Đà Nẵng: Cụ thể hóa Nghị quyết TW 3 bằng chương trình hành động sát thực tiễn

Ngay sau Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, không khí triển khai đã lan tỏa mạnh mẽ khắp các cấp chính quyền cơ sở tại thành phố Đà Nẵng.

Việc nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ và kiến tạo, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cuối cùng đang được các địa phương cụ thể hóa bằng những chương trình hành động sinh động, sát thực tiễn.

Từ quyết sách chiến lược đến hành động ở cơ sở

Nói về tầm vóc và giá trị chỉ đạo của người đứng đầu Đảng và Nhà nước, ông Võ Như Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc vừa qua là những nội dung vừa mang tính cụ thể, vừa mang tầm chiến lược sâu sắc.

Đó chính là "chìa khóa" giúp bộ máy của toàn hệ thống chính trị vận hành hiệu quả hơn, các nguồn lực phát triển được khơi thông, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, đưa đất nước vững bước phát triển lên tầm cao mới.

“Năm vấn đề cốt lõi mang tính định hướng chỉ đạo nổi bật của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là những chỉ đạo vừa cụ thể, vừa mang tầm chiến lược cần phải được toàn Đảng, toàn dân quán triệt và thực hiện nghiêm túc," ông Võ Như Phong khẳng định.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng Võ Như Phong vận động người dân nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho các công trình trọng điểm. (Ảnh: Hữu Ka/TTXVN phát

Thực tế tại xã Điện Bàn Tây cho thấy, sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa phương đã luôn gắn kết mọi hoạt động phát triển kinh tế-xã hội với việc cải thiện sinh kế, gia tăng thu nhập cho người dân. Khi quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân được tôn trọng và bảo đảm, mọi chính sách chuyển đổi mô hình từ sản xuất truyền thống sang sản xuất hàng hóa đều nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng.

Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, diện tích tự nhiên của xã Điện Bàn Tây mở rộng đáng kể. Hàng loạt công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia và khu vực được khẩn trương triển khai trên địa bàn như cầu vượt sông Thu Bồn, đường liên kết vùng, đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam.

Quá trình thi công đã ảnh hưởng trực tiếp đến nơi ở và đất sản xuất của hàng trăm hộ gia đình. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và minh bạch thông tin, người dân đã nhận thức rõ lợi ích lâu dài của các dự án đối với sự phát triển của quê hương.

Sự đồng thuận cao đã giúp công tác giải phóng mặt bằng diễn ra thuận lợi. Đến nay, hầu hết các gia đình trong diện giải tỏa đã vui vẻ nhận tiền đền bù, di dời và xây dựng nhà mới, ổn định cuộc sống lâu dài tại các khu tái định cư.

Ông Dương Văn Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bàn Thạch cũng nhấn mạnh những thông điệp có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển hùng cường của đất nước từ chỉ đạo của người đứng đầu Đảng và Nhà nước.

Trọng tâm chỉ đạo "nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, bảo đảm đầy đủ các điều kiện thi hành để hệ thống chính trị vận hành thông suốt, tương tác hiệu quả" chính là nhiệm vụ sát sườn với chính quyền cơ sở, đặc biệt là trong bối cảnh thực thi chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bàn Thạch, sau một năm đi vào vận hành mô hình mới, bộ máy chính quyền phường Bàn Thạch đã đạt được sự ổn định, vận hành thông suốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và bước đầu đáp ứng tốt các yêu cầu chính đáng của người dân.

Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và quản trị công, phường Bàn Thạch xác định các định hướng then chốt theo chỉ đạo của Trung ương chuyển biến mạnh mẽ, nhanh chóng từ tư duy "quản lý" sang "phục vụ và kiến tạo;" chuyển từ phương thức "xử lý phân tán" sang "quản trị tổng hợp dữ liệu"; từ bỏ tâm lý "chờ hướng dẫn," chuyển sang "chủ động giải quyết và tự chịu trách nhiệm."

“Những định hướng này không chỉ là ánh sáng soi đường mà còn là nguyên tắc vận hành bộ máy tại Bàn Thạch. Lãnh đạo phường Bàn Thạch quyết tâm cụ thể hóa tinh thần "mỗi cán bộ, đảng viên phải biến nhận thức thành hành động, quyết tâm thành sản phẩm," đưa các văn kiện Hội nghị Trung ương 3 vào thực tiễn đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng,” ông Tuấn tin tưởng.

Minh chứng rõ nét nhất cho việc "biến quyết tâm thành sản phẩm" tại phường Bàn Thạch là việc địa phương vừa qua đã chính thức ra mắt chuỗi sản phẩm du lịch tại di tích “Địa đạo Kỳ Anh - Bãi sậy sông Đầm.”

Đây là bước đi cụ thể nhằm quảng bá các giá trị lịch sử, văn hóa và sinh thái đặc sắc của địa phương, đồng thời kết hợp bảo tồn di sản với phát triển du lịch cộng đồng và bảo vệ môi trường bền vững.

Chuỗi sản phẩm du lịch này không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh truyền thống quê hương, mà còn mở ra không gian phát triển kinh tế mới cho người dân Bàn Thạch. Địa phương kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo du khách, từng bước xây dựng mô hình du lịch trải nghiệm độc đáo, đóng góp vào chuỗi sản phẩm du lịch phía Nam thành phố Đà Nẵng sau khi được mở rộng không gian phát triển.

Đo lường bằng sự hài lòng của người dân

Một góc thành phố biển Đà Nẵng nhìn từ trên cao. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết để tinh thần của Hội nghị Trung ương 3 thực sự thấm sâu vào từng khâu công tác, yêu cầu đặt ra đối với toàn hệ thống chính trị thành phố Đà Nẵng là phải tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố; lấy kết quả thực hiện làm thước đo năng lực lãnh đạo, năng lực quản trị và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Yêu cầu cốt lõi là phải nhanh chóng chuyển sự thống nhất trong nhận thức thành thống nhất trong hành động; biến các chủ trương, đường lối trên giấy thành kết quả cụ thể, có thể kiểm đếm và người dân có thể cảm nhận, thụ hưởng được trực tiếp.

Để làm được điều đó, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố cùng các sở, ban, ngành, địa phương phải khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể; xác định rõ trọng tâm, lộ trình, nguồn lực, sản phẩm đầu ra và trách nhiệm của từng cơ quan, từng cá nhân.

Thành phố phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng kiến tạo phát triển, quản trị bằng dữ liệu, điều phối nguồn lực và tập trung giải quyết những vấn đề mang tính chiến lược. Cấp xã thì phải thực sự trở thành tuyến đầu của quản trị công; gần dân, sát dân; chủ động giải quyết các công việc ngay từ cơ sở, những vấn đề vượt thẩm quyền thì phải báo cáo kịp thời, đề xuất xử lý và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng né tránh, trách nhiệm, đùn đẩy công việc.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cơ quan trong hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện nghị quyết; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị-xã hội cần làm tốt công tác tuyên truyền, phản biện và giám sát xã hội; đặc biệt là coi trọng truyền thông chính sách ngay từ khâu xây dựng đến quá trình tổ chức thực hiện, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội để mỗi nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Hội đồng nhân dân thực sự đi vào cuộc sống.

Với sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng sự tin tưởng, đồng lòng của nhân dân, thành phố Đà Nẵng quyết tâm đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo đà bứt phá cho sự phát triển bền vững của địa phương trong giai đoạn mới./.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3: Củng cố niềm tin từ cơ sở Cán bộ, đảng viên Cà Mau đánh giá cao các định hướng mới của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 và cam kết cụ thể hóa thành hành động, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

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