Nhận định Việt Nam vs Singapore: Chờ màn ra mắt của Nguyễn Tài Lộc

Sau khi vắng mặt ở trận ra quân trước đối thủ Timor Leste, chân sút nhập tịch Nguyễn Tài Lộc được kỳ vọng sẽ có trận đấu đầu tiên tại ASEAN Cup 2026 khi đội tuyển Việt Nam tiếp đón Singapore.

Sau khi được nghỉ ở lượt trận thứ hai, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại ASEAN Cup 2026, với màn chạm trán đối thủ Singapore - đội đang tạm dẫn đầu bảng A sau 2 chiến thắng trước Campuchia và Timor Leste.

Với quãng nghỉ 6 ngày để chuẩn bị cho trận đấu gặp Singapore, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng sẽ có lợi thế về thể lực trong cuộc đối đầu trên sân Mỹ Đình.

Điểm hạn chế của Singapore nằm ở khả năng tận dụng những cơ hội. Sau hai lượt trận, đội tuyển “Đảo quốc Sư tử” đã tung ra hơn 20 pha dứt điểm nhưng mới chỉ thu về 4 bàn thắng.

Với việc phải thi đấu trên sân khách và có quãng nghỉ ngắn hơn đội chủ nhà, Singapore nhiều khả năng sẽ lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn ở khâu phòng ngự trước khi tìm kiếm cơ hội từ những pha tổ chức phản công.

Trong trường hợp thế trận giằng co kéo dài, huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn còn nhiều “quân bài” chất lượng trên băng ghế dự bị như Tài Lộc, Hai Long hay Nguyễn Trần Việt Cường để giải quyết trận đấu trong hiệp hai.

Với hàng loạt lợi thế từ sân nhà, thời gian chuẩn bị đến phong độ cao của những chân sút trên hàng công, đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục có thêm một chiến thắng thuyết phục trước Singapore, như một lời khẳng định về vị thế ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch đồng thời tạo đà tâm lý thuận lợi cho chặng đường tiếp theo ở ASEAN Cup 2026./.

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