Vietnam Airlines đạt tăng trưởng 28% doanh thu trong 6 tháng đầu năm

Trong bối cảnh ngành hàng không toàn cầu tiếp tục chịu tác động từ biến động khó lường về địa chính trị, giá nhiên liệu và chi phí đầu vào, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vẫn đạt được những kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm nay.

Theo báo cáo của Vietnam Airlines, trong 6 tháng đầu năm 2026, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 75.312 tỷ đồng, tăng hơn 28% so với cùng kỳ; lợi nhuận đạt 3.852 tỷ đồng. Doanh thu công ty mẹ đạt 56.274 tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm 2025 và lợi nhuận đạt 2.877 tỷ đồng.

Trong đó, quý I Tổng công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh rất tích cực và quý II phải chịu những ảnh hưởng nặng do giá nhiên liệu tăng phi mã bởi hệ quả của xung đột tại Trung Đông. Trong bối cảnh đó, với kinh nghiệm điều hành và các kịch bản ứng phó linh hoạt, Vietnam Airlines vẫn duy trì được nhịp khai thác ổn định và đạt kết quả kinh doanh có lãi.

Nửa đầu năm 2026, Vietnam Airlines đã thực hiện hơn 80.000 chuyến bay, vận chuyển trên 13 triệu lượt hành khách, tăng 4% so với cùng kỳ; vận chuyển hơn 180.000 tấn hàng hóa, tăng 10% so với cùng kỳ. Đặc biệt, thị trường quốc tế tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng khi hãng vận chuyển gần 4,8 triệu lượt hành khách quốc tế, tăng 18,8% so với cùng kỳ, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của nhu cầu đi lại quốc tế, cũng như hiệu quả của chiến lược mở rộng mạng bay.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng thị trường quốc tế tới các đường bay mới góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng, thúc đẩy giao thương và nâng cao vị thế cạnh tranh của hãng trong khu vực như: Amsterdam (Hà Lan), Phuket (Thái Lan), đồng thời tăng tần suất khai thác trên nhiều đường bay trọng điểm như Singapore, Manila (Philippines), Moscow (Nga), Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc), Melbourne và Sydney (Australia).

Kết quả trên cho thấy Vietnam Airlines tiếp tục đạt mục tiêu tăng trưởng doanh thu hai con số, đồng thời duy trì hiệu quả hoạt động trong bối cảnh nhiều thách thức, qua đó đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, đồng thời khẳng định vai trò của Hãng hàng không Quốc gia trong việc thúc đẩy kết nối, thương mại, đầu tư và du lịch.

Đưa ra mục tiêu những tháng còn lại của năm nay, Vietnam Airlines xác định tiếp tục bám sát diễn biến thị trường và giá nhiên liệu để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh linh hoạt, kiên định với mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Cụ thể, Tổng công ty sẽ chủ động tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường quốc tế, triển khai quyết liệt các giải pháp quản trị chi phí, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng các hệ thống phần mềm và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và tối ưu trải nghiệm khách hàng.

Song song với đó, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm như Dự án đầu tư 50 tàu bay thân hẹp thế hệ mới và các dự án đầu tư tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tạo nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Với nền tảng tài chính được củng cố, mạng bay quốc tế tiếp tục mở rộng cùng các giải pháp điều hành chủ động, Vietnam Airlines đặt mục tiêu duy trì đà tăng trưởng, nâng cao hiệu quả hoạt động và tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của ngành hàng không cũng như mục tiêu tăng trưởng chung của nền kinh tế Việt Nam./.

Cùng với kết quả sản xuất kinh doanh, Vietnam Airlines tiếp tục được các tổ chức quốc tế uy tín ghi nhận về chất lượng dịch vụ, an toàn khai thác và năng lực quản trị. AirlineRatings xếp Hãng vào Top 25 hãng hàng không truyền thống an toàn nhất thế giới và Top 25 hãng hàng không truyền thống tốt nhất thế giới. Hãng đồng thời được trao danh hiệu Hãng hàng không có dịch vụ Phổ thông đặc biệt giá trị nhất thế giới và Hãng hàng không có hạng Thương gia giá trị tốt nhất thế giới.

Vietnam Airlines đặt mục tiêu có lãi dù đối mặt chi phí nhiên liệu tăng cao Vietnam Airlines đã chủ động xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt, tối ưu hóa mạng bay phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.