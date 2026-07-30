Nhận định Việt Nam vs Singapore: Tài Lộc là 'bài tẩy' mang về chiến thắng?

Sau khi được nghỉ ở lượt trận thứ hai, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại ASEAN Cup 2026, với màn chạm trán đối thủ Singapore - đội đang tạm dẫn đầu bảng A sau 2 chiến thắng trước Campuchia và Timor Leste.

Với lợi thế được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam không gì khác ngoài một chiến thắng để trở lại ngôi đầu bảng, qua đó tiến gần hơn đến tấm vé vào vòng bán kết.

Đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik đã có một khởi đầu đầy hứng khởi trên hành trình bảo vệ ngôi vương, với chiến thắng tưng bừng 7-0 trước đối thủ Timor Leste.

Hàng công của “Những Chiến binh Sao Vàng” đã có một màn khởi động ấn tượng khi lần lượt Hoàng Hên, Đình Bắc, Xuân Son hay Quang Hải đều đã “mở tài khoản” bàn thắng ngay ở trận ra quân.

Đây là tín hiệu đáng mừng với huấn luyện viên Kim Sang-sik. Nếu như ở hành trình đăng quang ASEAN Cup 2024, sức mạnh tấn công của đội tuyển Việt Nam phụ thuộc phần lớn vào chân sút chủ lực Xuân Son thì ở giải đấu lần này, những phương án tấn công khác đã bắt đầu phát huy hiệu quả, tăng thêm sự biến ảo cho hàng công của nhà đương kim vô địch.

Những ngôi sao trên hàng công của tuyển Việt Nam như Đình Bắc (số 9) và Hoàng Hên đều đã ghi bàn. (Ảnh: VFF)

Với quãng nghỉ 6 ngày để chuẩn bị cho trận đấu gặp Singapore, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng sẽ có lợi thế về thể lực trong cuộc đối đầu trên sân Mỹ Đình.

Ở chiều ngược lại, các cầu thủ Singapore sẽ gặp đôi chút bất lợi về thể lực khi có chuyến làm khách thứ 2 sau 3 lượt đấu.

Để chuẩn bị cho màn so tài trên sân Mỹ Đình, huấn luyện viên Gavin Lee đã phải rút những cầu thủ quan trọng như tiền đạo Ilhan Fandi, tiền vệ Song Ui-Young hay hậu vệ Nur Adam Abdullah rời sân ở hiệp hai trận đấu với Timor Leste, nhằm giữ sức cho nhóm cầu thủ trụ cột này.

Trong đó, Ilhan Fandi sẽ là cái tên mà hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam cần đặc biệt lưu tâm.

Tiền đạo sinh năm 2002 đã thể hiện kỹ năng dứt điểm xuất sắc ở 2 lượt trận đầu tiên, với pha ngả người ghi bàn ở phút bù giờ trận gặp Campuchia và sau đó là pha băng cắt đánh đầu mở tỷ số ở trận thắng Timor Leste.

Ilhan Fandi đã ghi bàn ở cả 2 lượt trận đầu tiên của ASEAN Cup 2026. (Ảnh: aseanutdfc)

Song song với nhiệm vụ “phong tỏa” Ilhan Fandi, hàng thủ của “Binh đoàn Rồng Vàng” cũng cần chia cắt tiền đạo này với bộ đôi tiền vệ nhập tịch là Song Ui-Young và Kyoga Nakamura - những vệ tinh cung cấp bóng hàng đầu của Singapore.

Điểm hạn chế của Singapore nằm ở khả năng tận dụng những cơ hội. Sau hai lượt trận, đội tuyển “Đảo quốc Sư tử” đã tung ra hơn 20 pha dứt điểm nhưng mới chỉ thu về 4 bàn thắng.

Với việc phải thi đấu trên sân khách và có quãng nghỉ ngắn hơn đội chủ nhà, Singapore nhiều khả năng sẽ lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn ở khâu phòng ngự trước khi tìm kiếm cơ hội từ những pha tổ chức phản công.

Trước thế trận đó, tốc độ luân chuyển bóng và khả năng kéo giãn hàng phòng ngự đối phương của những cầu thủ trên hàng công đội tuyển Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng.

Văn Vĩ và Trương Tiến Anh có thể là những cầu thủ được lựa chọn để khai thác không gian hai bên hàng lang cánh của đối phương.

Trong trường hợp thế trận giằng co kéo dài, huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn còn nhiều “quân bài” chất lượng trên băng ghế dự bị như Tài Lộc, Hai Long hay Nguyễn Trần Việt Cường để giải quyết trận đấu trong hiệp hai.

Với hàng loạt lợi thế từ sân nhà, thời gian chuẩn bị đến phong độ cao của những chân sút trên hàng công, đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục có thêm một chiến thắng thuyết phục trước Singapore, như một lời khẳng định về vị thế ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch đồng thời tạo đà tâm lý thuận lợi cho chặng đường tiếp theo ở ASEAN Cup 2026./.

Việt Nam cùng bảng với Thái Lan tại giải FIFA ASEAN Cup 2026 Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B Division 1 cùng với các đội tuyển Pakistan, Thái Lan và Philippines tại giải FIFA ASEAN Cup 2026.