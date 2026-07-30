Báo chí cách mạng khẳng định vai trò dòng chảy thông tin chủ lưu, là tiếng nói của Đảng và nhân dân

“Mỗi bài báo đúng lúc đúng vấn đề là viên gạch dựng nên niềm tin. Mỗi lần im lặng trước cái sai là một khoảng trống nhường lại cho cái xấu. Nếu bốn bước chuyển chiến lược là mệnh lệnh của thời cuộc thì bước chuyển của báo chí là mệnh lệnh của lòng dân. Báo chí cách mạng phải khẳng định vai trò dòng chảy thông tin chủ lưu, là tiếng nói của Đảng và nhân dân, là nơi nhân dân tìm đến để hiểu đúng con đường mà mình đang làm, đang đi.”

Đây là yêu cầu của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tại buổi làm việc với các cơ quan báo chí về trọng tâm công tác thông tin, tuyên truyền, diễn ra chiều 30/7.

“Báo chí luôn có mặt ở tuyến đầu”

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, cùng với việc triển khai Luật Báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành, hành lang pháp lý cho hoạt động báo chí sẽ tiếp tục được hoàn thiện, tạo môi trường hoạt động thuận lợi, góp phần nâng cao chất lượng báo chí, đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng trong giai đoạn mới, tạo điều kiện để đội ngũ phóng viên, nhà báo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận ý kiến phát biểu của lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, đồng chí Trịnh Văn Quyết nhất trí với đề xuất về việc các cơ quan báo chí cần chủ động hơn trong tiếp cận thông tin, phát huy vai trò đi trước trong định hướng dư luận và nhận thức xã hội. Đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để tham gia hiệu quả vào công tác truyền thông chính sách; không chờ cung cấp thông tin mà chủ động khai thác, phân tích và truyền tải thông tin đến người dân kịp thời, chính xác, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền.

Trả lời ý kiến của các cơ quan báo chí về xây dựng hệ thống hạ tầng để dùng chung, đồng chí Trịnh Văn Quyết cho biết, Bộ Chính trị sẽ xem xét, thông qua chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, trong đó có nội dung xây dựng hạ tầng kỹ thuật dùng chung cho toàn hệ thống nhằm đáp ứng yêu cầu công tác tư tưởng, thông tin, tuyên truyền.

Trong chuỗi sự kiện đặc biệt quan trọng trong 7 tháng đầu năm 2026, báo chí cách mạng luôn có mặt ở tuyến đầu, phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, triển khai hiệu quả các đợt tuyên truyền cao điểm, đưa các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần củng cố sự đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, cổ vũ quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Trưởng Ban Trịnh Văn Quyết khẳng định: Báo chí cách mạng Việt Nam là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội; đồng thời là diễn đàn, là tiếng nói của nhân dân. Hai vế không được tách rời nhau. Sức mạnh của báo chí cách mạng là góp phần gắn kết ý Đảng với lòng dân, tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 3, yêu cầu các quyết sách được Trung ương thông qua phải tạo ra bốn bước chuyển chiến lược, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu, các cơ quan báo chí coi đây là những định hướng trọng tâm trong công tác thông tin, tuyên truyền của năm 2026, nhất là trong 6 tháng cuối năm.

Về 3 nhiệm vụ tuyên truyền từ nay đến cuối năm, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ và sự đồng lòng của toàn dân, khơi dậy khí thế, niềm tin và khát vọng phát triển đất nước.

