FAHASA mở lối đưa sách Việt ra thế giới

Kỷ niệm nửa thế kỷ hoạt động, FAHASA công bố chiến lược táo bạo: đưa sách và văn hóa Việt Nam ra nước ngoài qua hệ thống Kinokuniya (Nhật Bản) và Kyobo (Hàn Quốc).

Kỷ niệm nửa thế kỷ hoạt động, FAHASA công bố chiến lược táo bạo: Đưa sách và văn hóa Việt Nam ra nước ngoài qua hệ thống Kinokuniya (Nhật Bản) và Kyobo (Hàn Quốc). Từ doanh nghiệp nội địa, FAHASA nỗ lực vươn mình thành "cầu nối tri thức" khu vực.

Sau cổ phần hóa năm 2006, hệ thống phát triển từ 10 lên 150 nhà sách tại 26 tỉnh thành. Doanh thu 2025 đạt 4.228 tỷ đồng, gấp 10 lần năm 2005. Song song kinh doanh, FAHASA thực hiện sứ mệnh "Phục vụ cộng đồng - Lan tỏa tri thức" với 50 tủ sách và 2.500 suất quà cho học sinh khó khăn năm 2026.

Theo chiến lược đến 2035, đơn vị sẽ mở rộng lên từ 200-220 nhà sách, đẩy mạnh chuyển đổi số với mô hình "Nhà sách thông minh", hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm. 50 năm đồng hành, FAHASA khẳng định sự đổi mới và tinh thần hội nhập là chìa khóa giữ gìn bản sắc văn hóa trong kỷ nguyên số./.