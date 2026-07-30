HLV Kim Sang-sik: 'Tuyển Việt Nam quyết nối dài chuỗi bất bại trước Singapore'

Phát biểu ở buổi họp báo ngày 30/7 trước trận đấu với đội tuyển Singapore ở vòng bảng ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik khẳng định đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, quyết tâm giành chiến thắng để nối dài mạch bất bại trước đội tuyển "Đảo quốc Sư tử."

"Thành tích của Việt Nam trước Singapore là những chiến thắng, đó là điều tích cực. Dù vậy, Singapore hiện đã mạnh hơn rất nhiều so với hai năm trước, khi họ có nhiều cầu thủ đạt phong độ cao như Song Ui Jong, Nakamura hay Bin Anuar. Đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân với tinh thần tích cực, chuẩn bị chiến thuật tốt nhất và nỗ lực hết sức để nối dài mạch bất bại," huấn luyện viên Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Theo thống kê từ trang 11v11, đội tuyển Việt Nam đang có chuỗi 16 trận bất bại trước đối thủ Singapore ở các giải đấu chính thức, với 8 chiến thắng và 8 trận hòa.

Ở giải đấu gần nhất ASEAN Cup 2024, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vượt qua đối thủ ở cả hai lượt trận bán kết, lần lượt với tỷ số 2-0 trên sân khách và 3-1 trên sân nhà, để giành quyền vào chung kết và sau đó lên ngôi vô địch.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định, đội tuyển Việt Nam hiện chỉ dành toàn bộ sự tập trung cho cuộc tiếp đón đối thủ Singapore, thay vì nghĩ đến lượt trận tiếp theo gặp Indonesia.

"Hiện tại, toàn đội chỉ tập trung vào trận gặp Singapore. Sau khi kết thúc trận đấu này, Ban huấn luyện mới đánh giá tình trạng hồi phục của các cầu thủ và xây dựng phương án chuẩn bị cho trận gặp Indonesia”, thầy Kim nhấn mạnh.

Trước khi khép lại buổi họp báo, huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch sẽ là động lực để đội tuyển Việt Nam thi đấu với quyết tâm cao nhất.

"Chúng tôi không xem nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch là áp lực, mà đó là động lực để toàn đội thi đấu tốt hơn. Mỗi trận đấu đều là một trận chung kết, đặc biệt là những trận đấu trên sân nhà. Chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất," huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam chia sẻ.

Cùng tham dự buổi họp báo, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc khẳng định sức mạnh của đội tuyển Việt Nam đến từ tinh thần tập thể.

"Sức mạnh của đội tuyển Việt Nam không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. Điều quan trọng là tất cả các cầu thủ cùng phối hợp, thi đấu đồng bộ để tạo nên chiến thắng chung," tiền đạo sinh năm 2004 cho biết.

Sau khi tỏa sáng ở trận đấu gặp Timor Leste, Đình Bắc được kỳ vọng sẽ tiếp tục ghi bàn ở những trận đấu tiếp theo tại ASEAN Cup 2026. (Ảnh: TTXVN)

Đình Bắc đã có màn "chào sân" ấn tượng ở đấu trường ASEAN Cup khi lập một cú hattrick ở trận ra quân gặp đối thủ Timor Leste, giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 7-0.

Chân sút mang áo số 9 của đội tuyển Việt Nam nhấn mạnh, bản thân đã sẵn sàng cho trận đấu với Singapore và luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên những mục tiêu cá nhân.

"Với tôi, thành tích của tập thể là quan trọng nhất. Tôi sẽ cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo. Dù có ghi bàn hay không, tôi vẫn hạnh phúc nếu đội tuyển giành chiến thắng," Đình Bắc chia sẻ.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Singapore sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 31/7 trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Đây là trận sân nhà đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 và được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo người hâm mộ đến sân tiếp lửa cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik./.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên tuyển Việt Nam trước trận gặp Singapore Chủ tịch Trần Quốc Tuấn mong muốn toàn đội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực trong từng trận đấu, khẳng định VFF sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để đội tuyển hoàn thành nhiệm vụ.