Bên cạnh đó là tập trung tuyên truyền xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, lấy nhân dân làm trung tâm, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định: Ba trọng tâm tuyên truyền chỉ phát huy hiệu quả khi được xây dựng trên nền tảng niềm tin xã hội. Niềm tin không tự hình thành mà được bồi đắp từ hiệu quả lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, sự đồng lòng của nhân dân. Công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác, góp phần giúp nhân dân hiểu, đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Trên cơ sở 3 trọng tâm tuyên truyền, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 2, Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị với chiều sâu, chất lượng và hiệu quả cao hơn. Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tuyên truyền, tăng cường phân tích, kiến giải chủ trương, chính sách, khắc phục tình trạng đưa tin đơn thuần về hoạt động, sự kiện theo lối "lễ tân," góp phần đưa các nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Thêm vào đó, các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số; góp phần khơi thông các nguồn lực phát triển và tuyên truyền mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, tri thức và con người. Chuyển mạnh từ đưa tin, phản ánh số liệu sang phân tích, kiến giải chính sách và đề xuất giải pháp; chủ động lựa chọn những vấn đề, điểm nghẽn trong thực tiễn để phân tích, làm rõ, không né tránh việc khó, không để khoảng trống cho các thông tin xấu độc, sai trái lợi dụng, đồng chí Trịnh Văn Quyết yêu cầu.

Song song đó, các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển gắn với xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW. Báo chí cần tích cực lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tôn vinh người tốt, việc tốt, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến; đồng thời cổ vũ cái đúng, cái tốt, phê phán, lên án các hành vi tiêu cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ vững sự đồng thuận xã hội.

Các cơ quan báo chí tiếp tục giữ vững vai trò tuyến đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động báo chí và công tác thông tin, tuyên truyền. Chuyển từ phản bác bị động sang chủ động chiếm lĩnh không gian mạng, nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bằng những thông tin chính xác, có cơ sở và sức thuyết phục; kiên quyết chấn chỉnh tình trạng "báo hóa," biểu hiện tư nhân hóa báo chí và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Các cơ quan báo chí thực hiện nghiêm quy trình thẩm định, kiểm chứng nguồn tin, nhất là đối với các nội dung liên quan đến lịch sử, lãnh tụ và các đồng chí lãnh đạo tiền bối cách mạng; bảo đảm thông tin chính xác, khách quan, tránh để xảy ra sai sót gây ảnh hưởng đến công tác chính trị, tư tưởng.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí đổi mới hoạt động trên nền tảng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và các công nghệ mới trong sản xuất, phân phối nội dung báo chí. Khẩn trương hoàn thiện đề án chuyển đổi số, xây dựng quy trình kiểm soát nội dung có sự hỗ trợ của AI nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền.

“Công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ hoạt động báo chí, không thể thay thế bản lĩnh chính trị, trách nhiệm nghề nghiệp và vai trò của người làm báo cách mạng. Đội ngũ người làm báo cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, nhạy bén, nhân văn và trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp. Hiệu quả của báo chí không chỉ được đánh giá qua số lượng tin, bài mà quan trọng hơn là khả năng tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của công chúng,” Trưởng Ban Trịnh Văn Quyết nói.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan chủ quản báo chí và các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục tăng cường phối hợp, chủ động cung cấp thông tin, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, định hướng báo chí theo hướng cụ thể, kịp thời, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các cơ quan quản lý chủ động cung cấp thông tin sớm để báo chí kịp thời định hướng dư luận, không để xảy ra tình trạng “yêu cầu báo chí đi trước trong khi thông tin cung cấp lại chậm.”

Lãnh đạo các cơ quan Thông tấn, báo chí dự buổi làm việc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đang xây dựng hệ thống bản đồ số theo dõi, phân tích dư luận xã hội trên phạm vi cả nước nhằm hỗ trợ các cấp ủy, chính quyền và cơ quan báo chí nắm bắt tình hình, phát hiện sớm các vấn đề phát sinh, kịp thời định hướng thông tin, tăng cường lan tỏa thông tin chính thống và đấu tranh với các thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, cán bộ báo chí cũng là chiến sỹ cách mạng. Người chiến sỹ ấy hôm nay ra trận bằng cây bút, ống kính, bản lĩnh chính trị và sự trung thực. Trận địa của các đồng chí là niềm tin, trận địa khó giữ nhất và cũng là trận địa không được phép để mất.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết tin tưởng, với truyền thống hơn 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, bản lĩnh chính trị vững vàng và sự sáng tạo không ngừng, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sẽ xây dựng hệ thống dữ liệu và hạ tầng dùng chung cho các cơ quan báo chí

Dự và phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trong những tháng đầu năm 2026, báo chí đã bám sát công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành trong việc tháo gỡ điểm nghẽn, nhất là về xây dựng, hoàn thiện thể chế. Bên cạnh việc cung cấp thông tin, báo chí còn thực hiện tốt vai trò phân tích, đánh giá, phản biện chính sách, qua đó góp phần khơi dậy niềm tin xã hội, khát vọng cống hiến.

