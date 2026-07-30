Mở rộng mạng lưới Lãnh sự danh dự, phục vụ phát triển đất nước kỷ nguyên mới

Việc mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả thực chất của hệ thống Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm tăng cường công tác bảo hộ công dân, thúc đẩy ngoại giao kinh tế và thu hút nguồn lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Nội dung này được nhấn mạnh tại Hội nghị Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài lần thứ hai - năm 2026, diễn ra ngày 30/7 tại tỉnh Quảng Ninh.

Hội nghị diễn ra ngay trước thềm Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm quán triệt, triển khai đường lối đối ngoại được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới các mục tiêu phát triển chiến lược của đất nước giai đoạn 2030-2045.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, đây là dịp quan trọng để đánh giá thực chất hiệu quả hoạt động của mạng lưới Lãnh sự danh dự Việt Nam trên toàn cầu, đồng thời cập nhật tầm nhìn và định hướng phát triển mới của đất nước.

​Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc và định hướng các nội dung trọng tâm tại Hội nghị Lãnh sự danh dự lần thứ hai. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Trên cơ sở đó, các cơ quan chức năng cùng lực lượng Lãnh sự danh dự chủ động định hình các nội dung hợp tác thực chất, tạo động lực mới kết nối thương mại, đầu tư, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác lãnh sự và bảo hộ công dân.

Trình bày tham luận tổng kết tại hội nghị, Cục trưởng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) Doãn Hoàng Minh cho biết, từ sau Hội nghị Lãnh sự danh dự lần thứ nhất (năm 2021), Việt Nam đã làm thủ tục bổ nhiệm mới 22 và bổ nhiệm lại 32 Lãnh sự danh dự.

Đến nay, hệ thống Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài đã nâng lên 48 người, hoạt động tại các khu vực: Châu Âu (20), Châu Á-Thái Bình Dương (11), Trung Đông-Châu Phi (10) và Châu Mỹ (7).

Dù không phải công chức hưởng lương ngân sách và tự bảo đảm kinh phí, các Lãnh sự danh dự đã phát huy uy tín cá nhân, nguồn lực và tâm huyết để đóng góp thiết thực cho đất nước.

Trong giai đoạn đại dịch COVID-19 cũng như các xung đột địa chính trị tại Nga-Ukraine hay Trung Đông, lực lượng này đã không quản ngại nguy hiểm, hỗ trợ sơ tán và bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam.

Đặc biệt, các Lãnh sự danh dự đã phát huy vai trò "cánh tay nối dài" trong thúc đẩy ngoại giao kinh tế và quảng bá hình ảnh Việt Nam. Tiêu biểu như Lãnh sự danh dự tại Cộng hòa Cyprus tích cực vận động phê chuẩn Hiệp định EVIPA, Lãnh sự danh dự tại Aichi (Nhật Bản) thúc đẩy thành lập Hiệp hội Thân thiện hữu nghị Aichi-Việt Nam hay Lãnh sự danh dự tại Minas Gerais (Brazil) vận động đặt tên đường "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" tại thành phố Belo Horizonte... Ghi nhận những đóng góp này, Nhà nước và Bộ Ngoại giao đã trao tặng nhiều Huân chương Hữu nghị, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho các cá nhân xuất sắc.

​Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam” và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho các Lãnh sự danh dự có nhiều thành tích xuất sắc. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động của lực lượng này, ông Doãn Hoàng Minh cho biết Bộ Ngoại giao đã kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị định số 221/2025/NĐ-CP, lần đầu tiên đưa Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài vào nhóm đối tượng đặc biệt được xem xét cấp thẻ miễn thị thực điện tử có thời hạn lên đến 3 năm. Mới đây, Cục Lãnh sự đã đề xuất cấp 34 thẻ miễn thị thực dạng điện tử cho các Lãnh sự danh dự.

Tại hội nghị, đại diện Lãnh sự danh dự tại các địa bàn như Nepal, Brazil, New Caledonia (Pháp)... đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và thảo luận nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác. Ông Dinh Jean Pierre, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại New Caledonia nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp minh bạch, chặt chẽ với các hội đoàn kiều bào trong công tác bảo hộ công dân, cũng như việc tạo điểm nhấn trong duy trì bản sắc văn hóa dân tộc.

Về định hướng thời gian tới, Cục Lãnh sự sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chủ động tìm kiếm các ứng viên tâm huyết, có năng lực để mở rộng quy mô mạng lưới; đồng thời tăng cường cung cấp thông tin về tiềm năng kinh tế, cơ hội đầu tư của các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam cho các Lãnh sự danh dự, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới./.

Kích hoạt nội lực, phát huy hiệu quả mạng lưới Lãnh sự danh dự Việt Nam Mạng lưới Lãnh sự danh dự được xem là một kênh hỗ trợ quan trọng của ngành ngoại giao, góp phần tăng cường kết nối giữa Việt Nam với các quốc gia và vùng lãnh thổ.