Toàn văn Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan (Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 28/7/2026).

Sau đây là toàn văn Kế hoạch số 07-KH/TW:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan (sau đây gọi tắt là Nghị quyết).

2. Triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được Nghị quyết đề ra. Tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết và Kế hoạch của Bộ Chính trị.

3. Bám sát quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết và Kế hoạch của Bộ Chính trị, các ban đảng Trung ương, đảng ủy trực thuộc Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết bảo đảm đồng bộ, kịp thời; quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn, tạo chuyển biến tích cực trong quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Xác định rõ nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng cấp ủy, tổ chức đảng và lộ trình triển khai; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện.

4. Chủ động, tập trung nghiên cứu, thể chế hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết thành các quy định của pháp luật, bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa Luật Đất đai và các luật có liên quan, sớm đưa Nghị quyết và các văn bản quy phạm pháp luật vào cuộc sống.

II- NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết (hoàn thành trong tháng 7/2026).

2. Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và xây dựng Chương trình, Kế hoạch thực hiện ở các cấp, các ngành; chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường thông tin, tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện Nghị quyết (hoàn thành xây dựng kế hoạch trong tháng 8/2026 và thực hiện thường xuyên).

3. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết trong phạm vi phụ trách gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị (hoàn thành xây dựng kế hoạch trong tháng 8/2026 và thực hiện thường xuyên).

4. Các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước từ Trung ương đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

a) Căn cứ nội dung Nghị quyết gắn với Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết, chủ trương của Đảng có liên quan, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với thực tiễn của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị (hoàn thành trong tháng 9/2026).

b) Xây dựng nội dung và phương pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm thiết thực và hiệu quả, hình thức đa dạng, phong phú, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức về tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Nghị quyết (thực hiện thường xuyên).

c) Kịp thời rà soát, sửa đổi các văn bản của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đất đai, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về đất đai, bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, khả thi, ổn định, công khai, minh bạch (thực hiện thường xuyên).

d) Tập trung chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả việc thi hành Luật Đất đai (sửa đổi), các luật có liên quan và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành bảo đảm quản lý chặt chẽ, khơi thông nguồn lực, đóng góp vào tăng trưởng "2 con số" và phát triển nhanh, bền vững đất nước, công bằng xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Kịp thời xử lý vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý nhà nước, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu (thực hiện thường xuyên).

đ) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm, chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt; kịp thời biểu dương những cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt (thực hiện thường xuyên).

e) Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết và các quy định của pháp luật về đất đai, kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống pháp luật.

III- NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Đảng ủy Quốc hội

a) Lãnh đạo, chỉ đạo việc sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan bảo đảm thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ các quan điểm, chủ trương của Đảng tại Nghị quyết (hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030).

b) Lãnh đạo, chỉ đạo ban hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện cơ chế Nhà nước mua lại dự án nhà ở thương mại của chủ đầu tư không còn khả năng thực hiện hoặc không thể chuyển nhượng để tạo quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, đáp ứng nhu cầu nhà ở của Nhân dân trên cơ sở tính đúng, tính đủ, hợp lý chi phí đầu vào của chủ đầu tư, không bao gồm địa tô chênh lệch (hoàn thành trong năm 2027).

c) Chỉ đạo công tác giám sát tình hình triển khai thực hiện pháp luật về đất đai (thực hiện thường xuyên).

2. Đảng ủy Chính phủ

a) Chỉ đạo xây dựng Chương trình, Kế hoạch thực hiện của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết (hoàn thành trong tháng 8/2026), kịp thời báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến chỉ đạo đối với các vấn đề cụ thể phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

b) Chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Quốc hội sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 và các luật: Nhà ở, Kinh doanh bất động sản, Xây dựng, Quy hoạch, Quy hoạch đô thị và nông thôn, Đấu thầu, Đấu giá tài sản, Đầu tư, Đầu tư công, Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Quản lý, sử dụng tài sản công, Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Giá, Ngân sách nhà nước, các luật về thuế và một số luật khác có liên quan bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất (hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2030).

c) Chỉ đạo việc xây dựng và trình Quốc hội ban hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện cơ chế Nhà nước mua lại dự án nhà ở thương mại của chủ đầu tư không còn khả năng thực hiện hoặc không thể chuyển nhượng để tạo quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, đáp ứng nhu cầu nhà ở của Nhân dân trên cơ sở tính đúng, tính đủ, hợp lý chi phí đầu vào của chủ đầu tư, không bao gồm địa tô chênh lệch (hoàn thành trong năm 2027).

d) Lãnh đạo, chỉ đạo sửa đổi, bổ sung các văn bản dưới luật; tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đồng bộ, hiệu quả; tăng cường việc thực thi pháp luật về đất đai, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật đất đai; theo dõi, kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện, kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các văn bản pháp luật về đất đai phù hợp với yêu cầu thực tế; phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai (thực hiện thường xuyên).

3. Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

a) Đổi mới hình thức, nội dung và đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về đất đai trong Nhân dân (thực hiện thường xuyên).

b) Tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội trong việc ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, pháp luật khác có liên quan; đẩy mạnh vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia và giám sát việc thực hiện Nghị quyết (thực hiện thường xuyên).

4. Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao

a) Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giải quyết tranh chấp về đất đai theo quy định (thực hiện thường xuyên).

b) Tăng cường năng lực của Tòa án trong việc giải quyết tranh chấp về đất đai (thực hiện thường xuyên).

5. Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân trong kiểm sát việc giải quyết tranh chấp, khiếu kiện về đất đai (thực hiện thường xuyên).

6. Quân ủy Trung ương

a) Chỉ đạo xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất quốc phòng (hoàn thành trong năm 2027).

b) Triển khai các giải pháp tăng cường hiệu quả trong quản lý và sử dụng đất quốc phòng. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng, nhất là việc sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế (thực hiện thường xuyên).

7. Đảng ủy Công an Trung ương

a) Chỉ đạo xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất an ninh (hoàn thành trong năm 2027).

b) Triển khai các giải pháp tăng cường hiệu quả trong quản lý và sử dụng đất an ninh. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất an ninh, nhất là việc sử dụng đất an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế (thực hiện thường xuyên).

c) Đẩy mạnh công tác nắm thông tin, điều tra, xử lý, phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực đất đai (thực hiện thường xuyên).

d) Đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, tăng cường chuyển đổi số, phối hợp để quản lý cơ sở dữ liệu về đất đai, bất động sản… (thực hiện thường xuyên).

8. Tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương

a) Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết (hoàn thành xây dựng kế hoạch trong tháng 8/2026 và thực hiện thường xuyên).

b) Chỉ đạo công tác thể chế hóa, ban hành các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và các luật có liên quan thuộc thẩm quyền (hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2030).

c) Chỉ đạo công tác tổ chức thi hành và giám sát thực hiện Luật Đất đai, các luật có liên quan và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ (thực hiện thường xuyên).

d) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong công tác quản lý và sử dụng đất đai; phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý và sử dụng đất đai (thực hiện thường xuyên).

đ) Đảng ủy Bộ Nội vụ tham mưu cho Đảng ủy Chính phủ hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của các tổ chức phát triển quỹ đất, cơ quan thực hiện chức năng quản lý giá đất, cơ quan xây dựng bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất để triển khai thực hiện đồng bộ (hoàn thành trong năm 2026).

e) Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Bộ Tài chính, các tỉnh ủy, thành ủy xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án kiểm kê đất đai chuyên đề về hiện trạng sử dụng đất trồng lúa, đất rừng trên phạm vi cả nước, bảo đảm phản ánh đúng thực tế đang sử dụng (hoàn thành trong năm 2027).

9. Ban Tổ chức Trung ương

Chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Chính phủ trong việc chỉ đạo, hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của các tổ chức phát triển quỹ đất, cơ quan thực hiện chức năng quản lý giá đất, cơ quan xây dựng bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất để triển khai thực hiện đồng bộ (hoàn thành trong năm 2026).

10. Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Chủ trì, phối hợp với các ban đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu đưa nội dung việc thực hiện Nghị quyết vào chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tăng cường kiểm tra, giám sát gắn với kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc đề nghị xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định (thực hiện thường xuyên).

11. Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

a) Chủ trì, phối hợp với các ban đảng, đảng ủy trực thuộc trung ương định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả thực hiện Nghị quyết.

b) Phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về nội dung, kết quả thực hiện Nghị quyết (thực hiện thường xuyên).

c) Nâng cao năng lực nghiên cứu chiến lược, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về quản trị đất đai trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tăng cường nghiên cứu, dự báo, tham mưu hoàn thiện chủ trương, chính sách đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới (thực hiện thường xuyên).

12. Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Chính phủ hướng dẫn, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết (thực hiện thường xuyên)./.

Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm sửa đổi Luật Đất đai Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai.