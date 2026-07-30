Thông điệp chiến lược về tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia

Tối 29/7, Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia đã về tới thủ đô Phnom Penh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-29/7, nhằm tiếp tục thắt chặt tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN nhân dịp này, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Neak Chandarith-Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chính sách công (IISPP), Đại học Hoàng gia Phnom Penh (RUPP) nhận định chuyến thăm Việt Nam lần này của Samdech Maha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary gửi đi 3 thông điệp chiến lược quan trọng tới cộng đồng khu vực và quốc tế.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Neak Chandarith nhấn mạnh điểm lưu ý đầu tiên và quan trọng nhất chính là thông điệp về ổn định chính trị và niềm tin đối với cấu trúc thể chế.

Theo ông, trong bối cảnh tình hình thế giới khó đoán định, phân mảnh và rạn nứt địa chính trị hiện nay, chuyến thăm gửi đi thông điệp rất rõ ràng, cho thấy tình hữu nghị giữa Campuchia và Việt Nam không phải là mối quan hệ mang tính tạm bợ theo thời thế, mà là một trụ cột chiến lược được củng cố vững chắc và mang tính hệ thống thông qua thể chế lập pháp.

Ông nêu rõ: “Lãnh đạo hai nước đã thể hiện ý chí chính trị nhất quán trong việc duy trì và biến khẩu hiệu láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài thành những thành tựu cụ thể, trên cơ sở nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, trong khuôn khổ theo cách gọi của tôi là tình hữu nghị vĩnh cửu và láng giềng vĩnh cửu.”

Thứ hai, theo người đứng đầu cơ quan nghiên cứu thuộc RUPP, đó là thông điệp về phối hợp đa phương và vai trò trung tâm của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Học giả người Campuchia lý giải rằng trong khuôn khổ các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) và Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF), chuyến thăm lần này khẳng định quyết tâm trở thành “đối tác chiến lược” của hai nước.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Neak Chandarith, là hai quốc gia láng giềng ở Đông Nam Á, Campuchia và Việt Nam hiểu rõ giá trị của việc duy trì hòa bình và ổn định, cũng như phát triển một hệ thống kết nối liên hoàn chặt chẽ. Lưu ý việc hỗ trợ lẫn nhau và phối hợp lập trường ngoại giao trên trường quốc tế không chỉ phục vụ lợi ích quốc gia song phương, mà còn đóng góp đáng kể vào việc duy trì tình đoàn kết, bảo vệ vai trò trung tâm của ASEAN, cũng như ngăn chặn không để khu vực rơi vào khối các cường quốc cạnh tranh, ông nhấn mạnh các nước cần duy trì và tăng cường tính tự chủ chiến lược để ứng phó với sự can thiệp từ bên ngoài.

Cuối cùng, theo học giả người Campuchia, đó chính là thông điệp về ứng phó chủ động trước các thách thức toàn cầu. Ông cho rằng cơ quan lập pháp của hai nước không chỉ hợp tác trong các vấn đề song phương, mà còn phối hợp giải quyết các thách thức xuyên quốc gia như vấn đề tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao, an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xanh. Lưu ý những phần việc đó cho thấy mối quan hệ Campuchia-Việt Nam là tình hữu nghị và hợp tác bình đẳng hướng tới tương lai,

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Neak Chandarith, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chính sách công (IISPP), Đại học Hoàng gia Phnom Penh (RUPP) trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Phnom Penh. (Ảnh: Quang Anh/TTXVN)

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Neak Chandarith nhấn mạnh: “Hai thể chế trụ cột, hai quốc gia và nhân dân hai nước đã sẵn sàng ứng phó một cách kiên cường trước mọi cuộc khủng hoảng trong thế kỷ XXI này.”

Chia sẻ quan điểm với học giả Neak Chandarith, Tiến sỹ Chheang Vannarith - Phó Tổng thư ký kiêm Trưởng nhóm cố vấn của Quốc hội Campuchia-cho rằng việc thấu hiểu và tin cậy lẫn nhau giữa hai nước chính là chiến lược chính trị sâu sắc và đặc biệt. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý điều hai bên cần tiếp tục là “chuyển hóa tin cậy chính trị thành kết quả cụ thể dành cho nhân dân,” thông qua các chương trình dự án phát triển cụ thể, cũng như hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Tiến sỹ Chheang Vannarith cho rằng tại mọi diễn đàn khu vực và quốc tế, Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam và Campuchia thường xuyên có các cuộc gặp song phương, trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế, hướng tới hòa bình, ổn định và phát triển chung. Dẫn chứng lãnh đạo Quốc hội hai nước chuẩn bị có “cuộc hẹn song phương” vào tháng 11 tới đây trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 47 tại Philippines, ông Chheang Vannarith lý giải: “Chúng ta nhận thức rằng tin cậy chính trị là yếu tố hết sức quan trọng và để giữ gìn điều này, cần có nhiều cuộc gặp, trên danh nghĩa bạn bè, cũng như niềm tin chính trị mang tính chiến lược."

Tuy nhiên, theo Trưởng nhóm Cố vấn Quốc hội Campuchia Chheang Vannarith, mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai quốc gia láng giềng cần thể hiện bằng kết quả cụ thể gắn với vai trò trung tâm của người dân.

Ông nhấn mạnh Campuchia và Việt Nam có niềm tin chính trị cao và mang tính chất đặc biệt, song điều cần tiếp tục làm là hướng tới những thành quả cụ thể dành cho nhân dân, theo đó, để có thể gặt hái nhiều thành quả cụ thể, hai nước cần hỗ trợ lẫn nhau thông qua nhiều chương trình dự án phát triển chung./.

Thúc đẩy giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm lập pháp Việt Nam-Campuchia Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tin tưởng, trên cương vị của mình, Chủ tịch Quốc hội Campuchia sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa 2 nước ngày càng đổi mới, đi vào chiều sâu, hiệu quả.