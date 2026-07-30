Chính trị

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các nghị quyết về chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với hai đại biểu và phê chuẩn một đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.

Ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đến Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)
Ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đến Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự.

Tại Nghị quyết số 307/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: Ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đến Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ.

Tại Nghị quyết số 308/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang.

Tại Nghị quyết số 311/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn bà Đặng Bích Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ giữ chức vụ Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XVI; đồng thời, thôi làm Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XVI./.

(TTXVN/Vietnam+)
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QUỐC HỘI KHÓA XVI

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