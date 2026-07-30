Tàu sân bay Hoa Kỳ USS George Washington thăm thành phố Đà Nẵng

Sáng 30/7, được sự cho phép của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ đã cập cảng Tiên Sa, đến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng. Đoàn gồm tàu sân bay USS George Washington, cùng hai tàu hộ tống là tàu tuần dương USS Robert Smalls (CG 62) và tàu khu trục USS Shoup (DDG 86).

Đây là lần thứ tư Việt Nam đón tàu sân bay Hoa Kỳ. Các chuyến thăm trước đó diễn ra vào các năm 2018, 2020 và 2023. Chuyến thăm lần này dự kiến kéo dài 5 ngày, từ ngày 30/7 đến ngày 3/8/2026.

Chiều cùng ngày, tại Cảng Tiên Sa, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã chủ trì Lễ đón Đoàn tàu. Tham dự lễ đón có đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng và một số cơ quan chức năng của Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân chào mừng Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Về phía Hoa Kỳ, sự kiện có sự góp mặt của Đại biện lâm thời, Tổng Lãnh sự quán tại thành phố Hồ Chí Minh. Tùy viên Quốc phòng cùng một số quan chức Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng tham gia sự kiện này.

Trong thời gian lưu lại thành phố Đà Nẵng, Nhóm Chỉ huy đoàn tàu sẽ có các buổi chào xã giao lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Bên cạnh đó, các sĩ quan và thủy thủ đoàn sẽ tham gia một số hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao cùng cộng đồng địa phương.

Chuyến thăm của Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ góp phần duy trì và phát triển quan hệ giữa hai quốc gia. Hoạt động này phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Đồng thời, sự kiện tiếp tục khẳng định năng lực bảo đảm hậu cần, kỹ thuật của Việt Nam khi đón tiếp các đoàn tàu quân sự nước ngoài. Điều này đóng góp tích cực vào việc quảng bá, nâng cao hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trên trường quốc tế../.

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