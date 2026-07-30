Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tầm để hiện thực hóa khát vọng phát triển

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có ý nghĩa rất quan trọng với nhiều nội dung mang tầm chiến lược về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, hoàn thiện thể chế và tổ chức bộ máy.

Theo dõi Hội nghị và các Nghị quyết được thông qua, đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Hưng Yên bày tỏ sự đồng tình, kỳ vọng vào những chủ trương lớn của Trung ương với những định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, các nội dung liên quan đến hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín được đánh giá là những quyết sách đúng, trúng yêu cầu từ thực tiễn, tạo nền tảng để bộ máy hoạt động hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Phân cấp rõ, phân quyền mạnh để bộ máy vận hành hiệu quả

Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thực tiễn cho thấy chủ trương lớn của Đảng là hoàn toàn đúng đắn. Bộ máy từng bước được tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, nhiều công việc được giải quyết nhanh hơn, rõ đầu mối hơn.

Theo ông Nguyễn Bá Côn, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình, nếu trước đây, yêu cầu đặt ra là tinh gọn bộ máy thì nay trọng tâm là làm cho bộ máy thực sự vận hành hiệu quả.

Muốn vậy, phải xác định rõ chức năng, thẩm quyền của từng cấp, từng cơ quan; mỗi nhiệm vụ đều phải có địa chỉ chịu trách nhiệm cụ thể, tránh tình trạng chồng chéo, né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Bá Côn nhấn mạnh chủ trương phân cấp, phân quyền mạnh được Đảng ta xác định tại Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Dẫn lời phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba khóa XIV ngày 29/7 về phân quyền trong mô hình quản trị quốc gia, theo ông Côn, việc Trung ương xác định rõ vai trò của từng cấp chính quyền không chỉ giúp khắc phục tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ mà còn tạo cơ sở để phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương.

Khi Trung ương tập trung vào chiến lược và thể chế, địa phương sẽ có điều kiện linh hoạt hơn trong tổ chức thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Ông Côn cho rằng tinh thần "Trung ương kiến tạo-tỉnh điều phối-xã thực thi" cũng đồng thời đặt ra yêu cầu rất cao đối với đội ngũ cán bộ, nhất là ở cấp cơ sở.

Khi được trao thêm thẩm quyền, cấp xã phải đủ năng lực quản trị, chủ động giải quyết công việc và chịu trách nhiệm đến cùng đối với kết quả thực hiện; không còn tư duy trông chờ hướng dẫn hay đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên.

Từ thực tiễn sau một năm vận hành mô hình mới, ông Côn nhìn nhận công tác cán bộ ở cấp xã vẫn là một trong những "điểm nghẽn" cần tiếp tục tháo gỡ.

"Nếu ví chức năng, nhiệm vụ của nhiều phòng chuyên môn cấp xã như một chiếc áo thì thực tế chiếc áo ấy ở không ít nơi còn quá rộng so với năng lực thực thi, dẫn đến áp lực lớn và quá tải," ông Côn phân tích.

Bởi vậy, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, cần quan tâm bổ sung, điều động nguồn nhân lực phù hợp cho các phòng chuyên môn cấp xã; đồng thời đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng quản trị và năng lực ứng dụng công nghệ số cho đội ngũ cán bộ.

Theo nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình, chỉ khi nguồn nhân lực đủ mạnh, việc phân cấp, phân quyền mới phát huy hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy phát triển.

Kỳ vọng phát triển khi Nghị quyết đi vào cuộc sống

Nếu tổ chức bộ máy là "khung" của hệ thống thì đội ngũ cán bộ chính là yếu tố quyết định sức sống và hiệu quả vận hành của bộ máy đó.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: "Nghị quyết đúng, nguồn lực đủ nhưng cán bộ thiếu năng lực, thiếu trách nhiệm, không dám làm thì công việc vẫn trì trệ". Thông điệp ấy tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng: Mọi chủ trương chỉ có thể đi vào cuộc sống thông qua đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và tinh thần trách nhiệm.

Thống nhất cao với nhiều nội dung, quyết định lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Thư Trì Nguyễn Đức Luận cho rằng trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp đang từng bước hoàn thiện, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp xã ngày càng cao.

Ông Nguyễn Đức Luận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Thư Trì (Hưng Yên) cho rằng việc đánh giá cán bộ dựa trên sản phẩm cụ thể và mức độ hài lòng của nhân dân tạo động lực để cán bộ không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực và trách nhiệm. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Không chỉ am hiểu chuyên môn, cán bộ phải có tư duy đổi mới, khả năng ứng dụng công nghệ số, kỹ năng quản trị và tinh thần gần dân, sát dân, giải quyết công việc ngay từ cơ sở.

Việc đánh giá cán bộ dựa trên sản phẩm cụ thể và mức độ hài lòng của nhân dân tạo động lực để cán bộ không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực và trách nhiệm.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Thư Trì, sau khi quán triệt các Nghị quyết, Đảng bộ xã sẽ khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân đẩy mạnh học tập, quán triệt, đưa quyết sách quan trọng trở thành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với tình hình phát triển của địa phương theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả."

Ông Nguyễn Huy Tưởng (bên phải), Tổ phó Tổ dân phố 11 phường Trần Lãm (Hưng Yên) kỳ vọng những định hướng về công tác cán bộ ở cơ sở sẽ tạo tiền đề để bộ máy cấp xã hoạt động hiệu quả, chất lượng. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Đồng quan điểm trên, đảng viên Nguyễn Huy Tưởng, Tổ phó Tổ dân phố số 11, phường Trần Lãm cho rằng Nghị quyết Trung ương 3 khóa XIV và những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt ra yêu cầu rất rõ đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên ngay từ cơ sở - nơi trực tiếp đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống.

Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và mới đây nhất là sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, quy mô địa bàn và dân số đều tăng lên, khối lượng công việc của đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở cũng lớn hơn trước. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên ở thôn, tổ dân phố phải không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng vận động quần chúng, nắm chắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để thực sự trở thành cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Bày tỏ kỳ vọng trước những quyết sách của Trung ương, ông Nguyễn Huy Tưởng tin tưởng rằng khi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV được triển khai đồng bộ, nhất quán từ Trung ương đến cơ sở, đội ngũ cán bộ các cấp sẽ có thêm động lực để đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm và phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Những chủ trương lớn của Đảng sẽ được hiện thực hóa bằng những chuyển biến cụ thể trong chất lượng phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới./.

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