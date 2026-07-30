Xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm động lực phát triển cho cả vùng

Chiều 30/7, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) và thông qua 14 nghị quyết quan trọng tạo tiền đề phát triển thành phố. Trong đó, có nhiều nghị quyết tạo động lực thúc đẩy phát triển thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm động lực phát triển cho cả vùng.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, các nghị quyết thông qua tại kỳ họp lần này được xây dựng trên tinh thần bám sát chủ trương của Trung ương, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của thành phố, hướng đến giải quyết những điểm nghẽn đang đặt ra trong quá trình phát triển.

Đối với thành phố Cần Thơ, việc phát huy vai trò là trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long không chỉ là lợi thế mà còn là trách nhiệm. Để thực hiện được vai trò đó, thành phố phải chủ động tạo ra động lực tăng trưởng mới, khai thác hiệu quả lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng, giáo dục, y tế, khoa học-công nghệ, logistics và nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút nguồn lực xã hội cho phát triển.

Theo ông Đồng Văn Thanh, thành phố Cần Thơ hiện nay không thiếu tiềm năng, điều quyết định là khả năng biến tiềm năng thành nguồn lực, biến nguồn lực thành động lực, biến động lực thành kết quả phát triển cụ thể.

Thời cơ sẽ không tự biến thành kết quả nếu chúng ta thiếu quyết tâm và hành động; nguồn lực sẽ không phát huy hiệu quả nếu chậm được tổ chức thực hiện. Các nghị quyết hôm nay sẽ không tạo ra giá trị nếu không được cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch, công trình, dự án, sản phẩm cụ thể.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị, Ủy ban nhân dân thành phố, các cấp, ngành khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết ngay sau kỳ họp với tinh thần chủ động, quyết liệt và hiệu quả.

Tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo Nghị quyết 169 ngày 27/6/2026 của Chính phủ nhưng phải bảo đảm phát triển nhanh đi đôi với phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới tư duy quản trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy hiệu quả việc phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và gần dân...

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua các nghị quyết quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo, đồng thời tạo tiền đề thúc đẩy phát triển cho cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long như: Nghị quyết về việc giao chi tiết, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 thành phố Cần Thơ từ các nguồn vốn ngân sách địa phương; Nghị quyết về việc giao chi tiết, điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 thành phố Cần Thơ các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương; Nghị quyết ban hành Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho phát triển nhân lực công nghiệp công nghệ số làm việc tại các dự án nghiên cứu, sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, chip bán dẫn, hệ thống trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Nghị quyết thông qua việc bổ sung vốn điều lệ của Quỹ Phát triển đất thành phố Cần Thơ; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đường Vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ (nối Quốc lộ 91 đến Quốc lộ 80).../.

Năng lực thực thi quyết định vị thế mới của Cần Thơ Khi không gian phát triển được mở rộng, hạ tầng liên kết vùng từng bước hoàn thiện và khoa học-công nghệ trở thành động lực mới, Cần Thơ đang đứng trước cơ hội định hình một cực tăng trưởng mới.