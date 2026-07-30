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Bí quyết để Thành phố Hồ Chí Minh đón hơn 7,1 triệu lượt khách quốc tế

Du lịch TP.Hồ Chí Minh tăng trưởng mạnh nhờ chuỗi sản phẩm tích hợp, đa dạng trải nghiệm và chương trình kích cầu, giúp thành phố đón hơn 7,1 triệu lượt khách quốc tế trong 7 tháng.

Dương Linh
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Trong 7 tháng đầu năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đón hơn 7,1 triệu lượt khách quốc tế, tăng 42,7% so với cùng kỳ năm trước; khách nội địa đạt 31,6 triệu lượt. Tổng thu du lịch gần 237.500 tỷ đồng, tăng 55,3%, hoàn thành 72% kế hoạch năm. Động lực tăng trưởng đến từ việc chuyển từ khai thác điểm đến đơn lẻ sang xây dựng chuỗi sản phẩm tích hợp, kết hợp du lịch đô thị, MICE, y tế, đường thủy, kinh tế đêm, ẩm thực và nghỉ dưỡng. Cách làm này góp phần đa dạng hóa trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao sức hút của điểm đến./.

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