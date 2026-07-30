Hội nghị phối hợp công tác giữa Chính phủ với VKSND tối cao và TAND tối cao

Chiều 30/7, tại Trụ sở Chính phủ diễn ra Hội nghị về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Huy Tiến đồng chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Chính phủ, để tăng cường công tác phối hợp, Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ký Nghị quyết liên tịch số 15/NQLT/CP-TANDTC-VKSNDTC ngày 31/3/2010 về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác. Trong đó quy định 12 nhóm nội dung phối hợp: Xây dựng chiến lược, phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng pháp luật; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; trao đổi, cung cấp thông tin; đào tạo cán bộ; hợp tác quốc tế; bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, kinh phí hoạt động của Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; giải quyết các vụ án hình sự; giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự; xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; giải quyết các vụ án hình sự, vụ việc dân sự và các việc khác theo quy định.

Chính phủ đã phối hợp với Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao triển khai, thực hiện nhiều nội dung quan trọng. Đáng chú ý, trong công tác xây dựng pháp luật, Chính phủ chủ trì, phối hợp với Tòa án Nhân dân tối cao xây dựng Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân. Chính phủ tham gia ý kiến đối với 8 luật, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức của ngành Tòa án có liên quan đến chính quyền địa phương 2 cấp, Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Chính phủ phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao xây dựng, hoàn thiện Luật Tương trợ tư pháp hình sự; tham gia ý kiến đối với 6 luật, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức, trang phục của ngành kiểm sát có liên quan đến chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá, qua 16 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 15/NQLT/CP-TANDTC-VKSNDTC, công tác phối hợp giữa Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao được thực hiện rất tốt trên 12 nhóm nội dung. Phó Thủ tướng dẫn chứng, trong quá trình giải quyết các vụ án liên quan đến Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, cùng với các cơ quan Công an, Quân đội và Bộ Tư pháp đã phối hợp rất chặt chẽ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Nêu bối cảnh tình hình thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị ba bên phối hợp tốt hơn nữa, nhanh nhạy hơn nữa trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm mới, tội phạm phi truyền thống, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, tội phạm tham nhũng và các loại tội phạm khác.

Cho rằng tới đây có nhiều việc cần phải hợp tác chặt chẽ hơn, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục mở rộng phạm vi hợp tác trong thi hành án; ứng dụng công nghệ thông tin, chia sẻ, kết nối cơ sở dữ liệu nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả tố tụng; phối hợp trong việc triển khai cơ chế, chính sách thu hồi tài sản không thông qua kết tội nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong tình hình mới.

Đề cập đến việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc bày tỏ ấn tượng với việc Tòa án ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong thực thi nhiệm vụ; mong muốn Chính phủ, ngành Tòa án, ngành Kiểm sát và các ngành khác kết nối dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, cơ quan đã đánh giá những kết quả chính đạt được, chỉ ra những nhiệm vụ chưa làm được, khó khăn, bất cập, làm rõ nguyên nhân, đề xuất các giải pháp khả thi, thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự.

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng nhìn nhận, việc thực hiện Nghị quyết đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần vào sự phát triển của các ngành và Chính phủ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ông đề xuất sửa đổi toàn diện Nghị quyết 15 cho phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới, trong đó quy định rõ thời gian sơ kết, trách nhiệm của các cơ quan luân phiên trong việc sơ kết đánh giá. Cần làm rõ hơn các nội dung, trách nhiệm phối hợp của các bộ, ngành đối với Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, cũng như trách nhiệm của Tòa án và Viện Kiểm sát đối với các bộ, ngành.

Cảm ơn sự quan tâm sâu sát và tạo điều kiện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các bộ, ban, ngành Trung ương đối với ngành Kiểm sát nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết, đây là những nhân tố quan trọng giúp cho ngành hoàn thành tốt chức năng về thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và tạo môi trường ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Huy Tiến phát biểu. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Theo ông Tiến, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã xác định các nhiệm vụ có tính chất trụ cột trong thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong tình hình mới.” Đó là nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, tập trung chống oan sai, chống bỏ lọt, xử lý nghiêm minh tội phạm về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tội phạm về công nghệ cao, xuyên quốc gia, tội phạm mới phát sinh. Điều này đòi hỏi có sự phối hợp của các bộ, ban, ngành, đặc biệt là Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Tòa án nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên ngành.

Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến cũng cho biết, ngành Kiểm sát được giao chủ trì xây dựng các trường dữ liệu trong tố tụng hình sự. Viện sẽ phối hợp với các ngành để xây dựng một trường dữ liệu, tiến tới thực hiện tố tụng điện tử và hồ sơ điện tử về hình sự. Khi đó, mọi quy trình tố tụng, mọi hoạt động đều đảm bảo sự minh bạch và kiểm soát trên dữ liệu. Ông mong Chính phủ quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho Viện kiểm sát khu vực và Viện kiểm sát cấp tỉnh./.

Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TW làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Đảng ủy các cơ quan Đảng TW tổ chức Hội nghị Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TW làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về kết quả thực hiện Nghị quyết 57, Nghị quyết 66.