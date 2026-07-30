Đoàn đại biểu Ban Tổ chức TW Đảng Nhân dân Cách mạng Lào làm việc tại Ninh Bình

Ngày 30/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình có buổi làm việc với đoàn đại biểu do đồng chí Sisay Luedethmounsone, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào làm trưởng đoàn.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn bày tỏ vui mừng được đón đoàn đại biểu đến thăm, làm việc tại tỉnh.

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng có mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, đó là tài sản vô giá của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước được gìn giữ, phát huy qua nhiều thế hệ.

Quan hệ hợp tác giữa tỉnh Hà Nam Ninh trước đây (sau này là ba tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình) với tỉnh Oudomxay được thiết lập từ năm 1979 và không ngừng được củng cố, phát triển.

Sau khi hợp nhất tỉnh, Ninh Bình tiếp tục kế thừa các nội dung hợp tác đã được ký kết, đồng thời đang tích cực phối hợp với tỉnh Oudomxay xây dựng chương trình hợp tác giai đoạn mới theo hướng thiết thực, hiệu quả và bền vững.

Những năm qua, hai địa phương đã duy trì nhiều hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn, giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, giao lưu văn hóa, hỗ trợ an sinh xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn khẳng định Ninh Bình mong muốn chia sẻ những kết quả bước đầu, những kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc trong triển khai nghị quyết của Đảng; về sắp xếp tổ chức bộ máy; xây dựng tổ chức cơ sở đảng; công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, đánh giá cán bộ; chuyển đổi số trong ngành tổ chức xây dựng Đảng và nâng cao năng lực quản trị địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Tỉnh cũng mong muốn tiếp tục học hỏi những kinh nghiệm quý báu của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và củng cố hệ thống chính trị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sisay Luedethmounsone trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo tỉnh Ninh Bình; đồng thời cảm ơn Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo điều kiện để Đoàn đến thăm, làm việc tại tỉnh.

Đồng chí bày tỏ ấn tượng trước những kết quả phát triển của Ninh Bình sau hợp nhất, đặc biệt là những thành tựu trong công tác xây dựng Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ và phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình và tỉnh U-Đôm-Xay trong thời gian qua.

Đồng chí Sisay Luedethmounsone cho biết Lào đang triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng về sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương và đào tạo đội ngũ cán bộ. Trong quá trình đó, Lào luôn coi trọng việc nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của Việt Nam, đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng, chuẩn bị nhân sự, đào tạo cán bộ các cấp và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức.

Bày tỏ tin tưởng vào triển vọng hợp tác thời gian tới, đồng chí Sisay Luedethmounsone mong muốn tỉnh Ninh Bình tiếp tục tăng cường phối hợp với tỉnh Oudomxay, triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác ký kết; đồng thời tiếp tục quan tâm hỗ trợ Lào trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng, tổ chức bộ máy.

Nhân dịp này, đồng chí trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn dành cho Lào sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa; chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở Tỉnh ủy Ninh Bình. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình Đinh Việt Dũng trình bày tóm tắt báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2026.

Các đại biểu hai bên cũng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tổ chức xây dựng Đảng, quản lý đội ngũ cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng; công tác thi đua-khen thưởng; tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp xã..../.

Việt Nam và Lào ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về quản lý Nhà nước, hành chính công Việt Nam và Lào thống nhất tăng cường hợp tác và trao đổi bài học kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị nhà nước, hành chính công và quản lý công vụ.