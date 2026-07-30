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Tác chiến dưới biển và xu hướng mới của hải quân hiện đại

Sự phát triển của UUV, AI và mạng lưới cảm biến đang mở rộng năng lực giám sát, tác chiến dưới biển, đồng thời định hình những xu hướng mới trong xây dựng lực lượng hải quân.

Dương Linh
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Không gian dưới biển ngày càng giữ vị trí quan trọng trong chiến lược an ninh hàng hải của nhiều quốc gia. Cùng với tàu ngầm truyền thống, các phương tiện không người lái dưới nước (UUV), trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống cảm biến đang được nghiên cứu, phát triển nhằm nâng cao năng lực giám sát và nhận thức tình huống. Đáng chú ý, xu hướng tác chiến dưới biển đang chuyển dần từ việc tập trung vào từng phương tiện riêng lẻ sang xây dựng mạng lưới kết nối giữa các hệ thống có người lái và không người lái. Những thay đổi này có thể tác động đáng kể đến cách các lực lượng hải quân xây dựng năng lực trong tương lai./.

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