“Thời gian qua, Chính phủ đã tập trung đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống pháp luật, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp. Báo chí đã bám sát, truyền thông nhanh, kịp thời để xã hội, người dân, doanh nghiệp nhận thấy và cảm nhận được những kết quả này,” Phó Thủ tướng nêu.

Thông tin khái quát về các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chính phủ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát thực tiễn, tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, chính sách lớn; phản ánh toàn diện, tích cực hơn những thành tựu chung của đất nước; chủ động định hướng dư luận, phân tích, phản biện chính sách phù hợp; đổi mới phương thức truyền thông, tận dụng tối đa nền tảng số để mở rộng không gian truyền thông.

Về các kiến nghị, đề xuất tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ tiếp thu và sẽ nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ truyền thông, hoàn thiện định mức kinh tế-kỹ thuật, cơ chế đặt hàng báo chí và nghiên cứu phương thức đánh giá, đo lường hiệu quả truyền thông.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan báo chí quan tâm triển khai Luật Báo chí có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, đồng thời tăng cường tuyên truyền để xã hội hiểu đầy đủ các quy định mới, trong đó có các nội dung liên quan đến kinh tế báo chí.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trước đó, tại cuộc làm việc, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tập trung trao đổi về vai trò của báo chí trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Một số ý kiến cho rằng, báo chí cần đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hoạt động, không chỉ phản ánh, tuyên truyền kết quả thực hiện chủ trương, chính sách mà phải chủ động đồng hành cùng các cơ quan quản lý nhà nước ngay từ quá trình xây dựng, triển khai chính sách, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Nhiều ý kiến đề xuất, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển báo chí sau quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; quan tâm đầu tư hạ tầng số, nền tảng công nghệ dùng chung, chia sẻ dữ liệu và tạo điều kiện để các cơ quan báo chí đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh. Các đại biểu cũng kiến nghị sớm hoàn thiện cơ chế đặt hàng truyền thông chính sách, ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật phù hợp, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí phát huy hiệu quả nguồn lực, từng bước nâng cao tính tự chủ.

Bên cạnh đó, đại diện lãnh đạo một số cơ quan báo chí đề nghị tăng cường các giải pháp bảo vệ bản quyền báo chí trên môi trường số, xử lý nghiêm các hành vi sao chép, khai thác trái phép nội dung báo chí, nhất là trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh. Đồng thời, cần xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, lâu dài giữa các cơ quan chỉ đạo, quản lý với các cơ quan báo chí; phát huy thế mạnh của từng loại hình báo chí, đổi mới nội dung, phương thức truyền tải, mở rộng khả năng tiếp cận các nhóm công chúng, đặc biệt là giới trẻ, “gen Z”; qua đó nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới...

Đối với các kiến nghị của cơ quan báo chí, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp thúc đẩy xây dựng hệ thống dữ liệu và hạ tầng dùng chung cho các cơ quan báo chí; sớm hoàn thiện thông tư quy định định mức kinh tế-kỹ thuật trong lĩnh vực báo chí.

Đồng thời, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu tháo gỡ những khó khăn về cơ chế tài chính, cơ chế tự chủ và tổ chức hoạt động của các cơ quan báo chí sau quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy; góp phần tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí ổn định hoạt động, phát huy hiệu quả và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.../.

Báo chí Việt Nam 2026: Trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới Hội Báo toàn quốc với chủ đề "Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới" là không gian để người làm báo kết nối, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp.