà Linda Tan và đoàn công tác đến thăm Việt Nam, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao sự đồng hành của SEMI SEA và các doanh nghiệp thành viên trong thời gian qua đối với các bộ, ngành của Việt Nam trong việc cụ thể hóa các nội dung hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là những lĩnh vực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là động lực chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam đang đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2045, hướng tới trở thành quốc gia có thu nhập cao. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là lựa chọn chiến lược, đóng vai trò nền tảng trong mô hình tăng trưởng mới.

Việt Nam đặc biệt chú trọng phát triển các ngành công nghiệp mới, trong đó công nghiệp bán dẫn được xác định là một trong những lĩnh vực ưu tiên, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững của nền kinh tế. Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn SEMI SEA tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp bán dẫn quốc tế.

Phó Thủ tướng đề nghị Hiệp hội tiếp tục kết nối các doanh nghiệp thành viên tìm hiểu cơ hội đầu tư, mở rộng hợp tác với các đối tác Việt Nam nhằm phát triển ngành công nghiệp bán dẫn; đồng thời tăng cường tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam tham gia tích cực hơn vào các hoạt động của Hiệp hội cũng như hệ sinh thái bán dẫn khu vực và toàn cầu.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng mong muốn SEMI SEA tiếp tục quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư của Việt Nam tới hơn 3.000 doanh nghiệp thành viên và các đối tác quốc tế, góp phần thu hút thêm nhiều dự án đầu tư chất lượng cao vào lĩnh vực bán dẫn. Đặc biệt, Phó Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của hợp tác trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ kỹ sư phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn và các ngành công nghệ mới.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với SEMI SEA chuẩn bị tốt các chương trình hợp tác trong thời gian tới, qua đó nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư, tạo sức lan tỏa và thu hút mạnh mẽ hơn các nhà đầu tư trong hệ sinh thái bán dẫn và đổi mới sáng tạo.

Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp, Chủ tịch SEMI SEA Linda Tan cho biết, SEMI SEA mong muốn đồng hành và hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa tầm nhìn phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Theo bà Linda Tan, những chia sẻ của Phó Thủ tướng về định hướng phát triển ngành bán dẫn, cùng sự tham gia của các bộ, ngành liên quan tại buổi làm việc đã giúp cộng đồng doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội hiểu rõ hơn nhu cầu, định hướng cũng như cam kết của Việt Nam trong lĩnh vực này.

Bà Linda Tan cũng gửi lời cảm ơn tới Bộ Tài chính và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia vì đã tích cực hỗ trợ, phối hợp với SEMI SEA trong nhiều năm qua, góp phần đưa Triển lãm SEMI Expo phát triển mạnh mẽ và trở thành nền tảng quan trọng kết nối Việt Nam với hệ sinh thái bán dẫn toàn cầu. SEMI SEA sẽ tiếp tục nỗ lực kết nối Việt Nam với cộng đồng bán dẫn toàn cầu, đồng thời đánh giá cao tầm nhìn và quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng ngành công nghiệp bán dẫn có năng lực cạnh tranh quốc tế.

Bà Linda Tan cho biết, các doanh nghiệp thành viên mong muốn cam kết hợp tác lâu dài với Việt Nam, đồng thời sẵn sàng trao đổi để xác định những lĩnh vực có thể hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.

Tại buổi tiếp, Phó Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Rick Slettenhaar đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Hà Lan và Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn. Theo Phó Đại sứ, với vị thế là một trong những quốc gia có dấu ấn quan trọng trong chuỗi sản xuất bán dẫn toàn cầu, Hà Lan vui mừng chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp bán dẫn quốc tế lựa chọn đầu tư và mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Phía Hà Lan mong muốn tiếp tục phối hợp với Chính phủ Việt Nam nhằm bảo đảm việc triển khai các chính sách ưu đãi dành cho ngành bán dẫn một cách minh bạch, ổn định và có tính dự báo, qua đó tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp Hà Lan khi đầu tư vào Việt Nam./.

Việt Nam lần đầu có Trung tâm hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn Trung tâm hướng tới làm chủ các công nghệ tiên tiến, mở rộng hợp tác quốc tế và từng bước trở thành trung tâm hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn có uy tín tại Đông Nam Á.

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